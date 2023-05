Reklama

Skoda pojawiła się na świecie 1895 roku, dlatego należy do grona pięciu marek samochodowych z najdłuższą historią. Właśnie 128 lat temu mechanik Vaclav Laurin i księgowy Vaclav Klement doszli do wniosku, że warto wejść w biznes… rowerowy. Po rowerach Slavia i motocyklach Laurin & Klement pierwszym samochodem zbudowanym w miejscowości Mlada Boleslav był Laurin & Klement Voiturette A z jednolitrowym, dwucylindrowym silnikiem V o mocy 7 KM. Pojazd poruszał się z maksymalną prędkością 40 km/h. Dziś Laurin & Klement to najbardziej luksusowa wersja samochodów produkowanych przez Skodę. A do arystokracji właśnie awansował nowicjusz…

Skoda Enyaq debiutując w topowej wersji Laurin & Klement to nie tylko najbardziej luksusowa wersja tego auta, ale też solidnie wzmocniony napęd. Jednocześnie za nowym oznaczeniem 85 na klapie bagażnika kryją się kolejne poważne modyfikacje względem schodzącego modelu Enyaq 80. Oto szczegóły…

Skoda Enyaq Laurin & Klement 85, nowy napęd w nowym stylu

Enyaq Laurin & Klement wyróżnia się szlachetnymi detalami w kolorze Platinum Gray na zderzakach, dyfuzorze i lusterkach zewnętrznych. Ramki okien i relingi dachowe lśnią chromem. Szyba w klapie bagażnika plus boczne tylne okna są przyciemniane.

Seryjnym wyposażeniem Skody Enyaq Laurin & Klement są matrycowe reflektory Full LED Matrix, które witają animacją. Pojedynczy moduł lamp ma 24 diody sterowane indywidualnie, dzięki temu światła drogowe mogą być włączone przez cały czas bez oślepiania innych użytkowników drogi. Kamera umieszczona na przedniej szybie wykryje nadjeżdżające pojazdy oraz odbijające światło osoby i obiekty, a inteligentna technologia automatycznie wyłączy poszczególne segmenty wiązki światła, zapewniając jednocześnie dobrze oświetloną trasę.

Skoda Enyaq Laurin & Klement i świecący grill Crystal Face

Dodatkowo Enyaq błyszczy i świeci. Wszystko przez 131 diod podświetlających cały przedni pas między reflektorami – ten efektowny detal styliści nazwali Crystal Face. Zamiast montowanych seryjnie 20-calowych felg aluminiowych można zażyczyć spektakularne obręcze o średnicy 21 cali! Jednak zanim zakręcą się koła warto lepiej rozejrzeć się w środku…

Skoda Enyaq Laurin & Klement to czeski Mercedes (WIDEO)

Nowy Enyaq Laurin & Klement jak na czeskiego Mercedesa przystało wita przednimi fotelami z seryjną funkcją masażu i wentylacji. Można wybierać z dwóch wystrojów wnętrza Design Selections. Standardem jest wersja L&K Shell z beżową, skórzaną tapicerką. Alternatywa to pakiet L&K Black z czarną skórą.

Skoda Enyaq 85 to nowe multimedia w wyposażeniu

Enyaq zyskał też lepsze multimedia z nową szatą graficzną i bardziej intuicyjnym menu. Ekran główny daje możliwość konfiguracji do pięciu ulubionych skrótów sterujących funkcjami auta – takimi jak asystent pasa ruchu, ogrzewanie przedniej szyby czy funkcja recyrkulacji powietrza. Do tego, za pomocą paska w dolnej części ekranu można aktywować do trzech aplikacji, np. nawigację, menu telefonu komórkowego lub odtwarzacz multimedialny.

Skoda Enyaq Laurin & Klement, wnętrze, wyposażenie i pojemność bagażnika

Skoda Enyaq swobodnie mieści pięć osób, ma ponad 4,6 m długości, 1,9 m szerokości i 1,6 m wysokości, a jego rozstaw osi to 2768 mm. Bagażnik zapewnia 585 l regularnie ukształtowanej przestrzeni. Pojemność można powiększyć do 1710 l przez złożenie tylnych siedzeń.

Skoda Enyaq i szybsze ładowanie, nowe oprogramowanie działa cuda

Elektryczny SUV jako pierwszy dostał w najnowsze oprogramowanie ME4, które jeszcze w tym roku trafi do pozostałych modeli rodziny Enyaq. Wdrożenie świeżego softu odblokowało możliwość wstępnego podgrzewania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. pojemności po podpięciu kabla z prądem stałym DC o mocy do 135 kW potrwa tylko 29 minut. Oprogramowanie ME4 wprowadza również nowe mapy nawigacyjne oraz uproszczone sterowanie systemem klimatyzacji. System bezkluczykowy zyskał nową funkcję - teraz automatycznie rygluje drzwi, gdy kierowca odejdzie od auta.

Nowa Skoda Enyaq to mocniejszy napęd, jakie przyspieszenie i zasięg?

Wreszcie napęd. Skoda zwiększyła jego moc o 21 KM z 265 KM do 286 KM! Efekt to lepsze osiągi. auta szybsze i bardziej wydajne. Enyaq L&K 85 z napędem na tylne koła rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy, czyli prawie 2 sekundy szybciej niż poprzedni tylnonapędowy Enyaq 80. Prędkość maksymalna wynosi teraz 180 km/h zamiast 160 km/h. Czesi obiecują 570 km zasięgu, czyli 26 km więcej.

Z kolei Enyaq L&K 85x z elektrycznym napędem 4x4 przyspieszy od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,6 sekundy (poprzednik 6,9 s). Zasięg to 550 km wobec 521 km w starym modelu. Takie cuda można zdziałać nowym oprogramowaniem.

Skoda Enyaq Laurin & Klement 85 i 85x jako SUV i SUV Coupe, kiedy ceny w Polsce?

Nowa Skoda Enyaq Laurin & Klement 85 i 85x będzie dostępna jako klasyczny SUV oraz elegancki SUV coupe. W Polsce ceny tych aut poznamy w czwartym kwartale 2023 roku.