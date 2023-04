Reklama

Na początek ważne zastrzeżenie. A nawet bardzo ważne, bo jeśli ktoś przed przeczytaniem niniejszego materiału jedynie omiecie wzrokiem listę modeli i korozyjnych wtop, a potem z podniesionym ciśnieniem i z wypiekami na twarzy chwyci za klawiaturę, by dać upust emocjom w sekcji komentarzy, ten... popełni błąd. Po pierwsze, fakt, że dane auto się na liście znajduje, wcale nie oznacza, że każdy egzemplarz absolutnie musi rdzewieć. Nie, lista ma na celuzasygnalizowanie faktu, że w danym modelu coś się może zacząć dziać i że podczas oględzin warto na to zwrócić uwagę.

Po drugie, nie ma się więc co nadmiernie ekscytować i pisać, że ktoś taki samochód ma i wcale, ale to wcale on nie rdzewieje. Jeśli tak w istocie jest, to cieszymy się i mamy nadzieję, że taki stan utrzyma się jak najdłużej. Z drugiej strony – rdza może pojawić się nawet w modelu, który teoretycznie znany jest z solidnych blach. W takim wypadku może to być kwestia np. niefachowej naprawy blacharskiej, albo zwyczajnego zaniedbania.

Korozja kontra samochód, czyli dlaczego auta rdzewieją?

Ale dlaczego rdzewieją też bezwypadkowe auta? Trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, choć na czołowe miejsce wysuwają się w wielu wypadkach oszczędności na etapie produkcji. Cienkie lakiery, nierównomiernie lub słabo zakonserwowane progi, problemy z odpływami – to wszystko na pewno nie pomaga. A efekt mamy, jaki mamy. Poza tym, choć ostatnie zimy były często łagodne, to wiele starszych aut pamięta jeszcze czasy obfitych opadów śniegu. I obfitego solenia dróg.

A zatem, skoro wstępne założenia mamy już za sobą, to możemy przejść do kwestii korozji, która okazuje się wyjątkowo niebezpieczna i która powinna już na "dzień dobry" sprawić, że poważnie zastanowicie się nad zakupem danego egzemplarza. Przede wszystkim, unikamy samochodów, w których mocno zainfekowane zostały elementy nośne. Czyli np. podłoga, podłużnice, progi, rama (tak, niektóre auta wciąż ją mają!). Bardzo niebezpieczna jest też korozja punktów mocowania zawieszenia – zarówno przedniego, jak i tylnego. Takie uszkodzenia opłaca się naprawiać w zasadzie wyłącznie w autach zabytkowych i unikatowych.

Ekspert ITS: Rdza może być niebezpieczna

– Korozja jest procesem stopniowego niszczenia materiałów, zachodzącym między ich powierzchnią a otaczającym środowiskiem. W przypadku materiałów wykorzystywanych w produkcji pojazdów samochodowych dotyczy głównie metali, wówczas jest procesem elektrochemicznym lub chemicznym – powiedział dziennik.pl Tobiasz Mościcki z Zakładu Procesów Diagnostyczno–Obsługowych Instytutu Transportu Samochodowego (ITS).

– W przypadku kiedy korozja dotyczy takich elementów, jak drzwi czy błotniki jest problemem głównie estetycznym. Natomiast kiedy mamy do czynienia z korozją elementów nośnych karoserii pojazdu, problem robi się poważniejszy. Skorodowane elementy np. mocowania zawieszenia do podwozia mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Możemy sobie wyobrazić jak tragiczne w skutkach może być urwanie się wahacza przedniego zawieszenia w trakcie jazdy np. podczas pokonywania zakrętu kiedy to koło pojazdu gwałtownie zmienia kierunek ruchu a kierowca traci panowanie nad pojazdem. Podobnie jest gdy mówimy o korozji zlokalizowanej na podłodze samochodu, np. grożącej zapadnięciem się fotela kierowcy czy pasażera podczas jazdy. Takie przypadki można by mnożyć – wskazał.

Jak zabezpieczyć samochód przed korozją?

Jak można zabezpieczyć auto przed korozją? – W pierwszej kolejności zacząłbym od wyeliminowania czynników chemicznych powodujących korozję z naszego pojazdu – poradził Mościcki. – Mam na myśli porządne oczyszczenie i mycie auta (od spodu) po zimie oraz usunięcie ewentualnej wilgoci z wnętrza samochodu. W kolejnym kroku, jeśli mamy zamiar użytkować auto przez kilka lat, warto wykonać zabezpieczenie antykorozyjne elementów nośnych pojazdu w firmach specjalizujących się w tym zakresie. Zapewni nam to spokój z korozją często niewidocznych elementów naszego pojazdu, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo na kilka lat – ocenił ekspert ITS.

Rdza w samochodzie: gdzie szukać ?

Należy też pamiętać o sztywnych przewodach hamulcowych – korozja tych elementów potrafi pojawić się nawet we względnie młodych autach, a jest wyjątkowo niebezpieczna, bo grozi poważnymi kłopotami z układem hamulcowym. Inna sprawa, że korozja elementów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy przeważnie oznacza też brak możliwości zaliczenia okresowego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów. Pamiętajmy też o tym, że rdza najczęściej czai się w zakamarkach podwozia i nawet jeśli jakieś auto z zewnątrz (blachy) wygląda dobrze, to pod spodem wcale nie musi tak być.

Rdza to jednak nie wyrok. Choćby dlatego, że naprawić da się w zasadzie wszystko. Ale czy na pewno się to opłaca? W przypadku większości tanich samochodów – absolutnie nie. Poza tym, remont wykonany "po kosztach" zazwyczaj kończy się tym, że problem z korozją niemal natychmiast powraca. Dobre wiadomości są natomiast takie, że jest też rdza, z którą dość łatwo można sobie poradzić i która w wielu przypadkach wcale nie musi oznaczać, że dany pojazd się do niczego nie nadaje.

Rdza w samochodzie: to naprawisz względnie łatwo

I tak, na przykład drzwi, pokrywy silnika i bagażnika oraz przednie błotniki (zwane też często nadkolami) można wymienić lub zrobić na nich zaprawkę. Z tylnymi już przeważnie tak łatwo nie jest, bo wymiana zazwyczaj oznacza wycinanie poszycia, a najprostszym sposobem jest zrobienie zaprawki. Na uwadze musicie mieć też dach: rdza może pojawiać się np. przy rynienkach, ale i przy uszczelce szyby czołowej. Z kolei powierzchowny nalot na podwoziu/podłodze czy na elementach zawieszenia też zazwyczaj groźny nie jest – usunięcie czegoś takiego przeważnie nie jest ani trudne, ani kosztowne. Potem tylko dobra konserwacja i voilà – gotowe! No i progi: często da się je uratować – zwłaszcza wtedy, gdy rdza nie zajęła jeszcze za mocno tzw. progów wewnętrznych.

Zostaje jeszcze kwestia dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Otóż część świadomych użytkowników oraz tych, którzy po zakupie wiedzieli, że będą swoim autem jeździć przez lata, decydowała się po zakupie na nałożenie na podwozie dodatkowej konserwacji. Z jednej strony to dobra wiadomość, bo w takim wypadku nawet modele, które normalnie miewają problem z rdzą, w takim wypadku nawet po latach potrafią wyglądać przyzwoicie. Z drugiej – warstwa zabezpieczająca czasami daje złudne wrażenie, że wszystko jest OK, tymczasem pod nią kwitną już nowe formy życia. Na baczności musicie się mieć zwłaszcza wtedy, gdy warstwa konserwująca wygląda świeżą – czasem po taką sztuczkę sięgają nieuczciwi sprzedawcy chcący pozbyć się przerdzewiałego jak sito grata.

W zestawieniu ujęliśmy kilkadziesiąt popularnych modeli, w przypadku których czujność podczas oględzin jest więcej niż wskazana. Uwaga: niniejsza lista jest poglądowa, bo wyliczenie wszystkich "gnijących" aut zajęłoby wieki. I podkreślamy jeszcze raz: obecność danego auta na liście nie oznacza, że KAŻDY egzemplarz będzie rdzewiał.

Alfa Romeo - które modele rdzewieją?

Alfa Romeo 147/156: rdza atakuje progi.

Alfa Romeo 159: korozja "lubi" przednie sanki, progi.

Alfa Romeo Giulietta: progi. Wydawało się, że nowsze modele włoskiej marki będą od problemu wolne, ale nie – również względnie świeża Giulietta (zwłaszcza auta z początku produkcji) ma z tym problem.

Audi - które modele rdzewieją?

A3 I (8L): drzwi pod nakładkami, dach przy rynienkach.

A3 II (8P): błotniki, progi, ranty drzwi.

A6 II (C5): błotniki, progi.

Ogólnie jednak Audi wypada ocenić dość wysoko. Zwłaszcza np. starsze modele, które na tle np. BMW z analogicznych roczników wypadają wręcz rewelacyjnie.

BMW - które modele rdzewieją?

BMW serii 3 (E46): progi, błotniki, klapy bagażnika.

Seria 3 (E9X): klapa bagażnika, zwłaszcza w kombi.

Seria 5 (E39): progi, błotniki, klapy bagażnika.

Nowsze modele BMW (np. seria F) wypadają pod względem zabezpieczenia antykorozyjnego o niebo lepiej.

Citroen - które modele rdzewieją?

Ctroen C2: tylna klapa, progi (zwłaszcza w wersjach z plastikowymi nakładkami, np. VTS)

C4 Picasso (2006-13): progi (wadliwy odpływ). Zdarza się i w zwykłych C4 I.

Ciekawostka: rdzewiejące progi to też typowa przypadłość Xsary Picasso – Francuzi nie wyciągnęli wniosków.

Dacia - które modele rdzewieją?

Logan I: rdzewieją błotniki, progi, podwozie. Starsze modele marki Dacia wypadają w tym względzie kiepsko. Poprawę widać mniej więcej od czasów Dustera I, choć nadal idealnie nie jest.

Fiat - które modele rdzewieją?

Fiat Panda II: rdzewieją progi, podwozie.

Grande Punto/Punto Evo: klapa bagażnika, pokrywa silnika, w wersji Abarth – także błotniki pod plastikowymi nakładkami.

Bravo II: progi, błotniki, pokrywy silnika i bagażnika.

Ford - które modele rdzewieją?

Ford Mondeo II (Mk III): rdzewieją dolne ranty drzwi, błotniki, progi.

Focus I i II: błotniki, progi, ranty drzwi.

S Max I: dach, podwozie, drzwi pod uszczelkami.

Ka I: podwozie, blachy – słowem: wszystko.

Honda - które modele rdzewieją?

Honda - tu większość modeli w wieku kilkunastu lat może wyglądać nieciekawie od spodu. Np. Accordy VI i VII mają niezłe karoserie, ale od spodu gniją na potęgę. Zła wiadomość: Accord VIII też nie prezentuje się idealnie. Słabo wypada też Jazz II z lat 2001-08 (progi, drzwi, podłoga), a także jego następca, czyli Jazz III. Uwaga podczas oględzin wskazana przy CR-V I oraz II, problem z korozją ma także względnie świeży Civic VIII (Ufo) – specyficzne miejsce to uszczelka szyby czołowej.

Hyundai - które modele rdzewieją?

Hyundai i20 I: rdzewieją drzwi, klapy bagażnika.

i30 I: progi, podłoga, klapa bagażnika, ranty, okolice klamek i ramki drzwi.

Kia - które modele rdzewieją?

Kia Venga: mocowanie elementów zawieszenia, pokrywa bagażnika

Ceed I: podobnie jak Hyundai i30 I - progi, podłoga, klapa bagażnika, ranty, okolice klamek i ramki drzwi.

Lexus - które modele rdzewieją?

Lexus IS I generacji: choć to już stary model, to wciąż popularny wśród amatorów tylnego napędu. Klasyczne miejsce w przypadku korozji to końcówki progów, warto obejrzeć też podwozie.

Mazda - które modele rdzewieją?

Mazda - w zasadzie każdy model tego producenta mniej więcej do 2012/13 r. boryka się z większą lub mniejszą korozją (progi, błotniki, podłoga), ale najgorzej musimy ocenić pierwsze generacje modeli 3, 5 oraz 6. Zła wiadomość: również Mazda 6 II (GH) nie wypada dobrze. W przypadku MX-5 (NB) ciekawostka: typowe miejsce to przednie podłużnice.

Mercedes - które modele rdzewieją?

Mercedes podobnie jak w Mazda: do pewnego momentu (tu: mniej więcej do 2007 r.) każdy model może zardzewieć niemal w dowolnym miejscu, a niechlubni rekordziści to np. klasa E (210), CLK (208) i klasa C (203). Wśród nieco nowszych modeli gorzej wypadają m.in. klasa A (169) i klasa B (245) – błotniki, ranty drzwi, progi. Ale ogólnie idzie ku lepszemu.

Nissan - które modele rdzewieją?

Starsze Nissany gniły na potęgę, ale alians z Renault najwyraźniej dobrze zrobił Japończykom. Od czasów Qashqaia I jest dużo lepiej, choć w tym modelu uwaga na korozję tylnego zawieszenia. Kiepsko wypada Navara D40 (rama, dach nad przednią szybą).

Opel - które modele rdzewieją?

Opel - niemiecka marka miała kłopot z rdzą w czasach np. Vectry B i C, nie zawsze idealnie wypadała też Astra G (II). Potem sytuacja się poprawiła, choć są wyjątki, np. w Corsie D – miejsce łączenia tylnych błotników ze zderzakiem.

Peugeot - które modele rdzewieją?

Peugeot 407 - znane są przypadki korozji na klapie bagażnika w kombi. Ogólnie współczesne Peugeoty są dość odporne na korozję i jeśli coś się dzieje, to dotyczy to głównie starszych aut typu 206 (podwozie, tylna klapa), jednak gwoli sprawiedliwości trzeba przyznać, że na tle ówczesnych rywali i "206-ka" wypada bardzo poprawnie.

Renault - które modele rdzewieją?

Renault to kolejna francuska marka, która nie ma się czego wstydzić. Można narzekać na rdzę np. w Lagunie II (progi), ale większość modeli (i starszych, i nowszych) wypada na tle ówczesnych rywali dużo lepiej.

Saab - które modele rdzewieją?

Saab 9-3 II: rdzewieją tylne błotniki, podwozie.

Skoda - które modele rdzewieją?

Skoda zrobiła to chyba nawet lepiej niż Volkswagen, bo ich auta mniej więcej od czasów Octavii I i Superba I w zasadzie nie mają powtarzalnych problemów z rdzą.

Suzuki - które modele rdzewieją?

Suzuki Swift IV (MZ/EZ; 2005-10): podłoga, progi, błotniki, klapa bagażnika.

Grand Vitara (JT; 2005-2012): podłoga, belka pomocnicza.

Toyota - które modele rdzewieją?

Przyjęło się, że spośród japońskich marek to właśnie Toyota ma najlepsze blachy, a jeśli coś się dzieje, to głównie pod autem (podłoga, zawieszenie). Uwaga na Yarisa I, dokładniej warto obejrzeć też np. Corollę IX (E12).

Volkswagen - które modele rdzewieją?

Volkswagen Passat B6: przednie błotniki progi.

Volkswagen Golf IV, V, VI: przednie błotniki.

Volvo - które modele rdzewieją?

Volvo S40 I/V40 I: progi, błotniki, podwozie. Nowsze Volvo wypadają lepiej, ale zawsze warto zajrzeć na podwozie.