Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest najczęstszym grzechem popełnianym przez polskich kierowców. W tym roku mundurowi ujawnili już ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości. To przeszło 17 tys. więcej niż przed rokiem.

Stąd już w piątek 11 sierpnia rusza z akcja pod kryptonimem "Prędkość". A to oznacza, że drogówka skupi się na kierowcach łamiących obowiązujące ograniczenia nie tylko w terenie zabudowanym. Pod lupę trafi też stan techniczny pojazdów, czyli oświetlenie, kondycja opon, ewentualne wycieki. Na tym jednak nie koniec...

Policja rusza z akcją "Prędkość", od 11 sierpnia posypią się mandaty i punkty karne

– Dzisiejsza akcja "Prędkość", to działania koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL – powiedział dziennik.pl Robert Opas z Komendy Głównej Policji. – ROADPOL jest przede wszystkim zaangażowana w zmniejszenie liczby zgonów i poważnych obrażeń na europejskich drogach. W Polsce policjanci będą dokonywać intensywnych pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych, których przyczyną jest nadmierna prędkość. Jak wynika z policyjnych statystyk to właśnie prędkość jest przyczyną poważnych wypadków drogowych, w których ginie najwięcej osób – podkreślił i na dowód pokazał najnowsze dane.

Przez pierwsze 8 miesięcy 2023 roku z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu doszło do 2229 wypadków, w których zginęło 340 osób 2745 zostało rannych. W 2022 takich zdarzeń było 2548, zginęło 351 osób a 3117 było rannych. Statystyki są odrobinę niższe, ale zbyt szybka jazda ciągle generuje największą liczbę wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Nic więc dziwnego, że piątkowa akcja jest wstępem do policyjnych działań przez cały długi weekend, czyli do późnych godzin wieczornych we wtorek 15 sierpnia.

Kierowcy przez cały długi weekend pod lupą policji, mandaty nie tylko za prędkość

Szczególną rolę podczas dzisiejszej akcji oraz kolejnych pięciu dni odegrają policjanci z zespołów SPEED. Ich głównym zadaniem będzie ściganie kierowców nie tylko za przekraczanie prędkości, ale również za tak niebezpieczne wybryki jak m.in. kierowanie autem po alkoholu, korzystanie z telefonu w trakcie prowadzenia auta, wyprzedzanie w niedozwolonych miejscach czy tzw. jazda na zderzaku. Sprawdzą też czy dzieci podróżują w odpowiednich fotelikach, a kierowcy i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa.

Drony, nieoznakowane radiowozy, laserowe mierniki prędkości, więcej policji na drogach

Do kontrolowania kierowców funkcjonariusze drogówki użyją nie tylko nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon) i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. Także drony z powietrza udokumentują każde wykrocznie, a patrol ustawiony niedaleko operatora "latającej kamery" zatrzyma sprawcę by go ukarać.

Jaka jest dozwolona prędkość na drogach w Polsce?

Przedstawiciel KGP przypomniał także, że standardowe limity prędkości odnoszące się do motocykli i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynoszą w Polsce:

na autostradzie – 140 km/h,

na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,

na drodze ekspresowej jednojezdniowej – 100 km/h,

na drodze dwujezdniowej dwukierunkowej, o dwóch pasach ruchu – 100 km/h,

na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej – 90 km/h,

obszar zabudowany – 50 km/h,

strefa zamieszkania – 20 km/h

Kierowcy masowo tracą prawo jazdy w terenie zabudowanym

Nikogo nie trzeba przekonywać, że ryzyko utraty prawa jazdy podczas akcji "Prędkosć" jest wysokie. Z najnowszych danych KGP wynika, że w pierwszym półroczu policjanci zatrzymywali uprawnienia w niemal 30 tys. przypadków. Aż 11 tys. z tej puli stanowili kierowcy przyłapani za prędkość w ternie zabudowanym.

Spotkanie z drogówką za tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Do tego jest mandat 1500 zł (3 tys. zł w recydywie) i 13 punktów karnych. Maksymalny mandat to 2500 zł i 15 punktów karnych – przy przekroczeniu prędkości o ponad 70 km/h (w recydywie 5 tys. zł). W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Jak widać wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu. Przykładowo w myśl nowego taryfikatora za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim mandat za pierwszym razem to 1500 zł.

– Przy ponownym popełnieniu takiego wykroczenia w warunkach recydywy mandat jest liczony podwójnie i rośnie do 3 tys. zł. Podobnie jak w przypadku wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Każde z tych wykroczeń oznacza też dopisanie do konta kierowcy po 15 punktów karnych. W warunkach recydywy kolejne 15 pkt. karnych to wynik 30 punktów i utrata prawa jazdy – podliczył policjant.

Mandat za przekroczenie prędkości w 2023 roku, nawet 5 tys. zł kary w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z taryfikatora w 2023 roku:

przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie - 1600 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa - 2000 zł);

przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);

przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Podwójny mandat i recydywa drogowa? Oto 13 wykroczeń

Oprócz 5 przekroczeń prędkości karanych w recydywie taryfikator 2023 zakłada, że podwójne grzywny w przypadku ponownego popełnienia takiego samego wykroczenia będą nakładane w 8 przypadkach:

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przed nim – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 zł (przy recydywie - 3000 zł);

złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 zł (przy recydywie - 2000 zł);

wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 zł (przy recydywie - 4000 zł);

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 zł (przy recydywie - 5000 zł).

5 tys. zł to maksymalny mandat od policjanta, 30 tys. zł czyli grzywna w sądzie

Warto pamiętać, że w myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.

Za co można dostać 15 punktów karnych? Oto lista wykroczeń

Obecnie jednorazowo 15 punktów karnych możesz dostać w 21 przypadkach. W tym są też najcięższe wykroczenia popełnione przez kierowców wobec pieszych. Należy jednak pamiętać, że policja ma oczy szeroko otwarte na inne występki. Oto lista:

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;

sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;

nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;

używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (np. driftowanie pod marketem);

niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;

niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;

niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;

niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;

naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;

naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;

naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;

przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;

przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Kasowanie punktów karnych w 2023 roku

Punkty karne dziś bolą bardziej niż mandat za 1000 czy 2500 zł. Od kiedy pojawił się ostrzejszy taryfikator i zniknęły kursy reedukacyjne kierowcy muszą liczyć się w wyższym ryzykiem utraty prawa jazdy. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i koniec, prawko znika. Obecnie punkty karne są kasowane z konta kierowcy dopiero po upływie 2 lat, a nie jak wcześniej po roku. I nie od dnia popełnienia wykroczenia, lecz od daty zapłacenia mandatu.

Jednak 16 czerwca opublikowano ustawę, dzięki której przedawnienie punktów karnych ponownie ma mieć miejsce po 12 miesiącach - nowe przepisy przywracają sytuację prawną sprzed 17 września 2022 roku. I najważniejsze z punktu widzenia wielu kierowców – maksymalnie raz na 6 miesięcy będzie można wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować konto o 6 punktów karnych.

Od kiedy będzie można kasować punkty karne? Rewolucja od 17 września

Zmiany dotyczące kasowania punktów karnych mają wejść w życie 17 września 2023 roku. Kierowców ukaranych do 16 września 2023 roku obowiązują stare zasady - w ich przypadku punkty karne znikną po 2 latach od opłacenia mandatu.

Stan nietrzeźwości, kiedy i jaka kara?

Stan nietrzeźwości (od 0,5 promila we krwi) oznacza przestępstwo karane pozbawieniem wolności do 2 lat. Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat.

Stan po spożyciu alkoholu to mniej promili, kiedy i jaka kara?

Stan po spożyciu alkoholu to stężenie alkoholu we krwi zawierające się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza). Kto w takiej sytuacji kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone aresztem, grzywną do 5 tys. zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Taryfikator mandatów i punktów karnych za kierowanie po alkoholu w 2023 roku

Nowy taryfikator mandatów wprowadził nie tylko wyższe kary za przekroczenie prędkości. Zmiany nastąpiły też w sankcjach za kierowanie po alkoholu.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi) lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz to mandat 2500 zł. Kierowcy muszą się liczyć z tym, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat poskutkuje mandatem o podwójnej wysokości, czyli przy recydywie będzie to już 5 tys. zł.

Niżej lista wykroczeń alkoholowych z mandatem 2500 zł:

kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu;

niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;

Do tego kierowca przyłapany na podwójnym gazie dostanie 15 punktów karnych za: