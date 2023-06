Reklama

Skoda Kodiaq pierwszej generacji to był szok dla konkurencji. Topowy SUV czeskiej marki swoje imię wziął od niedźwiedzi kodiak, żyjących na wyspie Kodiak leżącej przy południowym wybrzeżu Alaski. Mierzące do 3 m i ważące około 400 kg osobniki tego gatunku należą do największych i najsilniejszych niedźwiedzi na świecie…

Kodiaq jako samochód też imponuje rozmiarami i - jako to Skoda - praktycznością, ponieważ na pokład może zabrać nawet 7 osób. Czesi wprowadzając na rynek SUV-a o niedźwiedzich gabarytach pokazali, że nie boi się wchodzić na nowe i nieznane sobie tereny. Ryzyko opłaciło się, ponieważ auto z miejsca zostało przebojem. Liczby najlepiej oddają obraz sytuacji. Od debiutu w 2016 roku na drogi 60 rynków wyjechało już ponad 800 tys. sztuk tego modelu. Sportowy Kodiaq RS pojawił się w 2018 roku, natomiast cała gama modelowa została zaktualizowana w 2021 roku. Teraz pora na zmianę warty!

Nowa Skoda Kodiaq nadciąga do Polski, Czesi inwestują 12 mln euro w fabrykę

Nowa Skoda Kodiaq będzie produkowana w Kvasinach, gdzie dziś powstaje Karoq i Superb schodzącej generacji (nowa odsłona limuzyny i kombi będzie wywarzana w Bratysławie, Słowacja). Zwolnione moce – po przeniesieniu Superba – pozwolą na zwiększenie rocznej produkcjio około 150 tys. dodatkowych sztuk obu popularnych modeli SUV.

Czesi pełną parą ruszyli z przebudową linii produkcyjnych na potrzeby nowego SUV-a. Prace oraz potrzebne wyposażenie pochłonęły już 12 mln euro.Nowy Kodiaq to nie tylko nowa stylistyka i nowa platforma ale też zupełnie nowy napęd hybrydowy typu plug-in, którego obecny model nie oferuje. Tyle technologicznych zmian wymaga m.in. integracji istniejącej infrastruktury z osprzętem czy narzędziami potrzebnymi w produkcji Kodiaqa II. Stąd np. modyfikacja robotów do aplikacji kleju do szyb czy montażu podwozi.

Nowy Kodiaq już produkcji, dziennie nawet 410 aut! Skoda nabiera rozpędu (WIDEO)

Pierwsze auta z produkcji pilotażowej są już gotowe - czego dowodzą zdjęcia nadwozi, na których pracownicy trenują montaż. Produkcja seryjna rozpocznie się w 2024 roku. Skoda zapowiada, że docelowo codziennie z linii montażowej będzie zjeżdżać do 410 Kodiaqów drugiej generacji. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Nowa Skoda Kodiaq i nowy Superb. Styl i wnętrze zaskoczą

Nowy Kodiaq powstanie na tej samej platformie, co Skoda Superb nowej, czwartej już generacji. Oba modele zaskoczą kierowców nie tylko stabilnym zachowaniem na drodze, ale i stylistyką oraz proporcjami. Superb zadebiutuje jako liftback i kombi – oba nadwozia mają być obłędnie komfortowe i przestronne. Z kolei Kodiaq II wyróżni się m.in. siedmioosobowym wnętrzem. To będą też pierwsze modele z nowym logo marki i nazwą SKODA na tylnej klapie wypisaną opatentowaną czcionką. Nowe oznaczenia pojawią się także na kierownicy i ekranie startowym systemów multimedialnych. Do tego każdy model wyposażony będzie w więcej funkcji. Kokpit przywita całkowicie przeprojektowanym układem. Cienkie słupki A i lusterka boczne z dolnym mocowaniem na poszyciu drzwi zapewnią dobrą widoczność.

Nowa Skoda Kodiaq z rewolucyjną poduszką powietrzną

Skoda obiecuje, że oba auta wyniosą bezpieczeństwo oraz wszechstronność na wyższy poziom. Jedną z innowacji będzie centralna poduszka powietrzna montowana w okolicy podłokietnika kierowcy (to rozwiązanie przed chwilą dostała także Octavia i elektryczny Enyaq). Jak działa nowy airbag? Jeśli jednostka sterująca wykryje zderzenie boczne lub kombinację uderzeń podczas wypadku, centralna poduszka powietrzna wystrzeli w ciągu kilku milisekund i wypełni przestrzeń między przednimi fotelami oraz nad konsolą środkową. W ten sposób ma spowolnić ruch pasażerów siedzących z przodu i zapobiec zderzeniu ich głów (oraz ewentualnie ramion). Jeśli dojdzie do wypadku po stronie pasażera, a kierowca jest w aucie sam, środkowa poduszka zamortyzuje jego ruch i zmniejszy ewentualne obrażenia (np. uszkodzenia żeber, ramion czy szyi).

Nowy Kodiaq i Superb, czyli Skoda ratuje silnik Diesla

Skąd moc? Skoda jest świadoma realiów rynkowych i w fazie przejścia na 100-proc. elektromobilność (do 2026 roku wprowadzi 6 nowych modeli elektrycznych) nie rezygnuje z jednostek spalinowych. Wręcz przeciwnie - rozwija silniki Diesla (2.0 TDI) i jednostki benzynowe TSI. Nowy Superb i Kodiaq będą dostępne także jako miękkie hybrydy. Napęd 4x4 zapewni trakcję po zjechaniu z gładkiego asfaltu.

Nowa Skoda Kodiaq jako hybryda z większym zasięgiem. Napęd 4x4 w wyposażeniu

– Nowa Skoda Kodiaq i Superb nowej generacji to nasze najważniejsze tegoroczne premiery. Oprócz wariantów wyposażonych w najbardziej zaawansowane silniki benzynowe i wysokoprężne, jedną z innowacji, która przyczyni się do dalszego zwiększenia atrakcyjności obu tych modeli, będzie wprowadzenie drugiej generacji hybrydowego napędu plug-in – powiedział dziennik.pl Tomasz Porawski, dyrektor marki Skoda w Polsce. – Będzie ona charakteryzować się głównie powiększoną pojemnością akumulatora, a co za tym idzie – większym zasięgiem w trybie bezemisyjnym – zapowiedział.

Nowa Skoda Kodiaq i nowy Superb w 2023 roku, kiedy ceny w Polsce?

Skoda Kodiaq nowej generacji oraz nowy Superb zadebiutują jesienią 2023 roku. Bliżej premiery rynkowej poznamy też cennik w Polsce.