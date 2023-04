Reklama

W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce 138 863 samochody osobowe i dostawcze o masie do 3,5 tony, co oznacza wzrost o blisko 18 proc. rok do roku, informuje Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Wśród głównych przyczyn takiego wzrostu wymieniane są stale poprawiająca się dostępność aut, powrót promocji i wyprzedaży oraz atrakcyjne formy finansowania, które zachęcają klientów do podejmowania decyzji zakupowych.

Według prognoz monitorującej rynek firmy Samar jest szansa, że do końca roku Polacy zarejestrują nawet 435 tys. aut osobowych. Znaczną ich część mogą stanowić SUV-y i crossovery, które na dobre zawładnęły gustami klientów. Coraz więcej producentów to właśnie na nich koncentruje swoją ofertę. Poszukaliśmy najtańszych przedstawicieli tych gatunków i znaleźliśmy 18 modeli, których cenniki zaczynają się od kwot poniżej 100 tys. zł.

Citroen C3 Aircross (cena od 98 500 zł)

Citroen C3 Aircross po ostatnim face liftingu (pod koniec 2021 roku) ten miejski crossover francuskiej marki zachowuje atrakcyjną stylistykę i przestronne funkcjonalne wnętrze. Auto ma wymiary 4160/1824/1597 mm (dł./szer./wys.) i oferuje miejsce dla 5 pasażerów. W zależności od konfiguracji siedzeń pojemność bagażnika waha się od 410 do 1289 l.

C3 Aircross dostępny jest tylko z napędem na przednie koła, natomiast paleta silników obejmuje turbo benzyniaka 1.2 PureTech w wariantach o mocy 110 lub 130 KM oraz turbodiesla 1.5 HDi/110 KM. Do wyboru są pakiety wyposażeniowe Feel Pacek, Shine i Shine Pack. Już w bazowym standard wyposażenia obejmuje m.in.: obszytą skórą kierownicę, tempomat, asystenta ruszania na wzniesieniu, alarm niezamierzonego przekroczenia linii, centralny zamek z pilotem, czujniki parkowania z tyłu, reflektory ecoLED, system audio z ekranem dotykowym 7 cali Apple CarPlay i Android auto, a także klimatyzację manualną. Za najtańszego benzyniaka trzeba zapłacić 98 500 zł, mocniejszy, z automatyczną skrzynią startuje z poziomu 108 350 zł, a diesel od 108 400 zł.

Dacia Duster (cena od 79 900 zł)

Dacia Duster do niedawna była liderem segmentu i najchętniej kupowanym SUV-em przez osoby prywatne. Obecna generacja tego modelu debiutowała na rynku w 2017 roku, ale w ubiegłym przeszła gruntowny face lifting, który odświeżył wygląd nadwozia i nadał mu cechy zgodne z najnowszą linią stylistyczną marki, w tym m.in. charakterystyczny grill, nowe reflektory i lampy tylne. Wzbogacone zostało też wyposażenie modelu.

Duster ma wymiary 4331/1804/1693 mm (dł./szer./wys.) i pięciomiejscowe wnętrze. Bagażnik w zależności od konfiguracji siedzeń i wersji napędowej zapewnia pojemność od 411 do 1463 l.

W palecie silników Dacii Duster znajdziemy przednionapędowe, turbodoładowane warianty benzynowe: 1.0/90 KM, 1.0/100 KMz fabryczną instalacją gazową LPG, 1.3/130 KM i 1.5 150 KM oraz turbodiesla 1.5/115 KM. Najmocniejszy benzyniak i diesel dostępne są także z napędem na obydwie osie.

Do wyboru klienci mają pakiety wyposażeniowe Expression, Journey, Journey+ oraz topowy Expression. W podstawowej odmianie standard wyposażenia to m.in.: system multimedialny z ekranem dotykowym 8”, klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, 16-calowe alufelgi, relingi dachowe, światła do jazdy dziennej LED i reflektory ecoLED. Najtańszy wariant benzynowy kosztuje 79 900 zł, a diesel 97 200 zł. Za 150-konne Dustera 4x4 trzeba zapłacić minimum 110 700, a za odmianę wysokoprężną 108 200 zł.

Fiat 500X (cena od 98 500 zł)

Fiat 500X może uchodzić za weterana na rynku, debiutował bowiem w 2014 roku. Marka systematycznie jednak go odświeża, a jego ponadczasowy styl nadal może podobać się klientom. Auto ma wymiary 4264/1796/1595 mm (dł./szer./wys.). Wnętrze zmieści pięciu pasażerów, a bagażnik w zależności od konfiguracji siedzeń ma pojemność od 360 do 1000 l.

Fiat 500X dostępne jest tylko z napędem na przód, a źródłem jego mocy może być turbodoładowany, benzynowy silnik trzycylindrowy 1.0/120 KM lub także turbobenzyniak, ale z miękką instalacją hybrydową i czterema cylindrami – 1.5 130 KM.

Do wyboru wersje wyposażeniowe: 500X, Sport oraz Red, które można dostać także z nadwoziem Dolce Vita z odsuwanym miękkim dachem. Do wszystkich oferowane są ciekawe pakiety personalizacyjne. Ceny modelu bazowego z silnikiem 1.0 zaczynają się od 98 500 zł, wersja Dolce Vita z tą jednostką wyceniana jest na minimum 110 500 zł. Za miękką hybrydę trzeba wyłożyć co najmniej odpowiednio 118 500 zł i 130 500 zł.

Ford EcoSport (cena od 88 900 zł; do wyczerpania zapasów)

Ford EcoSport - to już ostatnia szansa na zakup najmniejszego SUV-a amerykańskiej marki. EcoSport znika z polskiej oferty. U dilerów można jeszcze znaleźć pojedyncze egzemplarze. Auto w obecnej odsłonie przedstawione było w 2018 roku. Ma długość 4096 mm, szerokość 1816 mm i wysokość 1645 mm. Wnętrze oferuje miejsce na 5 osób, a bagażnik zależnie od ustawienia siedzeń ma pojemność od 321 do 1145 l.

EcoSport dostępny jest tylko w jednej wersji silnikowej, z turbodoładowaną, trzycylindrową jednostką 1.0 EcoBoost, która osiąga moc 125 KM. Jest ona przekazywana na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej.

Do wyboru pakiety wyposażeniowe Titanum, ST-Line i Active. Standard podstawowej wersji to m.in.: inteligentny system bezpieczeństwa, układ wspomagania ruszana na wzniesieniach, 7 airbagów, tempomat, system rozpoznawania znaków drogowych, system zapobiegania kolizjom, reflektory LED, multimedia Ford SYNC 2.5 z Apple CarPlay i Android Auto, automatyczna klimatyzacja, czujniki parkowania z tyłu oraz elektrycznie sterowane szyby i lusterka. Cena promocyjna na wersję Titanum to 88 900 zł, na ST-Line i Active 93 700 zł.

Hyundai Bayon (cena od 83 400 zł)

Hyundai Bayon to najmłodszy crossover w ofercie koreańskiej marki – jego premiera odbyła się w 2021 roku. Auto ma wymiary 4180/1775/1490 mm (dł./szer./wys.) i oferuje wyróżniającą się w segmencie przestronność wnętrza, które zmieści 5 pasażerów. Pojemność bagażnika w zależności ustawienia siedzeń sięga od 411 do 1205 l.

W ofercie silnikowej aktualnie tylko jedna jednostka – turbodoładowany benzyniak 1.0 o mocy 100 KM, który może występować z 6-biegową skrzynią manualną albo z 7-stopniową automatyczną (dwusprzęgłowa).

Każdy wariant silnikowy może być zestawiony z jednym z trzech pakietów wyposażenia. Do wyboru są Modern, Smart i Executive. W bazowym znajdziemy m.in.: 6 airbagów, ledowe świata do jazdy dziennej, relingi dachowe, przednie szyby otwierane elektrycznie, manualną klimatyzację, tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu i świateł drogowych, system unikania kolizji, tylne czujniki parkowania, radioodtwarzacz z Bluetooth i sterowaniem z kierownicy. Promocyjny cennik Balona otwiera kwota 83 400 zł. Do automatu trzeba dopłacić 6300 zł.

Hyundai Kona (cena od 91 900 zł)

Hyundai KONA - już wkrótce na rynku pojawi się kolejna generacja tego SUV-a. Nadal jednak można zamawiać oferowaną od 2017 roku jego drugą odsłonę, która w 2020 roku przeszła gruntowną modernizację. Auto ma wymiary: 4205/1800/1565 mm. Bagażnik ma pojemność 374 l, a po rozłożeniu oparć tylnej kanapy 1156 l.

Oferta silnikowa obejmuje turbodoładowane benzyniaki trzycylindrowe o pojemności 1,0 l i mocy 120 KM w przez z 6-biegową skrzynią ręczną lub 7-biegową dwusprzęgłową, a także czterocylindrowy 1.6 turbo o mocy 198 KM zestawiony tylko z przekładnią 7DCT. Ten ostatni dostępny jest zarówno z napędem na przód, jak i na obie osie.

Co ważne, w ofercie dostępna jest jeszcze 141-konna wersja hybrydowa (od 115 000 zł) i z napędem czysto elektrycznym w wariantach o mocy 136 lub 204 KM (od 139 900 zł). Rolę topowej odmiany pełni sportowa Kona N dysponująca mocą 280 KM (od 201 000 zł).

Jeśli chodzi o pakiety wyposażeniowe, to w „klasycznej” gamie modelu do wyboru są Pure, Modern, Smart, Executve i sportowa N-Line. Już w tej pierwszej do standardu należą m.in. światła do jazdy dziennej LED, relingi dachowe, 6 poduszek powietrznych, 16-calowe alufelgi, elektrycznie sterowane szyby, manualna klimatyzacja, tempomat, kamera cofania, multimedia z 8-calowym ekranem dotykowym, Android Auto i Apple CarPlay. Ceny promocyjne startują od 91 900 zł za Pure 1.0. Za najmocniejszy wariant 4x4 z pakietem N-Line trzeba zapłacić 148 900 zł.

Jeep Avenger (cena od 99 900 zł)

Jeep Avenger - najmniejszy i zarazem pierwszy Jeep produkowany w Polsce. Auto zostało zaprezentowane w ubiegłym roku, ale jego sprzedaż tak naprawdę dopiero się rozkręca. Avenger powstał na platformie CMP Grupy Stellantis i ma wymiary 4084/1776/1534 mm (dł./szer./wys.). Pojemność bagażnika sięga 380 l (niestety Jeep nie podaje wielkości po rozłożeniu siedzeń).

Początkowo oferta Avengera miała się skupiać na elektrycznym wariancie o mocy 156 KM (cena od 174 000 zł), ale na szczęście marka zdecydowała, że także w Polsce model dostępny będzie z benzynowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym 1.2 o mocy 100 KM, manualną 6-biegową skrzynią i napędem na przednią oś.

Pakiety wyposażeniowe dostępne w wariantach benzynowych to: Avenger, Longitude, Altitude i Summit. W tym pierwszym seryjne są m.in. inteligentny asystę prędkości, asystent pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, asystent ruszania pod górę, reflektory i tyle lampy LED, klimatyzacja manualna, elektrycznie otwierane szyby, 7-calowe cyfrowe zegary, multimedia Uconnect z 10,1-calowym ekranem dotykowym, Android Auto i Apple CarPlay.

Ceny zaczynają się od 99 900 zł za wersję Avenger. Za topową Summit trzeba zapłacić minimum 132 300 zł.

Kia Stonic (cena od 76 400 zł)

Kia Stonic - koreański crossover oferowany jest od 2017 roku, ale trzy lata temu został gruntownie odświeżony. W tym roku modelowym mamy kolejne zmiany w zakresie dostępnych wersji silnikowych i wyposażeniowych. Stonic ma wymiary 4140/1760/1520 mm (dł./szer./wys.), a w bagażniku zmieści od 332 do 1135 l.

W palecie dostępnych silników znajdziemy czterocylindrową jednostkę wolnossąca 1.2 o mocy 84 KM w przez 5-biegową skrzynią manualną oraz turbodoładowane trzycylindrowe 1.0 o mocy 100 KM lub 120 KM z miękkim układem hybrydowym. Odmiany 1.0 występują ze skrzyniami manualnymi 6-biegowymi lub z 7-stopniowymi dwusprzęgłowymi.

Do wyboru są trzy wersje wyposażeniowe: M, L oraz GT Line. Standard bazowego wariantu to m.in. 6 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z elektroniczną kontrolą stabilności ESC oraz zarządzania stabilnością pojazdu VSM, światła pozycyjne oraz do jazdy dziennej LED, klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, 8-calowy ekran dotykowy, interfejs Android Auto/Apple CarPlay i 16-calowe alufelgi. Za najtańszą wersję Stonica trzeba zapłacić minimum 76 400 zł, za wariant 100-konny – 79 400, a za 120-konny – 82 400 zł.

Mitsubishi ASX (cena od 99 990 zł)

Mitsubishi ASX - najnowszy model w rodzinie japońskiej marki i zupełnie nowa generacja, która z poprzednikiem dzieli tylko i wyłącznie nazwę. Nowy ASX pod względem technicznym, jak i stylistycznym jest spokrewniony z modelem Renault Captur i dostępny jest wyłącznie z napędem na przód. Auto ma wymiary 4277/1797/1567 mm (dł./szer./wys.). W wersjach benzynowych pojemność bagażnika wynosi od 422/536 l do 1275 l. W hybrydach możliwości transportowe będą nieco mniejsze – baterie ograniczają pojemność do 326/440 l; maks. to 1149 l.

Ofertę otwiera turbodoładowany, trzycylindrowy silnik 1.0/91 KM, a oprócz niego w gamie znajdziemy czterocylindrową jednostkę 1.33 (140 lub 158 KM), wyposażoną w 12-woltowy układ tzw. miękkiej hybrydy (MHEV) oraz pełną hybrydę 1.6/143 KM.

Bazowy pakiet wyposażeniowy Invite+Style dostępny jest tylko w najsłabszej wersji silnikowej i ma w standardzie m.in. reflektory Full LED, multimedia z ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, Android Auto i Apple Car Play, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, tempomat, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją utrzymania w pasie ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, system ograniczający skutki kolizji czołowych z funkcją ochrony pieszych i monitorowaniem dystansu do pojazdu poprzedzającego, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamerę cofania, automatyczną klimatyzację i relingi dachowe. W mocniejszych wariantach do wyboru są pakiety: Invite+Style+Cold, Intense+Style+Cold, Intense+Style+Navi oraz Instyle. Cennik otwiera kwota 99 900 zł. 140-konna hybryda kosztuje od 11 900 zł, 158-konna od 128 990 zł, a pełna hybryda od 141 990 zł.

Renault Captur (cena od 85 500 zł)

Renault Captur - za kilka tygodni francuska marka planuje przedstawić odświeżoną generację swojego najmniejszego crossovera, który w swojej drugiej odsłonie dostępny jest na rynku od 2019 roku. Captur ma długość 4221 mm, szerokość 1797 mm i wysokość 1576 mm. Bagażnik w zależności od konfiguracji siedzeń (przesuwana wzdłużnie kanapa) i wersji napędowej ma pojemność od 422 przez 536 do 1334 l, w hybrydzie od 334 l.

Gamą dostępnych wersji silnikowej obejmuje aż pięć jednostek do wyboru. Są to 1.0/90 KM, 1.0/100 KM z fabryczną instalacją LPG, miękkie hybrydy 1.3/140 KM i1.3/158 KM oraz 145-konną pełną hybrydę 1.6. Wszystkie silniki przekazują swój potencjał na przednie koła.

Wybór pakietów wyposażenia obejmie odmiany: equilibre (tylko odmiany 90 i 100 KM), techno, R.S. Line (tylko 158 KM) oraz zarezerwowana dla pełnej hybrydy E-Tech engineered. Bazowy pakiet obejmuje m.in.: klimatyzację manualną, system kontroli pasa ruchu i utrzymania pasa ruchu, światła przednie Full LED Pure Vision, zestaw wskaźników i zegarów z kolorowym wyświetlaczem 4,2’’, system EASY LINK z ekranem dotykowym 7", Apple CarPlay i Android Auto. Cennik otwiera kwota 85 500 zł za model 90-konny i 89 500 za 100-konny. Najdroższa jest hybryda – od 131 800 zł.

Seat Arona (cena od 87 900 zł)

Seat Arona - mały SUV hiszpańskiej marki w tym roku obchodzi już swoje szóste urodziny. Dwa lata temu producent zafundował mu jednak face lifting, dzięki któremu model dostał zastrzyk niezbędnej energii w tym bardzo konkurencyjnym segmencie. Auto ma wymiary 4154/1780/1537 mm (dł./szer./wys.) i może pochwalić się bagażnikiem o pojemności od 400 do 1280 l.

Aktualna paleta silników została ograniczona do trzech jednostek benzynowych. Dwie 1.0 to turbodoładowane trzycylindrowe o mocy 95 lub 110 KM, a trzecia to czterocylindrowe 1.5 TSI o mocy 150 KM. Najsłabsza seryjnie dostępna jest z 5-biegową skrzynią manualną, mocniejsza z 6-biegową lub z 7-stopniowym DSG, a topowa tylko z DSG.

Wersje wyposażeniowe do wyboru są tylko dwie: bazowa Style oraz FR. Standard obejmuje m.in. pakiet wspomagania jazdy S (system kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania i ochrony pieszych i rowerzystów, asystenci pasa ruchu i podjazdu), przednie światła ecoLED, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, manualną klimatyzację, cyfrowe zegary o przekątnej 8 cali i ekran dotykowy 8,25 cala, system Seat Connect oraz 16-calowe alufelgi. Za najtańszą Aronę zapłacimy minimum 87 900 zł. Wersja 110-konna oznacza wydatek co najmniej 90 400 zł, a 150-konna – 123 700 zł.

Seat Ateca (cena od 98 800 zł)

Seat Ateca - jeden z najchętniej kupowanych modeli hiszpańskiej marki (na rynku od 2016 roku). Skoda Karoq i Volkswagen Tiguan to jego techniczne rodzeństwo. Ostatni face lifting Ateca zaliczyła jesienią 2021 roku. Wymiary modelu to 4381/1841/1615 mm (dł./szer./wys.) a pojemność bagażnika osiąga imponujące 510 do 1604 l.

W ofercie silnikowej znajdziemy dwie jednostki benzynowe: 1.0/110 KM i 1.5/150 KM oraz diesla 2.0/150 KM. Ten ostatni może być wyposażony w napęd na obydwie osie 4Drive. Pozostałe odmiany są tylko przednionapędowe.

Paletę wersji wyposażeniowych otwiera Reference zarezerwowana tylko dla bazowego silnika. Pozostałe da się zamówić w odmianach Style, Xperience lub FR. W podstawowej standard obejmuje takie elementy jak m.in.: system kontroli odstępu z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych, asystent podjazdu, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, 7 poduszek powietrznych, manualna klimatyzacja, cyfrowe zegary o przekątnej 8 cali i ekran dotykowy 8,25 cala, elektrycznie sterowane szyby i lusterka, system Seat Connect, ledowe światła i 16-calowe alufelgi.

Za Atecę Reference trzeba zapłacić minimum 98 900 zł, pozostałe warianty są już zdecydowanie droższe – 150-konny kosztuje minimum 122 700 zł, a ceny diesla startują od 133 500 zł.

Skoda Kamiq (cena od 82 900 zł)

Skoda Kamiq, krewniak Seata Arony, debiutowała na rynku dwa lata po hiszpańskim modelu, ale przewyższa go zdecydowanie pod względem popularności, plasując się tuż za pierwszą dziesiątką bestsellerów polskiego w pierwszym kwartale tego roku. Auto ma wymiary 4241/1793/1553 mm (dł./szer./wys.) i bagażnik o pojemności od 400 do 1395 l.

W palecie tylko turbo benzyniaki, w tym trzycylindrowe 1.0/95 i 110 KM oraz czterocylindrowy 1.5/150 KM. Podstawowy dostępny jest z 5-biegową skrzynią manualną, natomiast pozostałe z 6-biegową lub 7-stopniowym DSG.

Do wyboru pakiety wyposażeniowe: Active, Ambition, Style oraz Monte Carlo. Wybrane elementy wyposażenia standardowego to m.in.: asystent pasa ruchu, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, radio SWING (ekran 6,5”, dwa gniazda USB-C) 4 głośniki, Bluetooth, klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka, reflektory i tylne światła LED BASIC i relingi dachowe. Za Kamiqa Active 1.0 trzeba zapłacić minimum 82 900 zł, wersja 110 KM kosztuje 86 200, a 150 KM zaczyna się od 102 600 zł.

SsangYong Tivoli (cena od 89 490 zł)

SsangYong Tivoli - ten koreański model to kolejny weteran w segmencie kompaktowych SUV-ów. Jego debiut miał miejsce już osiem lat temu i wkrótce na rynku powinien pojawić się jego nowocześniejszy następca. Nie zmienia to faktu, że Tivoli pod wieloma względami może być nadal atrakcyjną propozycją. Auto dostępne jest w dwóch wersjach nadwoziowych, standardowej oraz dłuższe Grand i ma wymiary odpowiednio: 4225/1810/1613 mm, oraz 4480/1810/1646 mm (dł./szer./wys.) i zapewnia przestrzeń bagażową o pojemności od 427 do 1115 l oraz od 720 do 1440 l (Grand).

W obydwu źródłem napędu jest benzynowy silnik 1.5 o mocy 163 KM z manualną skrzynią 6-biegową, który za dopłatą 7500 zł może współpracować z 6-stopniowym automatem. Dodatkowo wersję krótszą da się wyposażyć w napęd na obydwie osie (dopłata 8500 zł).

Tivoli i Tivoli Grand oferowane są z identycznymi pakietami wyposażenia: Crystal, Quarz i Sapphire. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in.: 16-calowe felgi stalowe, kierownicę wielofunkcyjną, 6 poduszek powietrznych, klimatyzację manualną, lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane, tempomat, system autonomicznego hamowania, zestaw głośnomówiący Bluetooth i alarm. Wersja Crystal kosztuje minimum 89 490 zł, natomiast Grand od 94 490 zł.

Suzuki Vitara (cena od 95 900 zł)

Suzuki Vitara - od debiutu rynkowego minie wkrótce 8 lat, co sprawia, że także ten model może zostać zaliczony do grona weteranów segmentu. Suzuki ma jednak grono wiernych klientów, a ostatnie modyfikacje odświeżyły zarówno wygląd nadwozia, jak i systemy elektroniczne we wnętrzu. W ubiegłym roku do oferty dołączyła też nowa wersja hybrydowa. Auto ma długość 4175 mm, szerokość, 1775 mm i wysokość 1610. Pojemność bagażnika zależnie od konfiguracji siedzeń wynosi od 375 do 1120 l.

Obydwie dostępne wersje silnikowe, a więc miękka hybryda 1.4 BoosterJet o mocy 129 KM oraz pełna hybryda 1.5 DualJet o mocy 118 KM mogą mieć napęd na przód albo obydwie osie.

Do wyboru wersje wyposażeniowe: Comfort Plus, Premium, Elegance oraz Elegance Sun. W bazowej standard to m.in. reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i świateł drogowych), układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym, system rozpoznawania znaków tempomat adaptacyjny (ACC), klimatyzacja automatyczna, przednie lampy przeciwmgłowe i elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich. Najtańszy wariant 1.4 oznacza wydatek 95 900 zł, natomiast hybryda 1.5 kosztuje od 114 900 zł.

Toyota Yaris Cross (cena od 92 900 zł)

Toyota Yaris Cross dołączyła do oferty marki niespełna dwa lata temu i obecnie jest najlepiej sprzedającymi się samochodem tego typu w Polsce. Pod względem popularności wyprzedza go tylko zwykły Yaris, ale wydaje się kwestią czasu, że Cross wkrótce zajmie najwyższy stopień podium. Wymiary modelu to 4180/1765/1595 mm (dł./szer./wys.) a bagażnik ma pojemność od 320 l w wersji z napędem AWD-i przez 397 w odmianach przednionapędowych. Po rozłożeniu siedzeń wzrasta ona odpowiednio do 1038 lub 1097 l.

Paleta wersji silnikowych obejmuje benzyniaka 1.5 Dynamic Force o mocy 125 KM w przez 6-biegową skrzynią manualną lub bezstopniową Multidrive S oraz hybrydę 1.5 o mocy 116 KM z przekładnią e-CVT. Hybryda występuje z napędem na przód lub obie osie.

Do wyboru są pakiety wyposażeniowe Active i Comfort oraz zarezerwowane dla hybrydy: Executive, Adventure i GR Sport. Standard obejmuje m.in. asystenta utrzymania pasa ruchu, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów, układ rozpoznawania znaków drogowych, system multimedialny Toyota Touch 2 z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 7 cali, Apple Car Play i Android Auto, 16-calowe felgi stalowe, elektrycznie sterowane szyby przednie i lusterka, klimatyzację manualną.

Toyota Yaris Cross kosztuje od 92 900 zł. Cena hybrydy to co najmniej 105 900 zł. Topowy wariant GR Sport oznacza wydatek od 135 400 zł.

Volkswagen T-Cross (cena od 98 290 zł)

Volkswagen T-Cross - miejski crossover spokrewniony z Seatem Aroną i Skodą Kamiq dostępny w ofercie Volkswagena od 2019 roku. Auto ma wymiary 4108/1760/1584 mm (dł./szer./wys.) i zapewnia przestrzeń ładunkową o pojemności od 455 do 1281 l.

Gamą wersji silnikowych jest aktualnie ograniczona do dwóch turbodoładowanych silników benzynowych z trzema cylindrami o pojemności 1,0 l i mocy 95 lub 110 KM oraz czterocylindrowego 1.5 TSI o mocy 150 KM. Pierwszy zestawiony jest z 5-biegową skrzynią manualną, a jego mocniejszy wariant z 6-biegową lub 7-stopniowym DSG. Skrzynia dwusprzęgłowa to także standard dla najmocniejszej wersji. Wszystkie przekazują napęd na koła przednie.

Pakiety wyposażeniowe to standardowy Life oraz bogatszy Style. W tym pierwszym znajdziemy m.in.: 16-calowe alufelgi, relingi dachowe, Digital Cockpit, czyli cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym o przekątnej 8 cali, system radiowy Ready2Discover z usługą "Streaming&Internet" , z wyświetlaczem 8 cali, aktywny tempomat, manualną klimatyzację, asystenta podjazdu, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i asystenta utrzymania pasa ruchu.

Ceny startują z poziomu 98 290 zł za 1.0/95 KM, 100 190 zł za 1.0/110 KM teraz od 114 690 zł za 1.5.

Volkswagen Taigo (cena od 94 890 zł)

Volkswagen Taigo dołączył do oferty niemieckiej marki w ubiegłym roku i ma wiele wspólnego z T-Crossem, z którym dzieli większość rozwiązań technicznych i zespoły napędowe. Auto ma wymiary 4266/1757/1518 mm (dł./szer./wys.), jego bagażnik dysponuje pojemnością od 422 do 1222 l.

W ofercie znajdziemy takie same silniki jak w T-Crossie, czyli turbodoładowane benzynowe z trzema cylindrami o pojemności 1,0 l i mocy 95 lub 110 KM oraz czterocylindrowego 1.5 TSI o mocy 150 KM, w identycznych konfiguracjach silnik/skrzynia biegów i przedni napęd.

Do wyboru wyposażenie: Life, Style lub R-Line. Standard obejmuje m.in. 16-calowe alufelgi, Digital Cockpit, czyli cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym o przekątnej 8 cali, radio Composition z kolorowym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem 6,25 cala, relingi dachowe, światła mijania i drogowe w technologii LED ze światłami do jazdy dziennej LED, manualną klimatyzację, szyby elektrycznie sterowane z przodu i tyłu, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania w mieście i asystenta utrzymania toru jazdy.

Najtańsza wersja Tango kosztuje minimum 94 890 zł, wariant 110-konny 98 690 zł, a 150-konny 126 390 zł.