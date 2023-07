Reklama

Skoda Superb nowej, czwartej już generacji to nie tylko najważniejsza premiera czeskiej marki w 2023 roku. Spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych debiutów rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Dlaczego? Liczby podlane historią tego modelu najlepiej oddają obraz sytuacji…

Nazwa Superb była używana w latach 30. XX wieku dla najwyższej klasy luksusowych samochodów Skody - wtedy . Czesi w 2001 roku odkurzyli słynne imię i wrócili do gry. Pierwsza nowożytna limuzyna była podobna do VW Passata B5. Do 2008 roku sprzedano łącznie w 137 tys. szt. tego sedana. W tym samym roku wjechał Superb II z łamaną klapą bagażnika – można było ją otwierać razem z szybą jak w liftbacku lub uchylając wyłącznie pokrywę jak w sedanie. Pojawił się tez napęd 4x4. W 2009 roku dołączył Superb kombi. Łącznie sprzedało się 618 tys. egz. obu nadwozi. Superb III generacji wszedł na rynek w lutym 2015 roku. Po 4 latach limuzyna i kombi przeszły modernizację - Superb stał się pierwszą hybrydą plug-in marki. Przez osiem lat na drogi wyjechało ponad 805 tys. sztuk tego auta. I jeśli ktoś myśli, że czeski model najlepiej sprzedaje się na rodzimym rynku to właśnie spudłował w finałowej rozgrywce Milionerów. Prawidłowa odpowiedź to Niemcy – trafia tam 25 proc. produkcji. Czechy są dopiero na drugim miejscu z połową tego wyniku. Trzecim krajem zbytu jest Polska –w 2022 r. sprzedało się u nas 5,6 tys. nowych Superbów, czyli 10 proc. rocznej produkcji. Teraz pora na zmianę warty!

Reklama

Nowa Skoda Superb nadciąga do Polski. Styl i wnętrze zaskoczą

Skoda Superb nowej generacji właśnie odkryła pierwsze sekrety. Limuzyna i kombi zyskały majestatyczne proporcje i bardziej drapieżny design. Wyglądają okazale. Ostrzej zarysowane reflektory są dostępne w dwóch wersjach. Najbardziej zaawansowana odmiana skrywa sześciokątne moduły matrycowe bi-LED lamp full LED Matrix wzbogacone kolorowym wsadem o nazwie Crystallinium (przypomina barwny kryształ) – ten system ma zapewnić snop o zasięgu 500 m! Tylne trójwymiarowe światła są znacznie smuklejsze niż w poprzedniku.

Nowy Superb to wielka Skoda dla dużej rodziny. Rekordowa pojemność bagażnika (WIDEO)

Nowy Superb powstał na zmodernizowanej platformie MQB evo (skorzysta z niej również nowy Kodiaq oraz Passat variant). W efekcie limuzyna i kombi stały się dłuższe (odpowiednio o 4,3 cm i 4 cm – teraz mierzą 4,91 m i 4,9 m) i wyższe. Na powiększeniu gabarytów zyskali pasażerowie tylnej części - mają nawet 8 mm więcej przestrzeni nad głową (1008 mm w kombi).

Bagażnik nowej Skody Superb? Obszerniejszy niż w schodzącej wersji – pojemność wzrosła aż o 20 litrów do 645 l w limuzynie. Kufer kombi zapewni o 30 litrów więcej, czyli 690 l. I znowu okazuje się, że nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie.

Nowa Skoda Superb vs "stary" Superb, wymiary i różnice

Wymiary Skoda Superb limuzyna Skoda Superb kombi Długość [mm] 4912 (+43) 4902 (+40) Szerokość [mm] 1849 (–15) 1849 (–15) Wysokość [mm] 1481 (+12) 1482 (+5) Rozstaw osi [mm] 2841 2841 Przestrzeń nad głową w obszarze przednich foteli [mm] 1049 (+11) 1049 (+7) Przestrzeń nad głową w obszarze tylnych foteli [mm] 986 (+6) 1008 (+8) Pojemność bagażnika [litry] 645 (+20) 690 (+30)

Nowa Skoda Superb i wnętrze w nowym stylu

Nowy Superb od progu wita całkowicie przeprojektowanym wnętrzem (można spodziewać się podobnego układu jak w nowym Passacie - foto). Konsola środkowa jest schludna i uporządkowana. Wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 12,9 cala jest największym, jaki kiedykolwiek pojawił się w modelu – pozwala sterować nawigacją, muzyką i klimatyzacją, jest także możliwość ustawienia najczęściej używanych funkcji za pomocą przycisków szybkiego dostępu. Zamiast zegarów mamy wirtualny kokpit, do tego przewidziano wyświetlacz head-up na szybie.

Nowa Skoda Superb tylko z automatyczną skrzynią biegów DSG

Nowy Superb będzie dostępny wyłącznie z automatyczną przekładnią DSG. Dźwignia zmiany biegów po raz pierwszy w historii Skody jest na kolumnie kierownicy z prawej strony. O trybie jazdy decyduje pokrętło - obrót do przodu (D) samochód rusza przed siebie. Obrót do siebie na R i Superb cofa. Naciśnięcie boku przełącznika zaciągnie hamulec postojowy. Przy kierownicy są też łopatki do redukcji przełożeń.

Skoda Superb nie rezygnuje z silników spalinowych. Benzyna czy diesel?

Skąd moc? Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie - rozwija silniki Diesla i jednostki benzynowe TSI.

Nowy Superb to czeska rakieta dla rodziny

Podstawowy silnik 1.5 TSI o mocy 150 KM pierwszy raz wykorzystuje technologię miękkiej hybrydy. Wyżej stoi 2.0 TSI - tenzapewni optymalne 204 KM lub 265 KM, które zmieni nowego Superba w czeską rakietę.

Obie konstrukcje należą do najnowszej generacji jednostek EA 211 evo2. Pracują w oszczędnym cyklu Millera i są wyposażone w turbosprężarkę o zmiennej geometrii turbiny. Dodatkowo w jednostce 1.5 TSI przy niskim obciążeniu układ aktywnego zarządzania pracą cylindrów (ACT+) odłącza dwa z nich redukując zapotrzebowanie na benzynę. Dzieje się to praktycznie niezauważalnie – o tym, że silnik pracuje w trybie 2-cylindrowym można się zorientować po komunikacie wyświetlanym na wirtualnym kokpicie. Żadnych szarpnięć, wibracji, a w razie potrzeby momentalne przejście na tryb 4-cylindrowy.

Nowy Superb, czyli Skoda ratuje silnik Diesla. Napęd 4x4 w wyposażeniu

Nowa Skoda Superb jak przystało na auto do dalekich służbowych i rodzinnych podróży będzie też dostępna z silnikami wysokoprężnymi. Dwie jednostki 2.0 TDI generują odpowiednio 150 KM i 193 KM. Przy czym topowy silnik Diesla i 265-konny benzynowy są standardowo łączone z napędem 4x4.

Nowa Skoda Superb jako hybryda z dużym zasięgiem

Skoda Superb 4. generacji to także debiut wersji hybrydowej typu plug-in. To nowa odsłona układu PHEV - tu silnik benzynowy 1.5 TSI/150 KM i silnik elektryczny łączą siły, tworząc system o mocy 204 KM. Napęd na przód przenosi 6-biegowa skrzynia DSG. W trybie EV akumulator 25,7 kWh zapewni ponad 100 km zasięgu (w poprzedniku montowano baterię o połowę mniejszą 12,7 kWh). Dodatkowo instalacja pokładowa obsługuje ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW (wcześniej 3,6 kWh). Akumulator można uzupełnić jeszcze szybciej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW. I to jest super! Zbiornik paliwa nowej hybrydy mieści 45 litrów benzyny.

Silnik Skrzynia biegów Maks. moc wyjściowa kW KM Benzyna 1.5 TSI (mHEV) 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TSI 7-biegowa DSG 150 204 2.0 TSI 7-biegowa DSG 4×4 195 265 Diesel 2.0 TDI 7-biegowa DSG 110 150 2.0 TDI 7-biegowa DSG 4×4 142 193 Hybryda typu plug-in Wyłącznie jako kombi 1.5 TSI iV 6-biegowa DSG 150 204

Skoda Kodiaq nowej generacji i bogate wyposażenie

Wyposażenie?Superb oferuje teraz łącznie dziesięć poduszek powietrznych: poduszki z przodu dla kierowcy i pasażera, przednie boczne i czołowe, kolanową poduszkę powietrzną kierowcy, a także standardową centralną poduszkę powietrzną między przednimi siedzeniami. Opcjonalnie dostępne są dwie boczne poduszki powietrzne dla zewnętrznych tylnych siedzeń.

Nowy Superb to także ulepszone systemy. Gdy tylko czujniki wykryją awaryjne hamowanie czy nieuchronną kolizję (włącznie ze zderzeniem tylnej części auta) - Crew Protect Assist automatycznie zamyka okna oraz, panoramiczny dach, aktywuje światła awaryjne i napina przednie pasy bezpieczeństwa. Emergency Assist zmniejsza ryzyko wypadku w sytuacji, gdy kierowca nie jest już w stanie kontrolować pojazdu. W takim przypadku system przejmuje władzę nad autem, włącza światła awaryjne i uruchamia hamulce, aby zatrzymać samochód. Nowy model Skody jest też zdolny automatyczne ruszać, podjeżdżać i hamować w zatłoczonym ruchu do prędkości 60 km/h. Z kolei Turn Assist ostrzega on przed potencjalną kolizją z nadjeżdżającymi pojazdami podczas skręcania w boczne uliczki i automatycznie uruchamia hamulce. Kolejną nową funkcją jest Crossroad Assist – wykorzystuje on czujniki radarowe, znajdujące się w przednim zderzaku, do wykrywania ruchu poprzecznego na skrzyżowaniach, gdzie widoczność może być ograniczona. Wówczas emituje ostrzeżenie dźwiękowe wraz z ostrzeżeniem na centralnym wyświetlaczu. Poprawiony system Front Assist oprócz ochrony pieszych dba również o rowerzystów dzięki funkcji Predictive Cyclist Protection. Nowy system Top View wykorzystuje cztery kamery i dzięki ulepszonej rozdzielczości obrazu umożliwia monitorowanie otoczenia pojazdu.

Parasol i skrobaczka to jeszcze nic! Nowy Superb wywraca stolik

Drobne rozwiązania, które polepszają funkcjonalność to popisowa dyscyplina Skody– z każdym modelem debiutują nowe gadżety i zawsze dają użytkownikowi frajdę z odkrywania ich oraz testowania przydatności. Kiedy wydawało się, że Czesi wymyślili już wszystko, co może pomóc w życiu codziennym, to nowy Superb wywraca stolik. Obok znanej z poprzednika ochrony krawędzi drzwi i elektrycznej blokady tylnych drzwi przed dziećmi teraz SUV zaskakuje pakietem 28 patentów spod hasła "Simply Clever".

Pierwszą z brzegu nowinką jest elektrycznie sterowana roleta pełniąca funkcję pokrywy bagażnika w kombi. Dalej mamy środkowy podłokietnik tylnych siedzeń ze zintegrowanym uchwytem na tablet. Z tyłu każdego przedniego siedzenia pojawiła się kieszeń na dokumenty, czasopisma czy smartfon. Nowością jest zintegrowany lejek w pokrywie zbiornika spryskiwacza przedniej szyby. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od parasola w pierwszym Superbie z 2001 roku…

Nowa Skoda Superb w 2023 roku, kiedy ceny w Polsce?

Skoda Superb nowej generacji zadebiutuje w listopadzie 2023 roku. Bliżej premiery rynkowej poznamy też cennik w Polsce. Produkcja ruszy na jednej linii z nowym Passatem w Bratysławie na Słowacji.