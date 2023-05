Reklama

Ciekawe były już same kwalifikacje. Pole position zajął Jake Hughes z teamu McLaren, za nim ustawiło się dwóch kierowców zespołu Nissan e.dams – Sacha Fenestraz i Norman Nato. Obaj Francuzi startujący w barwach japońskiego zespołu wyraźnie dobrze czuli się na własnych śmieciach, bo Nato wygrał swoją grupę kwalifikacyjną, a Fenestraz zajął drugie miejsce. Warto odnotować też fakt, że również zespół NEOM McLaren Formula E Team korzysta z układu napędowego dostarczanego przez Nissana, więc wszystkie bolidy z czołowej trójki miały na pokładzie japońską myśl techniczną.

Sacha Fenestraz był zresztą nawet bliski zajęcia pole position, jednak ze względu na niezgodne z regulaminem przekroczenie limitu dozwolonej mocy (!) w bolidzie jego najlepszy czas został anulowany i pole zajął ostatecznie Brytyjczyk Hughes. Sam wyścig miał dość dramatyczny przebieg, bo Nato szybko spadł na dalsze pozycje i ostatecznie, po udziale w kolizji, zajął 18. miejsce.

Reklama

Formuła E: wyścig o E-Prix Monako. Jakie wyniki, kto wygrał?

Walka na przedzie stawki była na tyle zacięta, że po 29 okrążeniach zwycięzcę (Nick Cassidy; Envision Racing) od sklasyfikowanego na czwartej pozycji Fenestraza dzieliło jedynie ok. 2,15 s! Podium uzupełnili Mitch Evans i Jake Dennis (odpowiednio Jaguar Racing i Andretti Autosport). Startujący z pierwszego pola Hughes spadł za Fenestraza na 5. miejsce. I powiedzcie, że w Formule 1 podczas jednego wyścigu też zawsze tyle się dzieje!

– Wrażenia z weekendu ogólnie są bardzo pozytywne, szczególnie, że zaliczyliśmy fantastyczną sesję kwalifikacyjną. Oficjalnie nasz team nie zajął pole position, jednak w moim odczuciu i tak byliśmy najszybsi, lecz anulowano nam ten czas ze względu na przekroczenie mocy. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni, bo dwa nasze bolidy startowały do wyścigu z czołowych pozycji. Strategia podczas rywalizacji tym razem nie wypaliła do końca, jednak jesteśmy zadowoleni, bo zdobyliśmy sporo punktów i będziemy o dobre wyniki walczyli do samego końca sezonu – powiedział sklasyfikowany na czwartym miejscu Fenestraz.

Formuła E: kto startuje, jaka moc bolidów

Dla przypomnienia: Nissan zadebiutował w wyścigach w pełni elektrycznych bolidów w 5. sezonie (2018/19) ABB Mistrzostw Świata FIA Formuły E, stając się pierwszym i jedynym japońskim producentem, który przystąpił do tej serii. W swoim pierwszym sezonie startów Nissan e.dams zajął czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów z sześcioma miejscami na podium i pięcioma pole position. Zespół zanotował również 16 występów w kwalifikacjach Super Pole, stając się pod tym względem najlepszym zespołem sezonu. Pierwsze zwycięstwo japoński team zaliczył podczas E-Prix w Nowym Jorku.

Reklama

W szóstym sezonie serii (2019/20) Nissan e.dams zdecydowanie poprawił wyniki, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji zespołów – z jednym zwycięstwem, pięcioma miejscami na podium, pole position i sześcioma kolejnymi występami w kwalifikacjach Super Pole. W siódmym sezonie Nissan ogłosił długoterminowe zaangażowanie w Formułę E oraz w rozwój bolidów trzeciej generacji.

W czerwcu 2022 roku Nissan ogłosił, że będzie dostarczał technologię układu napędowego do McLaren Racing przez cały czas trwania rywalizacji w Formule E Gen3 (moc: do 350 kW), co dodatkowo podkreśla zaangażowanie firmy w tę serię. Sezon numer 9. (2022/23) jest pierwszym, w którym obowiązuje homologacja bolidów Gen3 i jednocześnie piątym sezonem Nissana w Formule E. Jest to także początek nowej ery dla japońskiego producenta samochodów, który rozpoczął tym samym rywalizację w Formule E jako zespół "Nissan Formula E Team".

Na bieżący sezon Nissan Formula E Team ma również zupełnie nowy skład kierowców, którzy łączą doświadczenie i młodość. Nowymi kierowcami zespołu Nissana zostali: jednokrotny zwycięzca wyścigu w Formule E Norman Nato oraz wicemistrz cyklu Super Formuła 2022 – Sacha Fenestraz. Francuz Nato startuje w samochodzie nr 17, a Fenestraz o francusko-argentyńskim pochodzeniu – za kierownicą bolidu nr 23.

Nissan to ekspert w konstruowaniu i produkcji aut elektrycznych

Nissan jest wiodącym na świecie ekspertem w konstruowaniu i produkcji samochodów w pełni elektrycznych. Od czasu debiutu Nissana Leaf w 2010 roku na świecie sprzedano ponad 600 tys. egzemplarzy tego modelu. Nissan wykorzystał swoje dotychczasowe doświadczenie w zakresie samochodów elektrycznych do opracowania bolidu wyścigowego Formuły E.

Z kolei doświadczenie zdobyte na torze wyścigowym pomaga kształtować kolejne generacje samochodów elektrycznych japońskiego producenta. Nissan uczestniczy w mistrzostwach świata aut elektrycznych i zapewnia publiczności na całym świecie emocje i zabawę związane z wyścigami bezemisyjnych samochodów elektrycznych. Celem Nissana do 2050 roku jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich obszarach działalności i w całym cyklu życia produktów.

Aby osiągnąć ten cel, do początku lat 30. Nissan zamierza zelektryfikować na kluczowych rynkach wszystkie nowe samochody. Japoński producent aut zamierza wykorzystać wiedzę i doświadczenie w przekazywaniu zarówno wiedzy, jak i technologii między torem wyścigowym a drogą w celu konstruowania jeszcze lepszych samochodów elektrycznych dla klientów.