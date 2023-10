Punkty karne: definicja

Mało jest kierowców niepopełniających błędów. Duży wpływ na mandaty często ma niejasne oznakowanie na drodze, wywołujące zamieszanie. Są oczywiście też tacy, którzy intencjonalnie łamią przepisy i przekraczają prędkość. Dla jednych i drugich punkty karne mogą być prawdziwym utrapieniem.

Punkty karne można zdefiniować jako konsekwencje otrzymanego mandatu. To system, który pozwala kierowcom na popełnienie określonej liczby wykroczeń, jednak przekroczenie tego limitu poskutkuje utratą prawa jazdy i koniecznością ponownego wyrobienia uprawnień. Obecnie są dwa maksymalne limity punktów karnych, które warunkujemy w zależności od stażu "za kółkiem”:

dla wszystkich, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, limit wynosi 20 punktów;

dla wszystkich, którzy mają prawo jazdy dłużej niż rok, limit wynosi 24 punkty.

Za co możemy dostać punkty karne?

Punkty karne są nierozłącznym "dodatkiem" do każdego mandatu. Oznacza to, że kierowcy dostają je nie tylko za przekraczanie prędkości (w tym też za zdjęcia z fotoradarów), ale też na przykład niepoprawne parkowanie, czy zawracanie w niedozwolonym miejscu. Liczba punktów, które otrzymacie razem z mandatem, rośnie w zależności od wagi przewinienia i wysokości mandatu. Na przykład, za przekroczenie prędkości do 10 km/h otrzymacie 50 złotych mandatu i 1 punkt karny, a za to samo przewinienie, ale o ponad 71 km/h otrzymacie 2500 złotych i aż 15 punktów karnych. Nietrudno więc dojść do wniosku, że nieprzepisowa jazda to najlepszy przepis, by szybko stracić prawo jazdy.

Punktów karnych można też łatwo uniknąć. Aby to zrobić, wystarczy… jeździć bezpiecznie i przepisowo.

Gdzie i jak sprawdzić moją ilość punktów karnych?

Ile mam punktów karnych? Na to pytanie możecie odpowiedzieć sobie na dwa sposoby. Pierwszy, łatwiejszy i nie wymagający wychodzenia z domu, to przez internet. Będziecie w tym celu potrzebowali komputera lub smartfona oraz możliwości zalogowania się do profilu zaufanego, lub aplikacji mObywatel.

Utworzenie profilu zaufanego nie jest skomplikowane, jeśli tylko posiadacie konto w banku współpracującym z inicjatywą (PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING, Millenium, BNP Paribas, BOŚ Bank, Alior Bank, Grupa BPS, Bank Spółdzielczy w Brodnicy i Inteligo). Jeśli nie posiadacie konta w którymś z powyższych banków, będziecie musieli złożyć osobiście wniosek w placówce.

Inną drogą jest sprawdzenie salda punktów karnych bezpośrednio na komisariacie policji. Wystarczy pokazać swoje prawo jazdy na miejscu, by funkcjonariusze przekazali wam informację bezpośrednio z systemu.

Mam punkty karne. Jak zmniejszyć ich ilość?

Bezpłatnym sposobem jest po prostu przeczekanie. Punkty karne mogą ulec przedawnieniu, chociaż ostatnie zawirowania w prawie mogą wywołać u niektórych zakłopotanie. Pierwotnie, czyli do 17 września 2022 roku, punkty karne przedawniały się po roku. Jeśli więc otrzymaliście mandat przed tym dniem, to na dzień 23.10.2023 na pewno macie "czyste konto".

Po 17 września 2022 roku, do 17 września 2023 roku każdy wystawiony mandat przedawnia się po dwóch latach. Jeśli więc otrzymaliście 16 września 2023 mandat za przekroczenie prędkości, to z punktami karnymi będziecie musieli jeździć aż do 16 września 2025. Jeśli otrzymaliście go 18 września 2023 roku, to wasze konto "wyzeruje się" już 18 września 2024 roku. Cała sytuacja jest podyktowana art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 roku.

Druga droga, która obowiązuje również od 17 września 2023, to kurs "zbijający" 6 punktów karnych z waszego konta. Możecie go wykonać w każdym ośrodku WORD, ale bądźcie przygotowani na obciążający wydatek: kurs obecnie kosztuje od 900 do nawet 1100 złotych, w zależności od miasta. W Warszawie zapłacicie 1000 złotych, w Poznaniu zaś 1100, jeśli wasze prawo jazdy posiada adnotację z kodem 78 (czyli wyłącznie na automatyczne skrzynie biegów). Kursy są wyłącznie w formie stacjonarnej w maksymalnie 15-osobowych grupach. Pamiętajcie jednak, że jeśli przekroczyliście 24 punkty karne, to do kursu nie przystąpicie — tak czy inaczej zostanie wam zabrane prawo jazdy.