Ciekawe spostrzeżenia dotyczące rynku aut używanych płyną z obserwacji przeprowadzonych przez firmę ALD | LeasePlan. Wynika z nich, że po szoku cenowym, jakiego świadkami byliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat na rynku wtórnym, teraz przyszedł czas na względną stabilizację. Próżno jednak oczekiwać znaczących spadków cen, które, zwłaszcza w przypadku aut w wieku 3-4 lat, nadal będą wysokie. Zmieniają się natomiast trendy dotyczące wyposażenia oraz typów nadwozi. Coraz chętniej klienci korzystają też z wynajmu krótko- i długoterminowego w przypadku aut używanych.

Które modele najpopularniejsze

Według ALD | LeasePlan w czołówce poszukiwanych i polecanych wzajemnie przez kierowców marek na rynku wtórnym dominują Volkswagen, Skoda, Seat i Toyota.

Wśród naszych klientów coraz więcej mamy zapytań o Toyoty z napędem hybrydowym. Nadal też, w związku ze stałym zainteresowaniem montażem instalacji LPG, dużym powodzeniem cieszą się auta z silnikiem benzynowym wolnossącym – mówi Marcin Górski, Car Remarketing Director w LeasePlan. Akcenty przeniosły się z pojazdów z nadwoziami tradycyjnymi, typu sedan i hatchback, na korzyść tych z segmentu crossover i SUV. Dostrzegamy też duże zapotrzebowanie na wersje samochodów 7-miejscowych, które błyskawicznie znikają z rynku – dodaje.

Co musi być w wyposażeniu

Co ciekawe, na liście wyposażenia obowiązkowego w poszukiwanych samochodach klienci wymieniają czujniki parkowania oraz kamery, a coraz częściej także multimedia kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto. Dotyczy to w zasadzie wszystkich segmentów. Natomiast w klasie premium oczekiwania idą dodatkowo w kierunku estetyki i dotyczą np. dodatków stylistycznych takich jak M pakiet w BMW, AMG Line w Mercedesach czy S-line w Audi.

Wynajem coraz popularniejszy

Auta używane coraz chętniej finansowane są w formie wynajmu długo- i krótkoterminowego. Najczęściej ta opcja wybierana jest w przypadku modeli 2-letnich, w bardzo dobrym stanie technicznym i niewielkimi przebiegami, które wróciły po kontraktach leasingowych.Samochody używane są zazwyczaj tańsze niż nowe pojazdy, co przekłada się na niższe koszty miesięczne związane z wynajmem. Są one także dostępne w krótszym czasie niż zamówienie nowego pojazdu. Jest to szczególnie ważne dla osób, które potrzebują samochodu natychmiast lub na krótki okres – mówi Marcin Górski.

Jakie ceny aut używanych

Warto tu jeszcze wrócić do miesięcznego raportu Barometr AAA Auto, opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych. Według niego tylko w maju 2023 roku w Polsce oferowano do sprzedaży na wtórnym rynku 207 348 aut używanych. Średnia cena tych modeli to 29 900 zł. Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w tym czasie był Opel Astra – 5831 ofert samochodów, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 – 4641 ofert, a na trzecim Volkswagen Golf – 4510 ogłoszeń. Największa liczba ofert prezentowała samochody z silnikami diesla – 99 989 aut, a na drugim miejscu z silnikami benzynowymi – 89 122 auta.