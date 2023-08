Reklama

Rekord zdobytych punktów karnych (nieoficjalny) do tej pory należał do pewnego motocyklisty z Pasłęka. Mężczyzna zebrał w sumie prawie 200 punktów karnych i 20 mandatów na kwotę 35,5 tys. zł. Teraz jednak musi pożegnać się z chwałą…

W Słubicach policja namierzyła kierowcę, który mimo zakazu prowadził swoje BMW. Mundurowi chcieli go zapytać, dlaczego wsiadł za kółko, ale przyłapany na gorącym uczynku najwidoczniej nie chciał zdradzić tajemnicy. Wcisnął gaz i zaczął uciekać ulicami miasta.

Dramatyczny pościg policji za kierowcą BMW w Słubicach

– Uciekinier nie dawał za wygraną i gnał ulicami miasta z nadmierną prędkością, wyprzedzał pojazdy przekraczając linie ciągłe, przejścia dla pieszych, zmuszał pojazdy jadące z naprzeciwka do gwałtownego hamowania omal nie doprowadzając do zderzenia. Przejeżdżał strefy wyłączone z ruchu, nie stosował się do sygnalizatorów świetlnych, przejeżdżał z impetem przejścia dla pieszych, nie zwracając uwagi czy ktoś się na nim znajduje – wyliczyła Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

Z BMW odpadła opona (WIDEO)

Na nagraniu z pościgu widać, jak co chwilę spod jego BMW odrywały się kawałki plastikowych części, a z prawego koła spadła opona.

–Doświadczenie i umiejętności jakie posiadają policjanci słubickiej drogówki pozwoliły na wykorzystanie błędu 20-latka. Na ulicy Obozowej w Słubicach stracił panowanie nad autem, co skutkowało jego unieruchomieniem i pozwoliło policjantom oderwać go od kierownicy i zatrzymać. Wszystko trwało zaledwie kilka minut, jednak jak mówią policjanci: to były najdłuższe minuty, jakie w ostatnim czasie przeżywali w służbie. Prowadzenie pościgu, zwracanie uwagi na pozostałych uczestników ruchu na drodze, kontakt z dyżurnym i troska o życie uciekiniera - było gorąco – relacjonuje Murmyło.

Kierowca BMW i dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów

Policjanci potwierdzili, że kierowca BMW posiada dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Do tego BMW nie było dopuszczone do ruchu drogowego.

– Przy zatrzymaniu okazało się, że podczas ucieczki w samochodzie przewoził on młodą kobietę z niemowlakiem. Mężczyzna w konsekwencji swojego postepowania usłyszał zarzuty dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym, złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nie zatrzymanie się do kontroli drogowej. W czasie ucieczki popełnił również 30 wykroczeń, w tym spowodował dwie kolizje i zebrał łącznie 241 punktów karnych – podliczyła przedstawicielka policji.

241 punktów karnych, 30 wykroczeń i młoda kobieta z niemowlakiem

Sąd po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, aresztował 20-latka na dwa miesiące. Teraz grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.