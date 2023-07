Reklama

Zanotowany w pierwszym półroczu tego roku wynik sprzedażowy jest lepszy o 12,4 proc. niż w analogicznym okresie 2022 roku, a to oznacza, że w wydziałach komunikacji zarejestrowanych zostało 238 673 nowe samochody. W przypadku marek premium wzrost, których modeli sprzedano łącznie 53 963 sztuki, wzrost był jeszcze wyższy i sięgnął 14,4 proc. – informuje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.

Obserwowane dobre wyniki, jakie notujemy na naszym rynku to zasługa poprawy dostępności aut oraz większa aktywność klientów instytucjonalnych, których udział w rynku przekroczył poziom 72 proc. W tym przypadku mówimy jedynie o dużych firmach, które w zbiorach CEPiK reprezentowane są poprzez numer REGON. W grupie tej nie widać osób fizycznych prowadzących działalność oraz spółek cywilnych, które ten udział powiększają – komentuje Wojciech Drzewiecki, szef Samaru.

Reklama

Sprzedaż nowych aut – marki popularne

W ciągu sześciu miesięcy tego roku pozycję lidera rynku utrzymała Toyota. Japoński koncern dostarczył klientom 43 824 samochody, co oznacza wzrost sprzedaży o 15,52 proc. Do Toyoty należy obecnie ponad 18 proc. rynku! Drugą pozycję ze wzrostem 41,28 proc. zajmuje Skoda, której salony opuściło 25 910 aut, a trzecią Kia – zarejestrowano w sumie 18 649 egzemplarzy tej marki przy wzroście o 2,91 proc. rok do roku. Koreańczykom depcze po piętach Volkswagen, który przekazał klientom 17 673 auta, ale notuje wyższą dynamikę wzrostu sprzedaży – 15,96 proc. – i Samar przewiduje, że sytuacja na podium w nadchodzących miesiącach może jeszcze się zmienić.

Reklama

Wśród marek popularnych w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Hyundai (pozycja 6.), który sprzedał 12 711 aut (-12,9 proc.), Dacia (pozycja 8.) ze sprzedażą 9891 szt. (0,07 proc.) oraz Renault (pozycja 10.), z którego salonów wyjechało 8 894 auta, o 23,8 proc. więcej niż w 2022 roku.

Sprzedaż nowych aut – najchętniej kupowane modele

Jeśli chodzi o popularność konkretnych modeli, to w rynkowym Top 10 mamy aż pięć Toyot, w tym trzy na podium. Najchętniej kupowanym autem pierwszego półrocza 2023 roku była Toyota Corolla, drugie miejsce należało do Toyoty Yaris, a trzecie do Yarisa Cross.

Tak wygląda ranking popularności:

Marka sprzedaż w szt. I-VI ’23 1. Toyota Corolla 9769 2. Toyota Yaris 7790 3. Toyota Yaris Cross 7043 4. Skoda Octavia 7021 5. Kia Sportage 5694 6. Toyota C-HR 4925 7. Dacia Duster 4869 8. Hyundai Tucson 4393 9. Volkswagen T-Roc 3792 10. Toyota RAV4 3633

Sprzedaż nowych aut – segment premium

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych marek na rynku znalazły się aż trzy premium. Pozycję 5. zajmuje Audi ze sprzedażą 12 778 szt. (Wzrost o 36,34 proc.), 7. BMW, które dostarczyło 11 661 aut (spadek o 5,69 proc.) i 9. Mercedes. W przypadku tego ostatniego poziom sprzedaży sięgnął 9475 szt. (razem z osobowymi wersjami vanów), co stanowi spadek o 17,24 proc.

W klasie premium warto zwrócić uwagę na potężne wzrosty, jakie zanotowały Lexus – blisko 162 proc. – i Cupra, w której przypadku popyt był większy o ponad 100 proc., ale to i tak niewiele w porównaniu z Teslą, która sprzedała o ponad 365 proc. aut więcej niż rok wcześniej. Do Tesli należy też najwyższe miejsce podium w rankingu aut z napędem elektrycznym.

A tak wyglądał cały segment premium w Polsce po 6 miesiącach: