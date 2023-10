Instalacja LPG: jak to jest z nowymi samochodami?

Pierwszym mit jest brak możliwości montażu instalacji gazowej w nowych samochodach. W tej chwili to już nieprawda: LPG będziecie mogli założyć do wszystkich samochodów, nawet z wtryskiem bezpośrednim. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w tej ostatniej grupie instalacja gazowa będzie działać nieco inaczej, niż w przypadku "standardowego" silnika benzynowego: co któryś cykl, będzie "dotryskiwana" benzyna w celu schładzania wtryskiwaczy. W skrócie: mimo działającego LPG, samochód będzie w dalszym ciągu spalał minimalną ilość benzyny.

Reklama

Jeśli jednak w waszym samochodzie nie stosuje się bezpośredniego wtrysku paliwa, to instalacja gazowa będzie możliwa do założenia w takim samym stopniu, jak w przypadku starych samochodów. Dowodem na to jest w dalszym ciągu stosowanie fabrycznego gazu w samochodach, takich jak na przykład Dacia, czy Renault.

Reklama

Czy instalacja LPG niszczy silnik?

Reklama

Nie jest to do końca prawda. Niektóre silniki faktycznie mogą gorzej znosić instalację gazową ze względu na wyższą temperaturę spalania. To też może wpłynąć na katalizatory samochodów. Większość przypadków jednak zależy od odpowiedniego wystrojenia instalacji, dopasowanego do danego silnika.

Z drugiej strony możemy potwierdzić, że jazda "na gazie" powoduje mniejsze ryzyko zanieczyszczenia silnika. Gaz jest "czystszym" paliwem od benzyny, co jest pozytywne nie tylko pod kątem waszych podzespołów, ale też dla środowiska. Jeżdżąc z instalacją LPG, możecie być pewni, że z waszej rury wydechowej wydziela się aż o około 40 proc. mniej węglowodorów i około 35 proc. mniej tlenków azotu. Za te dane odpowiada automobilklub ADAC, który przeprowadził odpowiednie badania.

Z gazem nie wjedziesz na parking podziemny?

Zakazy wjazdu na parkingi podziemne samochodom z instalacją LPG to nic innego, jak wierutna bzdura. Kierowcy często błędnie odczytują znak, myśląc, że dotyczy on emitowania spalin z LPG w garażu podziemnym. Tak jak napisaliśmy w akapicie wyżej, gaz emituje znacznie mniej szkodliwe spaliny od benzyny, a znak dotyczy zakazu wjazdu z butlą.

Nie musicie się jednak tym przejmować: po pierwsze dlatego, że gaz w butli jest bezpieczny. Ponownie powołując się na badania ADAC możemy potwierdzić, że LPG nie wybuchnie nawet podczas bardzo poważnego wypadku, a co dopiero w czasie postoju samochodu. Po drugie, powyższe znaki są stawiane przez administratora budynku i nie mają żadnej mocy prawnej. Nawet jeśli ktoś będzie próbował od was wyegzekwować wjazd na parking, to pamiętajcie, że polskie prawo nie przewiduje za to żadnej kary.

Oczywiście, podobnie jak wszystko w samochodzie, instalacja gazowa może być niebezpieczna w przypadku nieszczelności. To jednak dotyczy każdego otoczenia, nie tylko parkingu podziemnego, a odpowiednie serwisowanie i kontrola układu paliwowego to podstawa.

Czy instalacja LPG się w ogóle opłaca? Ile kosztuje jazda na gazie?

Przejdźmy do najważniejszej kwestii, czyli opłacalności instalowania gazu w samochodzie. Jeśli jeździcie krótkie dystanse, na których silnik nie zdąży się nagrzać i przełączyć "na gaz", to inwestycja nie zwróci się prędko, o ile w ogóle. Jeśli jednak używacie samochodu codziennie i przejeżdżacie 30-40 kilometrów dziennie, to prawdopodobnie dość szybko odczujecie ulgę na stacjach benzynowych i w portfelu.

Przeciętna instalacja gazowa w czterocylindrowym silniku to koszt około 1500-2000 zł. Ceny mogą oczywiście rosnąć w zależności od technologii w samochodzie, ilości cylindrów i doboru instalacji LPG. Warto więc przekalkulować wydatki pod kątem miesięcznych przebiegów autem, pamiętając, że z gazem będziecie podróżowali około 40 proc. taniej, niż bez niego.