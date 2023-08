Jak podaje portal rmf24.pl, śledczy doszli do wniosku, iż żółte Renault Megane RS, które Patryk P. rozbił w okolicach mostu Dębnickiego w Krakowie, nie miało tylnej kanapy. To pokrywałoby się z tym, co już wcześniej przewijało się m.in. przez fora i media społecznościowe: otóż w Megane Patryka P. zainstalowano tzw. półklatkę (roll-bar)

Ustalenia śledczych okazały się więc zgodne z tym, o czym media społecznościowe huczały już od jakiegoś czasu. Otóż na podstawie dostępnych informacji i filmików przedstawiających żółte Megane RS część osób przypuszczało, że dwie osoby siedzące z tyłu mogły nie mieć do dyspozycji tylnej kanapy, bo w jej miejscu właściciel zainstalował tzw. półklatkę. To popularna modyfikacja wśród tych, którzy używają swoich aut w amatorskim sporcie. Reklama Owszem, czasami podczas montażu półklatki bezpieczeństwa tylna kanapa danego auta zostaje na miejscu, ale zazwyczaj się ją jednak usuwa. Choćby ze względu na obniżenie masy modyfikowanego pojazdu. Śledczy potwierdzili obecnie, że w Megane Patryka P. tylnej kanapy nie było, co z kolei oznacza, że pasażerowie siedzący w drugim rzędzie podróżowali z pogwałceniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Śledczy: tylko alkohol, nie stwierdzono innych środków odurzających Reklama Z drugiej strony, osoby wsiadające do auta kierowanego przez Patryka P. zapewne musiały sobie zdawać sprawę z tego, że właściciel Renault znajduje się pod wpływem alkoholu. Jak potwierdzili śledczy, badanie toksykologiczne wykazało 2,3 promila we krwi Patryka P. Nie wykryto natomiast w jego organizmie innych środków odurzających. oprac. Piotr Wróbel Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję