Kierowcy wjeżdżający na budowaną trasę S3 od strony Troszyna już na samym początku odcinka muszą liczyć się z tymczasowymi organizacjami ruchu. W tym miejscu należy zjechać z DK3, by ominąć budowany wiadukt w rejonie Troszyna. W rejonie skrętu do Wiejkowa od 24 lipca ruch został skierowany na południową jezdnię nowej S3. Umożliwi to wykonanie kolejnych prac - budowę w miejscu dotychczasowej jezdni krajowej "trójki" północnej jezdni drogi S3.

W miejscowości Recław kierowcy wrócą na dotychczasową DK3. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu sprawi, że będzie można wyjechać z Wolina w kierunku Szczecina przez Recław, co ułatwi komunikację lokalną. Na odcinku za Wolinem kierowcy jadący jezdnią równoległą po południowej stronie budowanej S3, muszą pamiętać o dostosowaniu odpowiedniej prędkości do znajdujących się tam zakrętów. Fragmentem przyszłej jezdni S3 jedzie się również w rejonie MOP-u Dargobądz. Na wysokości miejscowości Dargobądz jedziemy wzdłuż budowanej S3 jezdnią równoległą.

Budowa drogi S3: Woliński Park Narodowy, Międzyzdroje

Na odcinku biegnącym przez Woliński Park Narodowy nowa droga powstaje przy istniejącej DK3, ale dla złagodzenia zakrętów nowa jezdnia będzie prowadziła raz z jednej, raz z drugiej strony obecnej trasy. W tym miejscu występuje znaczący ruch pojazdów budowlanych, a także znajduje się wiele zjazdów na obszar prowadzenia robót. Jeszcze w wakacje planowane są tu kolejne zmiany organizacji ruchu.

W rejonie Międzyzdrojów ruch odbywa się przez tymczasowe rondo. W weekendy pojawiają się spowolnienia ruchu i należy zachować szczególną ostrożność. Na odcinku Międzyzdroje - Świnoujście nowa trasa biegnie na północ od istniejącej, przez co budowa w mniejszym stopniu wpływa na ruch pojazdów. W rejonie osiedla Łunowo-Przytór w Świnoujściu trzeba ominąć budowany wiadukt. Dalsze zmiany organizacji ruchu napotkamy przed węzłem Świnoujście, gdzie od czerwca jedzie się jezdnią równoległą na południe od budowanej S3.

Droga S3: odcinek Świnoujście - Dargobądz

Odcinek będzie miał długość 17 km. Rozpocznie się od połączenia z tunelem w Świnoujściu, w pobliżu terminala promów morskich, a zakończy na zachód od węzła Dargobądz. Na trasie powstaną cztery węzły drogowe - Świnoujście, Świnoujście LNG, Świnoujście Łunowo i Międzyzdroje. Wybudowanych zostanie również 10 wiaduktów i dwie estakady oraz kładka dla pieszych. Powstaną także przejścia i przepusty dla zwierząt, w tym dwa przejścia górne o szerokości 50 metrów.

Droga S3: odcinek Dargobądz - Troszyn