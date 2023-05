Reklama

Skoda w Polsce notuje świetny start. Czeska marka przełamała złą passę powodowaną ograniczoną dostępnością samochodów i pierwszy kwartał 2023 przyniósł ogromny wzrost sprzedaży. Liczby najlepiej oddają sytuację…

W ciągu trzech miesięcy Skoda dostarczyła w Polsce ponad 13 tys. nowych samochodów. To oznacza wzrost o przeszło 41 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku. Stąd czeska marka zdobyła ponad 10-procentowy udział rynku.

Reklama

Skoda rozbiła bank w Polsce, Octavia to hit czeskiej marki

Najpopularniejszym modelem producenta jest Skoda Octavia – na polskie drogi wyjechało ponad 3,2 tys. sztuk limuzyny i kombi. Na drugim miejscu uplasował się miejski SUV Kamiq (2015 aut). Podium zamyka Skoda Fabia (2014 egz.).

– Dzięki lepszej dostępności samochodów w pierwszym kwartale zanotowaliśmy w Polsce imponujący wzrost dostaw do klientów – powiedział Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Te wyniki zaczynają odzwierciedlać faktyczny popyt na samochody naszej marki – a jestem przekonany, że silna, niezwykle konkurencyjna gama Skody ma jeszcze dużo większy potencjał. Mam nadzieję, że to początek stabilizacji na rynku – dodał.

Skoda zwiększa zysk i bije rekordy popularności, Niemcy największym rynkiem

Skoda także na świecie szybuje z wynikami – w trzy miesiące Czesi sprzedali ponad 209 tys. aut, czyli niemal 13 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost napędzały znacznie większe zamówienia spływające z kluczowych rynków europejskich (Wielka Brytania +59 proc., Hiszpania +92 proc., Włochy +50 proc.). Niemcy pozostają największym odbiorcą Skody – trafiło tam przeszło 40 tys. aut (+21 proc.), co stanowi lwią część sprzedaży do zachodniej części Europy (118,4 tys. egz.; +33 proc.).

– Świetnie rozpoczęliśmy rok. W świetle poprawiającego się, ale wciąż wymagającego otoczenia rynkowego, jesteśmy zadowoleni z tego pozytywnego trendu. Nasz całkowity zysk w pierwszych trzech miesiącach roku wzrósł o ponad 60 proc., do 542 mln euro, co jest solidnym wynikiem. Do tego sukcesu przyczyniła się konsekwentna realizacja naszego programu Next Level Efficiency+ wraz z dostosowaniem cen i asortymentu produktów – ocenił Klaus Zellmer, prezes zarządu Skoda Auto.

Skoda rusza z ofensywą nowych modeli, nowy Superb i Kodiaq to pierwsze premiery

Czeska marka jednak nie spoczywa na laurach i już szykuje mocne uderzenie. Ofensywę otworzy podwójna premiera, czyli nowa Skoda Superb oraz nowy Kodiaq. Następnie rozwiąże się worek z kolejnymi modelami SUV oraz kompaktowym kombi stanowiącym alternatywę dla tak uwielbianej w Polsce Octavii. Ale po kolei…

Superb nowej, czwartej już generacji oraz Kodiaq II niedawno zakończyły testy na kole podbiegunowym. Przy siarczystym mrozie eksperci sprawdzali podwozie, nadwozie, silnik, ogrzewanie i cały system elektryczny.

Ekstremalne próby badały wpływ śniegu na karoserię, a także skutki przedostawania się go do komory silnika i wlotów powietrza. Procedura wymaga, by w takich warunkach wszystkie funkcje mechaniczne nadwozia oraz elektryka działały bez zarzutu. Silnik powinien uruchamiać się bez problemów w temperaturze bliskiej -30 stopni Celsjusza. Wszystkie drzwi, maska oraz klapa bagażnika, a także korek wlewu paliwa i pokrywa gniazda ładowania w hybrydach PHEV muszą się otwierać mimo paskudnej pogody.

Skoda Superb nowej generacji jako limuzyna i kombi, nowy Kodiaq z lepszym wyposażeniem i wnętrzem

Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq mają rozpieszczać nie tylko przestronnym wnętrzem, ale i szybkimi, utalentowanymi multimediami. Stąd badania montowanych w centrum kokpitu dotykowych ekranów pod względem czasu reakcji przy ujemnych temperaturach na zewnątrz. Inżynierowie kontrolowali też wydajność ogrzewania (w tym dodatkowego) oraz tendencję do parowania szyb i możliwość ich szybkiego odmrożenia. Ogrzewanie foteli, kierownicy, lusterek zewnętrznych, szyby przedniej i tylnej również musiały przejść szereg prób.

Jak jeździ nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq 4x4, czyli testy na bryłach lodu

Podczas jazdy w warunkach rzeczywistych ocenia się również wiele aspektów zachowania pojazdu, np. jak dobrze radzi sobie z błotem pośniegowym lub jak reagują przednie i tylne zderzaki, gdy auto uderzy w zaspę śnieżną.

Ludzie ze Skody wytrzymałość zawieszenia i podwozia nowych modeli sprawdzili jeżdżąc po bryłach lodu. Przy okazji wychodziły na jaw wszelkie trzaski zamarzniętych części, dzięki temu braki można było wyeliminować jeszcze przed wdrożeniem aut do produkcji.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq będą dostępne z napędem 4x4 - wydajność tego układu w obu samochodach także poddano próbom na oblodzonych i zaśnieżonych drogach. Jednocześnie sprawdzono czy skrzynia biegów przełącza się bezbłędnie oraz czy wycieraczki i spryskiwacze czyszczą wydajnie. Nocną kontrolę przeszło też działanie nowego systemu oświetlenia. Akumulatory wysokiego napięcia hybryd PHEV ładowano w stanie zamrożonym, a następnie inżynierowie sprawdzali maksymalny zasięg w trybie EV. Efekty? Skoda twierdzi, że oba modele pomyślnie zadały egzaminy i kierowcy będą mogli w 100 proc. polegać na swoich autach. Na tym jednak nie koniec…

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq w nowym stylu

Skoda Superb nowej, czwartej już generacji oraz Kodiaq II zaskoczą kierowców nie tylko stabilnym zachowaniem na drodze, ale i stylistyką oraz proporcjami. Superb zadebiutuje jako liftback i kombi – oba nadwozia mają być obłędnie komfortowe i przestronne. Z kolei Kodiaq drugiej generacji wyróżni się m.in. nową formą reflektorów. To będą też pierwsze modele z nowym logo marki i nazwą SKODA na tylnej klapie wypisaną opatentowaną czcionką. Nowe oznaczenia pojawią się także na kierownicy i ekranie startowym systemów multimedialnych. Do tego każdy model wyposażony będzie w więcej funkcji. Wnętrze przywita całkowicie przeprojektowanym układem. Inżynierowie obiecują, że oba auta wyniosą bezpieczeństwo oraz wszechstronność na wyższy poziom.

Nowy Superb i Kodiaq, Skoda ratuje silnik Diesla, hybryda z większym zasięgiem

Skąd moc? Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie - rozwija silniki Diesla (2.0 TDI) i jednostki benzynowe TSI. Nowy Superb i Kodiaq będą dostępne także jako miękkie hybrydy.

– Skoda Superb nowej generacji i nowy Kodiaq to nasze najważniejsze tegoroczne premiery. Oprócz wariantów wyposażonych w najbardziej zaawansowane silniki benzynowe i wysokoprężne, jedną z innowacji, która przyczyni się do dalszego zwiększenia atrakcyjności obu tych modeli, będzie wprowadzenie drugiej generacji hybrydowego napędu plug-in – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Będzie ona charakteryzować się głównie powiększoną pojemnością akumulatora, a co za tym idzie – większym zasięgiem w trybie bezemisyjnym – zapowiedział.

Nowa Skoda Superb i nowy Kodiaq w 2023 roku, kiedy ceny w Polsce? (WIDEO)

Nowa Skoda Superb wykorzystuje tę samą platformą co nowy Volkswagen Passat. Oba samochody będą produkowane już w 2023 roku w Bratysławie (Słowacja). Z kolei nowy Kodiaq wyjedzie w zakładu w Kvasinach, gdzie wcześniej powstawał Superb schodzącej generacji. Zwolnione przez niego moce pozwolą na zwiększenie produkcji SUV-a.

Skoda Superb nowej generacji oraz nowy Kodiaq zadebiutują jesienią 2023 roku. Bliżej premiery rynkowej poznamy też cennik w Polsce. Następnie Czesi odpalą kolejne fajerwerki!

Skoda zmienia styl! Oto nowe kombi i 5 modeli SUV

Skoda przyspieszy przemianę i w ciągu kolejnych 5 lat zainwestuje 5,6 mld euro w elektromobilność oraz 700 mln euro w cyfryzację. W efekcie do 2026 roku pojawi się aż 6 zupełnie nowych modeli w najważniejszych segmentach rynku. Premiery otworzą także nową erę w designie czeskiej marki. Każde z debiutujących aut powstanie w zgodzie z językiem stylistycznym Modern Solid, który odsłonił w sierpniu 2022 roku spektakularny prototyp Vision 7S. Jakie auta trafią na polskie drogi?

Skoda Elroq to nowy SUV zamiast modelu Karoq

Skoda Elroqo długości 4,6 m będzie pierwszym owocem czeskiej rewolucji i zadebiutuje już na początku 2024 roku. Elektryczny kompaktowy SUV w gamie marki przejmie rolę spalinowego modelu Karoq.

Obecnie segment C rośnie najszybciej, a modelem Elroq Skoda chce wykroić dla siebie jak najwięcej z europejskiego rynku. Stąd duży nacisk na stylistykę i funkcjonalność. Proporcjonalna sylwetka z pojemnym bagażnikiem ma skusić poszukujących auta rodzinnego. Dopieszczona aerodynamika w połączeniu z dużym akumulatorem przełoży się na daleki zasięg.

Skoda Small jak Fabia, wreszcie tani SUV dla ludu, a jaka pojemność bagażnika?

W 2025 roku pojawi się nowy SUV o długości 4,2 m dziś nazywany Small (nowy model w segmencie A0; jak Skoda Fabia). Skoda tym modelem zamierza walczyć o względy w świecie miejskich samochodów. Auto ma kosztować ok. 25 tys. euro (115 tys. zł). Z taką ceną najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny czeskiej marki mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem. Do tego zapewni przestronność i praktyczność z wyższej klasy – bagażnik pojemnością ma przypominać kufer modelu Scala. To oznacza, że Skoda Small w wersji produkcyjnej zapewni ok. 470 l przestrzeni transportowej.

Nowy miejski SUV Skody z dużym zasięgiem (zobacz WIDEO)

Technicznym bliźniakiem nowego baby-SUV-a Skody jest pokazany niedawno Volkswagen ID. 2all, który w wersji produkcyjnej pojawi się jako ID.2. Model z Wolfsburga dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM przyspieszy od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund! Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km wg WLTP. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 proc. w 20 minut. Podobnych parametrów należy spodziewać się po najmniejszym SUV-ie Skody. Auto będzie produkowane w zakładzie Grupy Volkswagen w Hiszpanii na tej samej linii co CUPRA Raval. Trojaczki korzystają z tego samego wariantu platformy MEB.

Nowa Skoda Enyaq w stylu Modern Solid i większy zasięg

W 2025 roku Enyaq i Enyaq Coupe przejdą głęboką modernizację. Skoda zmieni wygląd swoich pierwszych elektrycznych SUV-ów – oba modele przyjmą styl Modern Solid, pokazany po raz pierwszy w prototypowym Vision 7S. Postęp techniczny przyczyni się do zwiększenia zasięgu oraz przyspieszenia ładowania obu aut.

– Modern Solid to wyraźny język projektowania modeli elektrycznych - powiedział Oliver Stefani, główny projektant Skody. - Jego pierwsze zasady zostały nakreślone w studium koncepcyjnego modelu Vision 7S. Idee zostaną rozwinięte w wielu kategoriach modeli produkcyjnych. Każdy z tych samochodów będzie miał swój własny charakter zgodny z jego ukierunkowaniem, a jednocześnie będzie wyraźnie rozpoznawalny jako model elektryczny Skody – podkreślił szef stylistów czeskiej marki.

Vision 7S stylistyką wybija się na tle obecnych propozycji Skody, czego dowidzi poniższe zdjęcie. Nawet ekstrawagancki Enyaq iV przy nowym SUV-ie wygląda... skromnie. Masywna przednia cześć nazwana Tech-Deck Face łączy w sobie zespół czujników odpowiedzialnych za prowadzenie auta oraz zupełnie nowy układ oświetlenia. Żebra grilla zastąpiła gładka tafla, za którą kryją się najróżniejsze sensory odpowiedzialne m.in. za zdolność autonomicznej jazdy. Wąskie reflektory LED na krawędzi auta rozmieszczono w dwóch rzędach, jeden nad drugim. Swoim ustawieniem tworzą kształt litery T, podobnie jak lampy z tyłu. Światła do jazdy dziennej rozciągają się na boki przypominając skrzydła. Tuż pod krawędzią maski biegnie pas świetlny.

Nowa Skoda Combi hitem jak Octavia kombi

Skoda wprowadzi także na rynek samochód elektryczny w segmencie kombi. Czesi liczą, że lekko podniesione auto o długości 4,6 m i przypominające proporcjami crossovera stanie się hitem przynajmmniej takim jak Octavia. Producent w przypadku tego modeli liczy na sprzedaż do flot firmowych, choć ogromny bagażnik i przestronne wnętrze ma też kusić rodziny. Nowe kombi na prąd z baterii zadebiutuje w 2026 roku.

Skoda Space większa niż Skoda Superb, oto 5-metrowy SUV dla 7 osób

Wreszcie Skoda Space, czyli produkcyjna wersja prototypu Vision 7S. Nowy elektryczny SUV o długości ok. 4,9 m będzie największym autem marki. Ze spłaszczonym grillem, smukłymi światłami i minimalistycznym logo swoją bryłą stawia Skodę przynajmniej o dwie klasy wyżej. Zaimponuje proporcjami i rozmachem sylwetki - nawet Superb ma wyglądać przy nim mizernie.

Platforma MEB pozwoli zbudować bardzo obszerne wnętrze, w którym zmieści się 7 osób w trzech rzędach siedzeń podatnych na niemal dowolną konfigurację. Akumulator 89 kWh ma zapewniać ponad 600 km zasięgu i można go ładować z mocą do 200 kW.