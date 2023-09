Reklama

Silnik Diesla i hybrydy najlepsze na drogie paliwo?

Koszty tankowania benzyny oraz diesla po zniesieniu wakacyjnych promocji idą w górę. Do tego w zdaniem analityków rynku nie jest to koniec podwyżek, ponieważ ceny paliw w hurcie są wyższe od wcześniejszych. Stąd na stacjach można oczekiwać dalszych zmian na niekorzyść kierowców.

Sytuacja na rynku paliw przekłada się też na wybór samochodu używanego. Ten trend dotyczy nie tylko zapotrzebowania na auta z silnikiem Diesla. Coraz więcej osób przesiada się do hybryd czy aut elektrycznych.

Silnik 1.6 TDI na wagę złota. Skoda Superb i Volkswagen Passat pożądane

– Obserwujemy, że klienci zastanawiają się, czy dany samochód jest dla nich odpowiedni, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię zużycia paliwa – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, do której należy sieć AAA Auto. – W związku z tym, coraz częściej wybierają podstawowe i bardziej ekonomiczne auta, także te z wyższej półki. Na przykład wśród samochodów z Grupy Volkswagen obecnie najbardziej poszukiwane są te z silnikami 1.6 TDI, a także samochody takie, jak Skoda Superb czy Volkswagen Passat. Nawet osoby, dla których elektromobilność była do tej pory bardziej fanaberią, coraz bardziej interesują się samochodami hybrydowymi i elektrycznymi, ponieważ ich eksploatacja jest w obecnej sytuacji korzystniejsza ekonomicznie – wskazała.

Oto najoszczędniejsze samochody używane. Spalanie poniżej 5 l/100 km. Jaka cena?

A jeśli ktoś szuka oszczędnego i używanego samochodu może rozważyć któryś z poniższych modeli. Top 5 aut używanych łączy najniższe zużycie paliwa (według producenta), bagażnik o pojemności co najmniej 450 litrów i cena około 66 000 zł.

Używana Skoda Octavia 3. generacji

Skoda Octavia to synonim pojemnego bagażnika i oszczędnych jednostek TDI. Trzecia generacja czeskiego auta i w liftbacku, i w kombi zapewnia ogromny (590/610 l), funkcjonalny i łatwo dostępny kufer. Silnik Diesla 1.6 TDI to moc od 90 do 115 KM. Zamiast tego można szukać konstrukcji 2.0 TDI (150 KM i 184 KM). Zużycie paliwa deklarowane przez Skodę to 4,1-4,9 l/100 km. W sieci AAA Auto można znaleźć prawie 300 modeli, w cenie do 66 tys. zł.

Hyundai i30 kombi - benzyna czy silnik Diesla?

Hyundai i30 kombi także oferuje bardzo ekonomiczne silniki – benzynowy 1.0 T-GDI zadaniem producenta zużywa od 4,9 do 5,4 litra "95-ki". Turbodiesel 1.6 CRDi spala od 3,9 do 4,5 l/100 km. Bagażnik zapewnia 602 l pojemności. Oferta i30 w AAA Auto to ok. 114 sztuk w określonym limicie cenowym, przy czym większość (88 sztuk) to auta benzynowe.

Używany Citroen Berlingo - kombivan z wielkim bagażnikiem

Citroen Berlingo oferuje bagażnik o pojemności 675 l. W przypadku silników Diesla 1.5 i 1.6 BlueHDI producent podaje zużycie na poziomie 4,3 l/100 km. Jednak realne jest na poziomie około 5 l na setkę. W cenie do 66 000 zł można znaleźć raczej starszą wersję z silnikiem 1.6 i z większym przebiegiem. Alternatywą może być bliźniaczy Peugeot Rifter lub Opel Combo.

Używana Dacia Duster z instalacją LPG lub Dacia Dokker

Dacia Duster z silnikiem 1.0/100 KM i z fabryczną instalacją gazową LPG to może być łakomy kąsek. Dwa zbiorniki zabierają na pokład niemal 100 l paliwa: 50 l benzyny i 50 l gazu (bak o całkowitej pojemności 62 l). Producent deklaruje ponad 1235 km jazdy do kolejnego tankownia benzyny i LPG. W cenie do 66 tys. zł nie będzie auta z napędem 4x4. Na osłodę zostaje bagażnik o pojemności 478 l. Alternatywą może być Dacia Dokker LPG - bagażnik tego auta standardowo ma pojemność 800 l. Po rozłożeniu foteli – aż 3000 l.

Używana Kia Niro czy Toyota Auris II generacji?

Kia Niro jako klasyczna hybryda skrywa napęd złożony z benzynowej jednostki 1.6 o mocy 105 KM współpracującej z 43-konnym silnikiem elektrycznym zasilanym baterią akumulatorów litowo-polimerowych o pojemności 1,56 kWh. Systemowa moc dostępna dla kierowcy to 141 KM (264 Nm). Spalanie? Zdaniem producenta ma Niro hybrid zużywać średnio 3,8 l benzyny na 100 km. W prawdziwym życiu nawet jeśli apetyt wzrośnie o 2 litry niż podaje Kia, to i tak ten wynik należy uznać za rozsądny. Bagażnik zapewnia 421/1425 l pojemności.

Toyota Auris II 1.8/136 KM z hybrydą 3. generacji jest liczniej reprezentowana na rynku wtórnym. Producent deklaruje zużycie benzyny na poziomie 3,5 l/100 km. Jeśli ktoś trafi wersję kombi to może liczyć na bagażnik o pojemności od 600 do 1658 l.