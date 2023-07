Reklama

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP), fotoradary i nieoznakowane radiowozy to broń GITD do walki z pirackimi wyczynami kierowców. Urządzenia ustawione przy drogach oraz zamontowane w samochodach od początku roku zarejestrowały niemal 380 tys. przypadków przekroczenia prędkości.

Teraz skuteczność systemu CANARD mają zwiększyć nowe inwestycje w urządzania kontrolne. I jak usłyszeliśmy w GITD rozbudowa sieci 39 OPP dostała turbo przyspieszenia, a na drogach są instalowane kamery nowej generacji – znacznie skuteczniejsze od stosowanych jeszcze do niedawna. Czego i gdzie mają spodziewać się kierowcy?

Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji na autostradzie A4 już łapie kierowców

Odcinkowy pomiar prędkości właśnie zaczął łapać kierowców na autostradzie A4 tuż obok Wrocławia. Żółte kamery zamontowano na 8-kilometrowym odcinku między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Obowiązuje tam ograniczenie do 110 km/h dla samochodów osobowych i do 80 km/h dla aut ciężarowych. Mandat dostanie każdy kierowca, którego średnia z przejazdu będzie wyższa niż ten limit.

Jakie organicznie prędkości na autostradzie A4 pod Wrocławiem, kiedy mandat

– Wybór lokalizacji poprzedziła analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonana wspólnie przez GDDKiA i GITD– powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD. – Autostrada A4 na tym odcinku nie posiada pasa awaryjnego i obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 110 km/h. W latach 2018-2022 doszło tu do prawie 30 wypadków, w których zostało poszkodowanych około 50 osób. Ze względu na skalę oraz skutki zdarzeń drogowych do których dochodzi na tym odcinku, konieczne jest objęcie go stałą kontrolą prędkości – podkreśliła.

Na autostradzie jeszcze takiego systemu nie było. Jakie różnice?

To pierwszy odcinkowy pomiar prędkości zamontowany na stałe nad autostradą. Co ciekawe kamery zastosowane nad A4, to obecnie najbardziej zaawansowane urządzenia w sieci CANARD.

– Jedna kamera na raz monitoruje dwa pasy autostrady i bezbłędnie rozróżnia typy pojazdów oraz rejestruje ich prędkość. Ujawnione wykroczenia już spływają do bazy CANARD. Łącznie na A4 pracują 4 kamery – po jednaj na początku odcinka pomiarowego i na końcu – wyliczyła Niżniak.

To o połowę kamer mniej, niż gdyby stosować starsze rozwiązanie. Przykładowo nad trasą S8 w Warszawie czy w tunelu Zakopianki zamontowano po jednej kamerze na każdy pas ruchu.

Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji zainstalowany na A4 pod Wrocławiem kosztował 1,45 mln zł. To pierwszy w Polsce OPP zamontowany w biegu autostrady.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 i ponad 9 tys. mandatów w miesiąc

Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji wcześniej pojawił się na S7 w okolicy miejscowości Białobrzegi. Liczby najlepiej oddają obraz skuteczności tych urządzeń. W ciągu miesiąca system ujawnił ponad 9 tys. wykroczeń, czyli ok. 300 dziennie.

Rekordzista z S7 dostał słony mandat i 13 punktów karnych

Rekordzista wpadł już drugiego dnia po przełączeniu OPP w tryb rejestracji – przy ograniczeniu do 120 km/h kierowca Forda przekroczył średnią prędkość o 52 km/h. Dostał mandat 1500 zł i 13 punktów karnych.

Odcinkowy pomiar prędkości zaskoczy kierowców w dwóch województwach

Na tym jednak nie koniec. GITD już w blokach czeka na uruchomienie dwóch kolejnych lokalizacji. Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji zamontowano w woj. lubuskim w miejscowości Białcz – tam kamery skontrolują ponad 3 km drogi wojewódzkiej nr 132.

Z kolei jeden z najdłuższych OPP (prawie 8 km) ustawiono w woj. zachodniopomorskim nad trasą Łubianka/Brynka (droga wojewódzka 151). Po uruchomieniu przyłącza elektrycznego kamery w obu lokalizacjach przejdą testy, a następnie zaczną rejestrować wykroczenia.

Odcinkowy pomiar prędkości i sześć nowych lokalizacji

Jeszcze większe zaskoczenie czeka kierowców na Podkarpaciu – wynika z naszych ustaleń w GITD. Tam ruszają prace związane z montażem OPP aż w sześciu lokalizacjach. Nowy odcinkowy pomiar prędkości to:

Rzeszów/Nosówka – ul. Dębicka (odcinek 4 km; droga powiatowa 1391)

Trakt Węgierski w miejscowości Dukla (DK 19),

Nowa Dęba (DK 9),

Lutcza (DK 19),

Podgrodzie (DK 94)

Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka (droga wojewódzka 835).

Odcinkowy pomiar prędkości dziś obejmuje ponad 171 km tras. Najwięcej instalacji OPP działa w województwie mazowieckim – razem to 42,2 km pod nadzorem kamer. W tej chwili odcinkowe pomiary prędkości działają w 13 województwach, ale w pozostałych 3 (wielkopolskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim) też pojawią się tego typu systemy. Po oddaniu 39 nowych OPP pod nadzór trafi łącznie ok. 200 km dróg. W efekcie CANARD będzie operatorem 73 odcinkowych pomiarów prędkości, a to oznacza 400 km dróg pod kontrolą.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto najdłuższe OPP w Polsce

Z listy 39 nowych OPP - poza odcinkowym pomiarem prędkości na S7 oraz na dolnośląskim odcinku autostrady A4 Kostomłoty-Kąty Wrocławskie – urządzenia pojawią się także na innych trasach szybkiego ruchu. Najdłuższe odcinkowe pomiary prędkości to autostrada A1 Pomorzany/Bociany - 19 km, wspomniana obwodnica Białobrzegów i odcinek autostrady A1 Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek oba po 14 km.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto 39 NOWYCH lokalizacji w województwach (tabela)

Województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m W (wojewódzka) 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K (krajowa) S7 MAZOWIECKIE Nieporęt-Zielonka pomiędzy m. Nieporęt i Zielonka DW (droga wojewódzka) 631 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany od Węzła Kutno Północ do węzła Kowal K A1 ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900m K S14 ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka - Łaskowice P (powiatowa) 1120E ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 - Jadwinin 16a W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG (droga gminna) 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie Odcinek drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie (węzeł A4/Brzeg) W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa - Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27 OPOLSKIE Kietlice - Kilisino Kietlice - Kilisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice W 935,00 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek-Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16,00 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek-MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Swarożyn A1 Pelpin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty-Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej bezwzględny niż fotoradary

Kiedy samochód lub motocykl opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli trasa została pokonana zbyt szybko, kierowca zapłaci mandat. System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo.

– Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku fotoradarów. Z doświadczeń CANARD wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem OPP, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch się uspokaja – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD.

Odcinkowy pomiar prędkości i mandat. Co kierowca zobaczy na zdjęciu?

Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A4 automatycznie określi czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu kierowca pojazdu, który przekroczył limit zobaczy szereg danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długości odcinka pomiarowego, maksymalną dozwolonej prędkości.

Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią rejestrację wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

Warto pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych. Nie brak też takich za 12. Wystarczy dwa razy przekroczyć prędkość lub wpaść na rozmowie przez telefon i prawo jazdy znika. Do tego za najcięższe wykroczenia popełnione w warunkach recydywy grozi podwójna stawka mandatu.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców samochodów i motocykli. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Ile punktów karnych w 2023 roku za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Mandat za przekroczenie prędkości 2023. Nawet 5 tys. zł w recydywie

