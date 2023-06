Reklama

Skoda Kodiaq pierwszej generacji to był szok dla konkurencji. Topowy SUV czeskiej marki swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie…

Pierwszy Kodiaq jako samochód też mógł imponować rozmiarami i - jako to Skoda - praktycznością, ponieważ na pokład zabiera nawet 7 osób. Czesi wprowadzając na rynek SUV-a o niedźwiedzich gabarytach pokazali, że nie boją się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Ryzyko opłaciło się, ponieważ auto z miejsca zostało przebojem. Od debiutu w 2016 roku na drogi 60 rynków wyjechało już niemal 800 tys. sztuk tego modelu. Teraz pora na zmianę warty!

Nowa Skoda Kodiaq nadciąga do Polski. Styl i wnętrze zaskoczą

Skoda Kodiaq nowej generacji to dopiero bestia! Samochód zyskał bardziej wyrazisty design. Patrzy na świat przez wyprofilowane reflektory Matrix LED wzbogacone o kolorowy element o nazwie Crystallinium (przypomina barwny kryształ). Posągowy przód, zmienione proporcje, kwadratowe nadkola i duże koła o średnicy nawet 20 cali podkreślają rozmach pokaźnej sylwetki. Schodzący model przy nowym SUV-ie wygląda mniej okazale…

Nowy Kodiaq to wielka Skoda dla dużej rodziny. Rekordowa pojemność bagażnika?

Nowy SUV powstał na zmodernizowanej platformie MQB evo (skorzysta z niej również nowy VW Tiguan). W efekcie nadwozie jest dłuższe aż o 6,1 cm od poprzednika – teraz mierzy 4,76 m. Na powiększeniu gabarytów zyskali pasażerowie tylnej części. W wersji 7-miejscowej podróżujący w trzecim rzędzie mają teraz o 15 mm więcej miejsca nad głową (920 mm).

Bagażnik nowej Skody Kodiaq? Obszerniejszy niż w schodzącej wersji – pojemność wzrosła aż o 75 litrów do rekordowych 910 l w wersji 5-osobowej (kufer odmiany 7-osobowej zapewni od 340 do 845 litrów). I znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie.

Nowa Skoda Kodiaq vs "stary" Kodiaq, wymiary i różnice

Wymiary (w porównaniu do obecnego modelu) Długość [mm] 4758 (+61) Szerokość [mm] 1864 Wysokość [mm] 1657 Rozstaw osi [mm] 2791 Przestrzeń nad głową w trzecim rzędzie siedzeń (7 miejsc) [mm] 920 (+15) Pojemność bagażnika [litry] 910 (+75)

Nowa Skoda Kodiaq i wnętrze w nowym stylu

Nowa Skoda Kodiaq od progu wita całkowicie przeprojektowanym wnętrzem (można spodziewać się podobnego ukłądu jak w nowym Tiguanie - foto). Konsola środkowa jest schludna i uporządkowana. Centralny ekran stacji multimedialnej ma 12,9 cala - pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją, jest także możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą przycisków szybkiego dostępu. Zamiast zegarów mamy 10,25-calowy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie.

Nowa Skoda Kodiaq tylko z automatyczną skrzynią biegów DSG

Nowy Kodiaq będzie dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów po raz pierwszy w historii Skody jest na kolumnie kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje przełącznik - obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i Kodiaq cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy. Przy kierownicy są też łopatki do zmiany przełożeń.

Skoda Kodiaq nie rezygnuje z silników spalinowych. Benzyna czy diesel?

Skąd moc? Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie - rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI.

Podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM wykorzystuje technologię miękkiej hybrydy. Wyżej stoi 2.0 TSI/204 KM. Obie konstrukcje należą do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracują w oszczędnym cyklu Millera i są wyposażone w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo w jednostce 1.5 TSI przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Nowy Kodiaq, czyli Skoda ratuje silnik Diesla. Napęd 4x4 w wyposażeniu

Nowa Skoda Kodiaq jak przystało na SUV-a do doalekich rodzinnych podróży będzie też dostępna z silnikami wysokoprężnymi. Dwie jednostki 2.0 TDI generują odpowiednio 150 KM i 193 KM. Przy czym topowy silnik Diesla i benzynowy są standardowo łączone z napędem 4x4.

Nowa Skoda Kodiaq jako hybryda z dużym zasięgiem

Skoda Kodiaq będzie po raz pierwszy dostępna także w wersji hybrydowej typu plug-in. To nowa generacja układu PHEV - tu silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i silnik elektryczny łączą siły, tworząc system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV akumulator 25,7 kWh powinien zapewnia ponad 100 km zasięgu na prądzie. Instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW. Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. I to jest super!

Nowa Skoda Kodiaq, silniki i ich moc (dane techniczne)

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa [Kw] [KM] Nowa Skoda Kodiaq - silnik benzynowy 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 kW 150 KM 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4x4 150 kW 204 KM Nowa Skoda Kodiaq - silnik Diesla 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 kW 150 KM 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4x4 142 kW 193 KM Nowa Skoda Kodiaq hybryda typu plug-in 1.5 TSI 6-biegowa DSG 150 kW 204 KM

Skoda Kodiaq nowej generacji i bogate wyposażenie

Wyposażenie? Oprócz poduszek przednich dla kierowcy i pasażera, w standardzie znajdują się też poduszki przednie boczne, poduszki chroniące głowę i centralna poduszka powietrzna między przednimi fotelami. Z listy opcji można dołożyć boczne poduszki powietrzne dla tylnych siedzeń. Razem może być ich 9.

Nowy Kodiaq to także ulepszone systemy. Gdy tylko czujniki wykryją awaryjne hamowanie czy nieuchronną kolizję (włącznie ze zderzeniem tylnej części auta) - Crew Protect Assist automatycznie zamyka okna oraz, w razie potrzeby - panoramiczny dach, aktywuje światła awaryjne i napina przednie pasy bezpieczeństwa. Emergency Assist zmniejsza ryzyko wypadku w sytuacji, gdy kierowca nie jest już w stanie kontrolować pojazdu. W takim przypadku system przejmuje kontrolę nad autem, włącza światła awaryjne i uruchamia hamulce, aby stopniowo zatrzymać samochód. Nowy SUV Skody jest też zdolny automatyczne ruszać, podjeżdżać i hamować w zatłoczonym ruchu do prędkości 60 km/h.

Nowy Kodiaq sam zaparkuje w ciasnym miejscu

Do tego nowy Kodiaq z systemem Remote Park Assist wyniesie zdalne parkowanie na wyższy poziom – stojąc na zewnątrz (w odległości do 5 m) dzięki aplikacji będzie można wydać polecenie ustawienia samochodu w ciasnym równoległym lub prostopadłym miejscu. Auto potrafi też wyhamować, aby uniknąć zderzenia z pieszymi czy przeszkodami. To nie magia, to technika z wysokiej półki.

Parasol i skrobaczka to jeszcze nic! Nowy Kodiaq wywraca stolik

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody– z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Kodiaq wywraca stolik. Obok znanej z poprzednika ochrony krawędzi drzwi i elektrycznej blokady tylnych drzwi przed dziećmi teraz zaskakuje pakietem nowych patentów spod hasła "Simply Clever".

Lista nowinek obejmuje m.in.: chłodzony podwójny Phone Box ze zwiększoną mocą ładowania 15 W, który umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch telefonów komórkowych. Debiutem jest też tylny schowek z uchwytem na kubek na tunelu środkowym, a także czyścik do wyświetlaczy dotykowych. Parasol i skrobaczka do lodu wykonane są teraz z ekologicznych materiałów.

Nowa Skoda Kodiaq w 2023 roku, kiedy ceny w Polsce?

Skoda Kodiaq nowej generacji zadebiutuje jesienią 2023 roku. Bliżej premiery rynkowej poznamy też cennik w Polsce. 800 plus przy piątce dzieci powinno wystarczyć na ratę dobrze wyposażonej wersji…