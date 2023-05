Reklama

Samochody z instalacją LPG cieszą się w Polsce nadal dużą popularnością. Według szacunków firmy Samar, monitorującej rynek motoryzacyjny w Polsce, po naszych drogach jeździ obecnie około 3,3 mln aut na gaz. Oznacza to, że polski rynek pod tym względem jest jednym z największych w Europie. Na popularność instalacji gazowych wpływa zdecydowanie cena błękitnego paliwa, która w ostatnich tygodnia spadła poniżej 3 zł za litr oraz dostępność stacji LPG, których sieć w naszym kraju szacuje się na około 7400 punktów. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku zarejestrowanych zostało około 3200 aut z LPG. To mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, ale przy obecnych trendach rynkowych sytuacja ma szansę zmienić się na plus.

Fabryczną instalację gazową do swoich modeli proponują aktualnie Dacia, Fiat i Renault, natomiast Kia, SsangYong i Skoda oferują instalacje innych producentów, ale montowane w ASO. Dzięki temu dane auta zachowują pełną gwarancję i dlatego mogły znaleźć się w tym zestawieniu. W sumie w ofercie znaleźliśmy aż 15 nowych aut na gaz.

Dacia Sandero Eco-G – instalacja LPG, 100 KM i cena od 69 750 zł

Dacia ma obecnie najbogatszą ofertę dwupaliwowych modeli w swojej gamie i aż dwa na trzy auta tej marki sprzedawane w ubiegłym roku w Polsce korzystały właśnie z takiego napędu. Co ciekawe, od 2009 roku w Europie rumuński producent dostarczył klientom ponad 625 tys. samochodów z fabrycznymi instalacjami LPG.

Ofertę "gazową" otwiera w naszym kraju miejski model Sandero, również w wersji Sandero Stepway. Auto wyposażone jest w dwa zbiornika paliwa – na benzynę (50 l) i gaz (40 l), co, jak podkreśla Dacia, zwiększa całkowity zasięg modelu, nawet o 60 proc. Wersja Eco-G 100 wykorzystuje turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 999 cm3, mocy maksymalnej 100 KM i momencie obrotowym 170 Nm, współpracujący z 5-biegową (Sandero) lub 6-biegową (Stepway) skrzynią manualną. Układ ten pozwala na gazie przyspieszać do setki w 12,2 s (11,9 s w Stepwayu) i spala średnio 6,8 l LPG/100 km (7,4 l Stepway) lub 5,5 l benzyny/100 km (5,8 l Stepway).

Dacia Sandero LPG, jakie zużycie gazu i benzyny?

Sander Eco-G 100 dostępne jest z pakietem wyposażeniowym Expression, który w standardzie oferuje m.in. komplet systemów bezpieczeństwa (6 airbagów, ESP), tempomat, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, klimatyzację manualną, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby przednie i system multimedialny Media Display 8” (kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto). Ceny tej wersji startują z poziomu 69 750 zł.

Droższe Sandero Stepway oferowane jest w podstawowej wersji z nieco uboższym pakietem Essentaial, w cenie od 73 450 zł oraz w odmianach Expression od 78 150 i topowej Extreme za minimum 82 950 zł. Wszystkie Sandero z instalacją LPG objęte są 5-letnią gwarancją.

Dacia Duster Eco-G – 100 KM z LPG i cena od 83 800 zł

Dacia Duster w wersji LPG wykorzystuje ten sam silnik, jaki znajdziemy w Sandero. A to oznacza, że źródłem napędu Dustera Eco-G 100 jest turbodoładowany, trzycylindrowy benzyniak o pojemności 999 cm3, mocy 100 KM i momencie 170 Nm, który trafia na przednie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni manualnej. Duster ma w tej odmianie zbiornik benzyn o pojemności 50 l oraz 49,8-litrowy zbiornik gazu. Przyspieszenie do setki trwa 13,8 s (tylko na benzydynie 15,1 s), natomiast średnie zużycie gazu to 7,8 l/100 km, a benzyny 6,4 l/100 km w cyklu WLTP.

Duster Eco-G oferowany jest z jednym z czterech pakietów wyposażenia do wyboru: Expression, Journey, Journey+ lub Extreme. W podstawowym sztandar to m.in. Media Display 8 cali, felgi aluminiowe 16 cali, klimatyzacja manualna, światła przeciwmgłowe, szyby przednie i tylne oraz lusterka regulowane elektrycznie i kierownica pokryta skórą ekologiczną. Ceny zaczynają się od: 83 800 zł za Expression, 90 500 zł za Journey, 94 800 zł za Journey+ i 94 500 zł za Extreme.

Dacia Jogger Eco-G – 100 KM i cena od 81 800 zł

Również najmłodszy model w gamie Dacii korzysta w "gazowej" wersji z silnika R3 turbo o pojemności 999 cm3, mocy 100 KM i momencie 170 Nm, który współpracuje z 6-biegową skrzynią manualną. Jogger ma 50-litrowy zbiornik na benzynę i 40-litrowy na LPG. Rozpędza się w tej wersji od zera do 100 km/h w 12,3 s (wersja 5-miejscowa) lub 13,0 s (7-miejscowa), a zużycie gazu w cyklu mieszanym WLTP wynosi od 7,7 do 7,8 l/100 km. Dla benzyny średnia to 6,1 l/100 km.

Dacia Jogger LPG, jakie zużycie gazu i benzyny na 100 km?

Dacia Jogger Eco-G 100 w wersji 5-miejscowej dostępny jest z pakietami wyposażenia Expression i Extreme, a w 7-miejscowej w odmianach Essential, Expression, Extreme i Extreme+. W wariancie Essential standard to m.in.: tylna kanapa z oparciem dzielonym 1/3-2/3, ABS, ESP, HSA, AEBS, światła LED, elektryczne szyby przednie, system multimedialny Media Control. Ceny? Wersja 7-miejscowa od 81 800 zł za Essential, przez 90 550 zł za Expression, 95 350 zł za Extreme i 101 450 za Extreme+.Jogger Eco-G 5- miejscowy kosztuje minimum 86 050 zł z pakietem Expression i 90 950 zł z Extreme.

Fiat Panda 1.2 8V LPG 69 KM, cena od 68 000 zł

Fiat Panda to prawdziwy weteran na rynku - debiutował w 2012 roku, ale nadal może uchodzić za interesującą propozycję w segmencie miejskich aut. W wersji z fabryczną instalacją gazową ma benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 1242 cm3, mocy maksymalnej 69 KM i momencie 102 Nm oraz manualną, 5-biegową skrzynię. Auto wyposażono w 37-litrowy zbiornik na benzynę i 38-litrowy na LPG. W cyklu mieszanym WLTP potrafi zadowolić się średnio 7,4 l gazu na 100 km lub 6 l benzyny na 100 km. Panda w tej odmianie przyspiesza do setki w 14,5 s.

Panda 1.2 8v LPG dostępna jest z jednym pakietem wyposażenia, w którym standard obejmuje m.in.: radioodtwarzacz Bluetooth, DAB i ekranem 5”, 6 poduszek powietrznych, centralny zamek, elektrycznie sterowane szyby z przodu i manualną klimatyzację. Do wyboru są liczne, dodatkowo płatne opcje. Ceny zaczynają się od 68 000 zł.

Renault Clio TCe 100 LPG 100 KM, cena od 75 900 zł

Zanim do sprzedaży za kilka miesięcy trafi odświeżona generacja Renault Clio, nadal u dilerów dostępne są egzemplarze z aktualnej gamy i tegorocznej produkcji. Wersja LPG wykorzystuje dobrze znany m.in. z Dacii trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 999 cm3, maksymalnej mocy 100 KM i momencie 170 Nm. Standardem jest 6-biegowa skrzynia manualna. Clio w tej odmianie ma 39-litrowy bak na benzynę i 32-litrowy zbiornik na gaz. Potencjał zespołu napędowego pozwala na przyspieszanie od zera do 100 km/h 11,8 s. Średnie zużycie LPG w cyklu mieszanym WLTP wynosi 6,9-7,8 l/100 km lub 5,4-6,0 l benzyny na 100 km.

Clio na gaz oferowane jest z pakietem wyposażenia equrilibre lub techno. W tym pierwszym seryjne są m.in.: klimatyzacja manualna, aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów (AEBS), systemy kontroli bezpiecznej odległości, kontroli pasa ruchu, utrzymania pasa ruchu, system EASY LINK z ekranem dotykowym 7", Bluetooth, 2xUSB (kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto). Ceny tego wariantu zaczynają się od 75 900 zł, natomiast bogatszej opcji techno od 83 900 zł.

Renault Captur TCe 100 LPG – cena od 89 500 zł

Aktualne wydanie małego SUV-a Renault w wersji LPG wykorzystuje ten sam układ napędowy, jaki znajdziemy w Clio. Mamy tu więc trzycylindrowe turbo o pojemności 999 cm3, mocy 100 KM i momencie 170 KM oraz 6-biegową skrzynię manualną. Zbiornik paliwa ma pojemność 48 l, natomiast gazowy – 40 l. Captur „na gazie” przyspiesza od zera do 100 km/h w 13 s i chwali się średnim zużyciem błękitnego paliwa na poziomie 7,5-8,1 l/100 km albo benzyny – 5,8-6,3 l/100 km.

Klienci mogą kupić Captura LPG z pakietem wyposażenia equilibre w cenie od 89 500 zł lub techno od 98 300 zł. Standard w przypadku tego modelu to m.in.: klimatyzacja manualna, systemy kontroli pasa ruchu i utrzymania pasa ruchu, kierownica pokryta skórą ekologiczną, światła przednie Full LED Pure Vision, system EASY LINK z ekranem dotykowym 7", Bluetooth, 2xUSB (kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto).

Kia Picanto 1.2 DPI LPG – cena od 68 500 zł.

Kia nie oferuje fabrycznej instalacji gazowej, ale da się ją zamówić w ramach opcji u dilera z zachowaniem pełnej gwarancji na auto. Picanto można zatem wyposażyć w dedykowaną instalację LPG firmy BRC z system sekwencyjnego wtrysku gazu ze zbiornikiem toroidalnym w miejscu koła zapasowego, współpracującą z silnikiem benzynowym 1.2 DPI o mocy 84 KM i momencie 118 Nm oraz 5-biegową skrzynią manualną.

Osiągi na benzynie to przyspieszenie do setki w 12,5 s oraz średnie zużycie paliwa na poziomie 4,8-5,2 l/100 km. Instalacja wymaga dopłaty 6500 zł do standardowej ceny modelu, który można zamówić z pakietami wyposażenia M, L, GT Line i X Line. Już w podstawowym standard obejmuje m.in.: 6 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC elektryczne sterowane szyby z progu i z tyłu, elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania, centralny zamek z alarmem, immobilizer, składany kluczyk, klimatyzację manualną, kolorowy ekran dotykowy 8 cali, 6 głośników (w tym 2 tweetery), Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu, Android Auto/Apple CarPlay, kamerę cofania. Ceny (z uwzględnieniem dopłaty) zaczynają się od 68 500 zł za wersję M, 73 500 zł za L, 82 500 zł za GT Line i tyle samo za X Line.

Kia Rio 1.2 DPI LPG – cena od 74 400 zł

W przypadku Rio klienci również mogą zamówić dedykowaną instalację LPG firmy BRC z system sekwencyjnego wtrysku gazu ze zbiornikiem toroidalnym w miejscu koła zapasowego, współpracującą z silnikiem benzynowym 1.2 DPI o mocy 84 KM i momencie 118 Nm oraz 5-biegową skrzynią manualną. Tak jak w przypadku Picanto także w Rio oznacza ona dopłatę w wysokości 6500 zł. Ten model sprint do setki wykonuje w 13,1 s, a średnie zużycie benzyny wynosi 5,2-6,0 l/100 km.

Rio 1.2 LPG dostępne jest z pakietami wyposażenia M (ceny z dopłatą od 74 400 zł), L (od 81 900 zł) lub GT Line (od 93 400 zł). Standard w podstawowym wariancie to m.in. 6 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC, systemem kontroli hamowania w zakrętach oraz systemem stabilizacji toru jazdy podczas hamowania, asystent ruszania na wzniesieniu, elektryczne sterowane szyby z przodu, elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania, zdalnie sterowany centralny zamek, alarm, zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5 cala dla komputera pokładowego, klimatyzacja manualna, kolorowy ekran dotykowy 8”, Android Auto/Apple CarPlay, tuner radia cyfrowego DAB, 6 głośników (w tym 2 tweetery) i kierownica wielofunkcyjna.

Skoda Fabia Combi Classic 1.0 MPI – 60 KM i cena od 61 300 zł

Ten wariant popularnego modelu Skody bazuje na 3. generacji Fabii, stąd Classic w nazwie, i można znaleźć jeszcze egzemplarze u dilerów marki. Skoda, podobnie jak Kia nie oferuje instalacji fabrycznej tylko dedykowane rozwiązanie firmowane przez Landi Renzo. Dla Fabii Classic Combi gaz można zamówić tylko dla benzynowego silnika 1.0 MPI o mocy 60 KM i momencie 95 Nm, który współpracuje z 5-biegową skrzynią ręczną. W zależności od umiejscowienia gniazda opcja ta kosztuje 4800 zł (zderzak) lub 5000 zł (wlew). Auto na benzynie przyspiesza do setki w 16,2 s, a średnie zużycie paliwa wynosi 5,5-5,9 l/100 km.

Do wyboru pakiety wyposażenia Ambition lub Ambition Plus. W pierwszym seryjne są m.in.: system wspomagania ruszania pod wzniesienia, zdalnie sterowany centralny zamek, 6 airbagów, klimatyzacja manualna, elektrycznie sterowane szyby przednie, elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka, radio SWING (kolorowy ekran dotykowy 6,5 cala, wejście SD, USB) Bluetooth i komputer pokładowy z wyświetlaczem MAXI DOT. Po uwzględnieniu dopłaty za instalację LPG za Fabię Combi Classic Ambition trzeba zapłacić od 61 300 zł, a za Ambition Plus od 66 100 zł.

Skoda Fabia IV 1.0 MPI lub TSI LPG – 80 lub 110 KM i cena od 72 150 zł

Instalacje gazową Landi Renzo da się zamówić u dilera Skody także dla najnowszej generacji Fabii. Dostępna jest ona jako opcja dla wolnossącego, trzycylindrowego silnika 1.0 o mocy 80 KM lub dla turbodoładowanej odmiany 1.0/110 KM. W pierwszym przypadku oznacza to dopłatę 5700 zł, natomiast w drugim 6700 zł. Słabszy wariant łączony z 5-biegową skrzynią manualną przyspiesza do setki w 15,5 s, a mocniejszy, który oprócz 6-biegowej skrzyni ręcznej może być zestawiony z 7-biegową przekładnią DSG, odpowiednio w 9,9 i 9,8 s.

Obydwa warianty silnikowe dostępne są z pakietami Active, Ambition, Style lub Monte Carlo. W podstawie znajdziemy m.in.: asystenta pasa ruchu, kontrolę odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, radio SWING (ekran 6,5 cala, dwa gniazda USB-C), klimatyzację manualną, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie sterowane szyby przednie, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka i reflektory LED BASIC z przodu. Ceny wersji 1.0/80 KM z LPG startują od 72 150 zł, a 1.0/110 KM od 78 150 zł.

Skoda Scala 1.0 TSI LPG 110 KM i cena od 88 050 zł

Kompaktowa Skoda Scala może dostać w ramach opcji instalację gazową dla silnika 1.0 TSI o mocy 110 KM, zarówno w wariancie z 6-biegową skrzynią manualną, jak i 7-biegowym DSG. W pierwszym przypadku Scala na benzynie przyspiesza do setki w 10,1 s, a w drugim w 10,2 s. Średnie zużycie benzyny to odpowiednio 5,3-5,7 i 5,7-6,1 l/100 km. Obydwa warianty występują z pakietami wyposażeniowymi Ambition, Style i Monte Carlo, a manual również z podstawowym Active, w którym znajdziemy m.in.: asystenta pasa ruchu, kontrolę odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, radio SWING (ekran 6,5”, dwa gniazda USB-C) 4 głośniki, Bluetooth, klimatyzację manualną, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie sterowane szyby przednie, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, reflektory i tylne światła LED BASIC. Sama instalacja Landi Renzo kosztuje 6700 zł. Ceny Scali LPG zaczynają się od 88 050 zł za wariant z manualem i od 98 550 zł za wersję z DSG.

Skoda Kamiq 1.0 TSI LPG 110 KM i cena od 92 900 zł

Ofertę LPG w palecie modeli Skody zamyka Kamiq, w którym instalacja Landi Renzo za 6700 zł może być zestawiona z silnikiem 1.0 TSI o mocy 110 KM, ze skrzynią 6-biegową ręczną lub z 7-biegowym DSG. Kamiq z manualem przyspiesza do setki w 10,3 s, a z automatem w 10,4 s. Średnie spalanie to odpowiednio 5,4-5,9 i 5,8-6,3 l benzyny na 100 km. Podobnie jak Scala tak i Kamiq w 110-konnym wariantach dostępny jest z pakietami wyposażenia Ambition, Style i Monte Carlo, a manual również z podstawowym Active. W podstawie standard obejmuje takie same elementy jak w Scali, czyli asystenta pasa ruchu, kontrolę odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, system wspomagania ruszania pod wzniesienia, radio SWING (ekran 6,5”, dwa gniazda USB-C) 4 głośniki, Bluetooth, klimatyzację manualną, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie sterowane szyby przednie, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne, reflektory i tylne światła LED BASIC. Ceny od 92 900 zł za odmianę ze skrzynią ręczną i od 106 200 zł za wariant z DSG.

SsangYong Tivoli 1.5 T-GDI LPG 163 KM i cena od 95 990 zł.

Koreański SUV znany jest na rynku od 2015 roku i można go kupić w wersji standardowej oraz w bardziej praktycznej Grand. Obydwie oferowane są z opcjonalnym napędem na obydwie osie (dopłata 8500 zł) i z jednym turbodoładowanym, czterocylindrowym silnikiem benzynowym – 1.5 T-GDI o mocy 163 KM. Standardem jest skrzynia manualna 6-biegowa, a w opcji za 7500 zł 6-biegowy automat. Wszystkie da się "zagazować", a modyfikacja jest dostępna zarówno dla samochodów fabrycznie nowych, jak i używanych i nie powoduje zmian warunków fabrycznej gwarancji. Montaż oraz okresowy serwis instalacji możliwy jest w dowolnym autoryzowanym przez SsangYong Auto Polska warsztacie. Koszt takiej operacji to 6500 zł.

SsangYong Tivoli w wersji 5-miejscowej przyspiesza do setki w 10,4 s i zużywa średnio 6,4 l benzyny na 100 km. Do wyboru są pakiety wyposażeniowe Crystal, Quartz i Sapphire. Seryjne są m.in.: oświetlenie LED-owe, Android Auto/Apple CarPlay, 6 poduszek powietrznych, asystent pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, asystent wjazdu i zjazdu ze wzniesienia, system monitorowania martwego pola i manualna klimatyzacja. Ceny Tivoli z LPG zaczynają się od 95 990 zł, a Grand Tivoli od 100 990 zł.

SsangYong Korando 1.5 T-GDI LPG 163 KM i cena od 114 990 zł

Korando w aktualnym wcieleniu trafił do oferty w 2019 roku. Podobnie jak w przypadku Tivoli auto występuje z napędem na przód lub opcjonalnym 4x4 (dopłata 9000 zł). Standardem jest skrzynia manualna 6-biegowa, a w opcji za 8000 zł 6-biegowy automat. Instalacja LPG jest dostępna zarówno dla samochodów fabrycznie nowych, jak i używanych w cenie 6500 zł z montażem. 163-konne Korando z napędem na przód przyspiesza do setki w 9,8 s i zużywa średnio 6,9 l benzyny na 100 km.

Korando 1.5 T-GDI LPG oferowane jest z pakietami wyposażenia Crystal, Quartz lub Sapphire, a ceny podstawowej wersji startują od 114 990 zł. Standard obejmuje tu m.in.: 17-calowe alufelgi, 7 poduszek powietrznych, asystenta pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych, asystenta wjazdu i zjazdu ze wzniesienia, system monitorowania martwego pola, tempomat i dwustrefową, automatyczną klimatyzację.

SsangYong Torres 1.5 T-GDI 163 KM i cena od 146 400 zł

Najnowszy model koreańskiej marki przebojem wchodzi do tegorocznej oferty marki. Jest większy niż Korrando i mniejszy niż Rexton. Pod maską skrywa turbobenzynowy 1.5 T-GDi o mocy 163 KM i momencie 280 Nm, znany z Korando i Tivoli. Można wybierać między odmianą z napędem na przednią oś i układem 4x4. Manualną 6-biegową skrzynię da się zastąpić 6-biegowym automatem japońskiej firmy AISIN (dopłata 10 000 zł).

Do wyboru są pakiety wyposażeniowe Joy, Adventure, Adventure Plus i Wild. Wyposażenie najtańszej wersji obejmuje 7 poduszek powietrznych, w pełni LED-owe oświetlenie, 12,5-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, pakiet systemów bezpieczeństwa i Android Auto/Apple CarPlay, automatyczną 2-strefową klimatyzację czy 17-calowe alufelgi. Ceny wersji z LPG zaczynają się od 146 400 zł za wariant Joy, przez 161 400 za Adventure i 183 900 za Adventure Plus po 199 400 zł za topową Wild.