Nowe Suzuki e Vitara wjeżdża do gry. Co to za samochód?

Suzuki sprzedaje rocznie ponad 3,2 mln samochodów i niemal 2 mln motocykli. Największy wzrost popularności auta marki z Hamamatsu zanotowały w Europie – skok o ponad 48 proc. Zdecydowała o tym m.in. dostępność modeli Vitara i S-Cross produkowanych w węgierskim zakładzie. Teraz pora na przyspieszenie.

Nowy plan Suzuki rozpisany do 2030 r. przewiduje premiery aut elektrycznych, motocykli na prąd i elektrycznych silników zaburtowych. Żeby dopiąć celu na rynku samochodowym firma zamierza wprowadzić aż pięć nowych modeli EV, w tym SUV-y oraz auta segmentu B. Pierwszym owocem tej strategii jest zupełnie nowa e VITARA opracowana wspólnie z Toyotą.

Tak wygląda nowe Suzuki e Vitara. Tego jeszcze nie było

Suzuki e VITARA to już 5. generacja najpopularniejszego modelu tej marki i pierwszy samochód elektryczny producenta. Tym samym pada ostatni japoński bastion opierający się przed elektromobilnością. Wcześniej skapitulowała Toyota, Mazda i Subaru. Czym chce do siebie przekonać kierowców?

Na pewno stylistyką. Wygląda niemal jak prototyp eVX pokazany rok wcześniej w Tokio. Nowy SUV z Hamamatsu powstał na platformie Heartect-e stworzonej właśnie z myślą o tym projekcie. Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola i podcięte po bokach zderzaki sprawiają, że nie wyprze się trenowych korzeni.

Nowe Suzuki Vitara to samochód większy od poprzedniego modelu

Z 4,3-metrowym nadwoziem jest 9 cm dłuższa od obecnej benzynowej Vitary i niemal identyczna z Suzuki S-Cross. Mimo podobnych gabarytów nowa e VITARA ma proporcje niespotykane dotąd w samochodach japońskiej firmy. Do tego jest aż 2,7-metrowy rozstaw osi, czyli większy niż we współczesnych modelach spalinowych. Stąd pierwsze elektryczne Suzuki oferuje we wnętrzu poziom przestronności spotykany zwykle w autach z wyższej klasy. Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak kompaktowym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę. Tylne siedzenia są przesuwane, składane i dzielone w proporcji 40:20:40.

Wnętrze i wyposażenie. Nowa ergonomia miejsca kierowcy

Od progu e VITARA robi też wrażenie wszędzie tam, gdzie liczą się doznania estetyczne. Dwupoziomowy kokpit tworzą czytelne cyfrowe interfejsy, a jego układ – z wirtualnymi zegarami o przekątnej 10,25 cala i 10,1-calową stacją multimedialną oraz umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Za sterowanie multimediami, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane klasyczne przełączniki. Takie same przyciski są na spłaszczonej kierownicy w zasięgu palców prowadzącego.

Nawigacja wykorzystuje dane z chmury i przekazuje na bieżąco informacje o ruchu drogowym. Samochód łączy się także ze smartfonami, umożliwiając korzystanie z ulubionych aplikacji i serwisów z poziomu centralnego wyświetlacza. Pod konsolą środkową jest pojemny schowek z podświetleniem.

Suzuki e Vitara - jakie silnik oraz moc napędu?

Wreszcie napęd. Gama obejmuje dwie pojemności baterii litowo-żelazowo-fosforanowych i trzy poziomy mocy. Podstawowy akumulator 49 kWh jest połączony z silnikiem elektrycznym 144 KM (189 Nm) – taka e VITARA jest przednionapędowa.

Wyższą przyjemność z jazdy i większy zasięg zapewni nowe Suzuki wyposażone w długodystansową baterię o pojemności 61 kWh. Ten wariant będzie można mieć z napędem na przednie koła i silnikiem 174 KM.

Nowa Vitara jest najmocniejsza w historii. Moc 184 KM i napęd 4x4 ALLGRIP-e

Najmocniejsza i najszybsza jest e VITARA z dwoma silnikami – w tej konfiguracji kierowca dostaje 184 KM mocy (300 Nm) i elektryczny napęd 4×4 ALLGRIP-e. Przy jego opracowaniu wykorzystano doświadczenie inżynierów Suzuki w off-roadzie. Auto wyposażono w dwie niezależne e-osie. System ten zapewnia nie tylko wysoką sprawność i wytrzymałość, lecz także pozwala na precyzyjną kontrolę i doskonałą reakcję na pedał przyspieszenia.

Nowa Vitara jest zaskakująco zwrotna

Układ ALLGRIP-e ma również tryb Trail, który przydaje się na głębszych wertepach. W razie utraty przyczepności jednego z kół następuje jego błyskawiczne wyhamowanie, a następnie moment obrotowy jest przekierowany na inne koła stykające się z podłożem (funkcja LSD). No i ta zwrotność! Jeden manewr wystarczy, by zmieścić się między krawężnikami na drodze o szerokości ok. 10 m.

– e VITARA to nasz pierwszy BEV, którego opracowaniu poświęciliśmy wiele sił i środków, żeby dla naszych klientów stworzyć łatwy w obsłudze samochód – powiedział Toshihiro Suzuki, prezydent Suzuki. – W zależności od wymagań i rynkowej specyfiki chcemy oferować klientom pojazdy typu BEV, hybrydy oraz auta napędzane CNG. Wprowadzenie modelu e VITARA to znaczący krok na drodze do obniżenia poziomu CO 2 . Będziemy nadal rozwijać ofertę i proponować nowe rozwiązania BEV dopasowane do różnych wymagań, które łączy wspólny mianownik – neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla – podkreślił.

Nowe Suzuki e Vitara wjeżdża na rynek. Jaka cena w Polsce?

Suzuki e VITARA wejdzie do produkcji wiosną 2025 roku w fabryce Suzuki Motor Gujarat w Indiach. Cena? Konkurencyjna Kia EV3 kosztuje od 166 900 zł, tańsza Skoda Elroq to wydatek od 149 000 zł. Japończycy ze swoim autem muszą ustawić się na podobnym poziomie.

Będzie przebój? Na rynku zdominowanym przez wielkie SUV-y brakuje normalnych i poręcznych samochodów elektrycznych. Miejski model japońskiej marki zapewnia duży zasięg, praktyczne nadwozie i jednocześnie świetnie wygląda. Z atrakcyjnie skalkulowaną ceną i finasowaniem przeznaczonym dla klienta indywidualnego pierwsze elektryczne Suzuki może się okazać bardzo atrakcyjną opcją z rozsądną ratą miesięczną za użytkowanie.

Nowe Suzuki Vitara - dane techniczne, wymiary, silniki