Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje dziś 98 zł. Auto wyposażone w instalację gazową to już 162 zł wydatku. Pieczątka w dowodzie rejestracyjnym motocykla kosztuje 62 zł, a ciężarówki 153 zł. Stawki od 2004 roku są niezmienne - Ministerstwo Infrastruktury odmawia nowych stawek.

Dziś diagności postanowili przycisnąć rząd do ściany i właśnie w piątek 23 czerwca przeprowadzą ogólnopolski protest. Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) domaga się od premiera i ministra infrastruktury waloryzacji opłat za badania techniczne…

Dziś protest diagnostów, 23 czerwca badanie techniczne auta niemożliwe

– 23 czerwca badania techniczne nie będą wykonywane. Do udziału w proteście zgłosiło się ponad 300 przedsiębiorców prowadzących SKP, a zgłoszenia ciągle napływają. Natomiast są także grupy przedsiębiorców, które zadeklarowały swój udział w proteście ale nie przesłały zgłoszeń – powiedział dziennik.pl Marcin Barankiewicz, prezes PISKP. – Z wielu źródeł płyną informacje, że bez podjęcia radykalnych działań, które mogą mieć wpływ na waloryzację cennika, za chwilę będzie już za późno na jakiekolwiek działania. Stacje zaczną upadać, a ucierpią na tym nie tylko przedsiębiorcy, ale także kierowcy – przestrzegł.

Protest diagnostów uziemi kierowców. Jaki mandat za brak badania technicznego?

W przypadku tej formy protestu, czyli zamknięcia stacji diagnostycznych, wielu kierowców czekają niespodziewane problemy. Patrol drogówki raczej nie będzie wyrozumiały.

– Wraz ze wzrostem stawek mandatów, policja wystawia też zdecydowanie wyższe mandaty za brak badań technicznych. Diagności informują, że są to mandaty w wysokości 1200 zł, czy też 1800 zł. Górna granica to 3 tys. zł – wskazał Barankiewicz.

Badanie techniczne samochodu tańsze niż wymiana opon. Cena nierealna?

Zdaniem szefa PISKP przez ostatnie 19 lat koszty prowadzenia stacji kontroli pojazdów wzrosły drastycznie. Obraz sytuacji najlepiej oddaje załatwienie minimalnego wynagrodzenia za pracę z ceną badania technicznego.

– W 2004 roku było to 824 zł brutto, za co można było zapłacić za 8 badań okresowych samochodu osobowego. Od 1 lipca 2023 roku, minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3600 zł brutto i starczy na 36 badań. Wszystko wskazuje na to, że od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4242 zł. Zatem kierowca będzie mógł za nie zapłacić za 42 badania. A koszty przedsiębiorców wzrosły o 300, czy nawet 400 proc. Sytuacja przedsiębiorców prowadzących SKP stale się pogarsza. W tej chwili nawet wymiana opon kosztuje więcej niż badanie techniczne – podkreślił szef PISKP. Jakiej nowej stawki domagają się diagności?

Ile kosztuje badanie techniczne w 2023 roku? Oto nowa stawka opłat

Wśród postulatów proponują, by nowa stawka za badanie samochodu osobowego wynosiła przynajmniej 198 zł brutto. Jeszcze w 2022 roku mówiło się o kwocie ok. 185 zł brutto (150 zł netto).

– Na ostatnim spotkaniu przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów padła kwota 198 zł brutto. Myślę, że na ten moment to satysfakcjonująca stawka – podkreślił przedstawiciel PISKP. Ta kwota jako bazowa powinna zdaniem diagnostów podlegać corocznej waloryzacji np. o wskaźnik inflacji rocznej.

Kiedy można spodziewać się zmian opat?

– Niestety, brak zmiany przez niemal dwie dekady i zamrożenie stawek za badania techniczne, prowokuje pytanie, czy komuś nie zależy na upadku stacji kontroli pojazdów. Trudno powiedzieć, kiedy można spodziewać się zmiany opłat– stwierdził nasz rozmówca. – Przedsiębiorcy w branży zadają je coraz częściej. W odpowiedzi na nasze petycje często był używany argument, że przedsiębiorcy decydując się na prowadzenie tego rodzaju działalności powinni akceptować kryterium dochodowości. O ile się orientuję, dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Z tym, że w tej branży coraz trudniej jest uzyskać dochód, natomiast coraz więcej przedsiębiorców notuje stratę. Jeśli nic się nie zmieni, stację będą upadać – podkreślił.

Badanie techniczne po nowemu. Kiedy diagnosta zrobi zdjęcia samochodu na SKP?

Na jakim etapie jest ustawa dot. nowych zasad badań technicznych? Przepisy zapisane w reformie przewidują m.in. fotografowanie pojazdów na ścieżce diagnostycznej, w tym wskazania licznika przebiegu.

– Ustawa badaniowa cały czas jest w Sejmie. Od października 2022 roku nic się w projekcie nie zmieniło. Sądzę, że do końca tej kadencji Sejmu prace nad tym projektem nie zostaną wznowione. Być może wpływ na to mają nadchodzące wybory – wskazał Barankiewicz.

Badanie techniczne jak śmierdzące jajo. Prezes PiS raz już zablokował zamiany

To oznaczałoby powtórkę z rozrywki. Przypominamy, że w podobnych okolicznościach pod koniec 2018 roku reformę stłumił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sejm wówczas miał głosować nad wprowadzeniem zmian w systemie badań technicznych pojazdów oraz zwiększeniem nadzoru nad SKP.

Badanie techniczne pojazdów i nowe zasady. Będzie pięć zdjęć auta

Fotografowanie samochodu na ścieżce diagnostycznej podczas badania technicznego to najważniejsza nowość wprowadzana przez przepisy. Do tej pory diagności nie prowadzili dokumentacji fotograficznej kontrolowanych pojazdów. Reforma ma to zmienić.

– Na początku sierpnia 2022 roku mówiło się o dwóch zdjęciach, jednak zdecydowano, że docelowo będzie pięć zdjęć pojazdu, które będą trafiały do Centralnej Ewidencji Pojazdów. A do czasu przygotowania technicznego CEP diagności będą robili dwa zdjęcia pojazdu – jedno bryły pojazdu z widocznym numerem rejestracyjnym na stanowisku diagnostycznym w konkretnej Stacji Kontroli Pojazdów oraz zdjęcie drogomierza – wskazał Barankiewicz.

A kiedy już baza CEP będzie zdolna archiwizować po pięć zdjęć każdego auta, wówczas diagnosta będzie musiał sfotografować: drogomierz, przód i tył pojazdu oraz dwa boki (lewa i prawa strona auta czy motocykla także będzie mogła być ujęta po przekątnej). Z rządowych obostrzeń zapisanych w ustawie wynika, że dokumentacja zdjęciowa badania technicznego (obowiązkowo z datą i godziną) będzie przechowywana przez 5 lat. Po co tyle zachodu?

Fotografie posłużą jako ew. dowód i umożliwią identyfikację oraz weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu. Do tego zdjęcie drogomierza ma ułatwić potwierdzenie przebiegu np. w razie błędnego lub nieczytelnego zapisania przez diagnostę; łatwiej też będzie stwierdzić, kiedy doszło do pomyłki. To oznacza też koniec podbijania pieczątki w dowodzie rejestracyjnym auta, które nawet nie pojawiło się ścieżce diagnostycznej stacji kontroli pojazdów. Po upływie 5 lat przedsiębiorca prowadzący SKP będzie musiał zniszczyć dokumentację fotograficzną w sposób uniemożliwiający identyfikację pojazdu.

Badanie techniczne obowiązkowo do 30 dni inaczej podwójna opłata karna

Badanie techniczne – w myśl nowych przepisów – będzie można załatwić w bardziej elastycznym terminie. Ministerstwo wzięło pod uwagę, że często termin ważności badania technicznego kończy się w niedzielę lub innych dzień wolny od pracy, bądź też z innego powodu właściciel nie może zrobić badania technicznego w wyznaczonym terminie (np. ze względu na pobyt w szpitalu czy wyjazd zagraniczny). W efekcie w życie wejdzie przepis, który wprowadzi możliwość przeglądu na 30 dni przed wyznaczoną datą kolejnego badania.

Badanie techniczne po terminie, jaka kara dla kierowcy?

– Minus jednak jest taki, że jeżeli spóźnią się powyżej 30 dni, to będą musieli zapłacić opłatę dodatkową w wysokości 100 proc. wartości badania technicznego, czyli dwa razy tyle jak za zwykłe badanie – wskazał szef PISKP.

Podwójne pieniądze za badanie auta od spóźnialskich kierowców nie trafią jednak do przedsiębiorcy prowadzącego stację kontroli pojazdów. Cała kasa spływać będzie do skarbca Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) podległego resortowi infrastruktury. – Z tej opłaty będą zwolnione osoby i tylko te, którym termin badania skończył się wtedy gdy pojazd był czasowo wyrejestrowany, uszkodzeniu uległy zasadnicze elementy konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, albo pojazd uległ szkodzie istotnej – wyjaśnił Barankiewicz.

Badanie techniczne do powtórki, kiedy skarga na negatywny wynik?

Kolejna zmiana dotycząca kierowców, to możliwość weryfikacji wykonanego badania technicznego. Osoby niezadowolone z wyniku wizyty na SKP będą miały prawo zgłoszenia skargi. – Po zakończeniu badania technicznego pojazdu kierowca będzie zobowiązany do złożenia zastrzeżeń i w ciągu dwóch dni wystąpić z wnioskiem do dyrektora TDT o ponowne badanie techniczne – wyjaśnił prezes PISKP.

Na powtórnym badaniu technicznym będzie obecny inspektor, który zweryfikuje, czy rzeczywiście doszło do naruszeń. Jeżeli przypuszczenia kierowcy się nie potwierdzą, wówczas sam zapłaci za to badanie techniczne. Jeśli będzie miał rację, wtedy koszt ponownego badania poniesie właściciel SKP.

Badanie techniczne po nowemu. Będzie trudniej o pieczątkę

– Zdjęcia spowodują, że nie będzie dyskusji z diagnostą, co do stanu technicznego. Kara za badanie powyżej 30 dni, też ma dyscyplinować kierowców. Z danych CEP wynika, że nawet 3 mln pojazdów nie ma ważnego badania technicznego. Ogólnie można przyjąć, że nowe przepisy mają bardziej zdyscyplinować kierowców. Zmiana nadzoru nad diagnostami naszym zdaniem spowoduje, że będą bardziej zero-jedynkowi i badania częściej niż do tej pory będą się kończyły wynikiem negatywnym – powiedział nam Barankiewicz.

Protest diagnostów 23 czerwca. Tam badanie techniczne auta nie będzie możliwe. Lista zamkniętych SKP