Rekordowe inwestycje w Polsce, czyli nie tylko produkcja samochodów

Europa Wschodnia stała się ważnym miejscem produkcji dla koncernów samochodowych oraz firm z branży automotive. Giganci budują tu swoje zakłady, by móc skorzystać z niższych kosztów pracy i dobrze wyszkolonej kadry. Polska w tej stawce jest ważnym graczem. Przykłady?

Reklama

Młoda spółka IONWAY, stworzona przez należącą do Grupy Volkswagen firmę PowerCo oraz Umicore, zbuduje w Nysie nową fabrykę. Zakład będzie produkować aktywny materiał katodowy, czyli najcenniejszy element akumulatorów do samochodów elektrycznych. To inwestycja za niemal (1,7 mld euro) 8 mld zł. W zakładzie powstanie 900 miejsc pracy.

Reklama

Nie tylko Mercedes w Jaworze, czy Volkswagen pod Poznaniem…

Reklama

Mercedes w Jaworze za kwotę 1,3 mld euro (6 mld zł) zbuduje nową fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych. Z kolei Volkswagen w fabrykę Craftera we Wrześni zainwestował 800 mln euro (3,7 mld zł). Nowy zakład Stellantis w Gliwicach to koszt na poziomie 280-300 mln euro (1,4 mld zł).

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wylicza, że w 2022 roku zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce ponad 3,7 mld euro. To o 200 mln euro więcej niż przed rokiem i aż o miliard (!) więcej niż w roku 2020. Porównując rok 2021 z 2022, nastąpiło przetasowanie w krajach, z których pochodzą najwięksi inwestorzy zagraniczni pod względem nakładów finansowych. W 2021 roku były to Korea Południowa, Niemcy i USA.

Niemcy liderem inwestycji w Polsce

W TOP 3 utrzymały się Niemcy, które są liderem, inwestując w Polsce ponad 1,4 mld euro i tworząc przeszło 4 tys. miejsc pracy. Drugą lokatę zajęła Szwajcaria, realizując projekty w kwocie 611 mln euro i generując ponad 300 etatów. Pierwszą trójkę zamyka Japonia, która planuje inwestycje na łączną kwotę ponad 320 mln euro i deklaruje ponad 1000 miejsc pracy.

– Rywalizacja na rynku światowym jest zacięta i firmy muszą stale się rozwijać, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Branża ucierpiała również wskutek pandemii COVID-19 i napięć geopolitycznych, które doprowadziły do przerw w produkcji i spadków sprzedaży. Niemniej przemysł motoryzacyjny w Europie Wschodniej pozostaje ważnym sektorem gospodarczym i przyczynia się do rozwoju regionalnego – zauważają analitycy domu aukcyjnego Surplex.

Oto 10 największych firm motoryzacyjnych w Europie Wschodniej. Aż trzy są z Polski

Eksperci stworzyli ranking na podstawie danych z raportów finansowych i obrotów publikowanych corocznie przez spółki. W 2022 roku 10 firm motoryzacyjnych osiągnęło największe obroty i znalazło się tym samym na szczycie zestawienia. Wśród dziesięciu największych firm działających w tej części Europy aż trzy działa nad Wisłą. Dla zbudowania napięcia ranking podajemy od końca…

10. miejsce: Volkswagen Group Polska (Polska)

Volkswagen Group Polska zamyka zestawienie. Biorąc jednak pod uwagę liczby, to wcale nie jest złe miejsce. W 2022 roku firma osiągnęła bowiem wynik 2,89 mld euro.

9. miejsce: INTER CARS (Polska)

Polska firma INTER CARS spada do rankingu 2022 z obrotem 3,29 mld euro, ponieważ Stellantis zmienił strukturę korporacyjną w poprzednim roku. W związku z tym dawniej słowacka spółka PCA Slovakia Ltd z siedzibą w Trnawie, która oficjalnie stała się spółką holenderską, nie jest już częścią rankingu. INTER CARS jest największym dostawcą samochodowych części zamiennych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz wyposażenia warsztatowego i części do motocykli i tuningu, Inter Cars sprzedaje motocykle Ducati, regeneruje części samochodowe i posiada ogólnopolską sieć warsztatów.

8. miejsce: Volkswagen Poznań (Polska)

Ponownie w rankingu pojawia się Volkswagen i to po raz kolejny w Polsce. Spółka Volkswagen Poznań zajmuje ósme miejsce z roczną sprzedażą na poziomie 3,67 mld euro w 2022.

7. miejsce: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary (Węgry)

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary jest spółką zależną niemieckiej grupy motoryzacyjnej Daimler AG na Węgrzech. W 2012 roku w mieście Kecskemét otwarto fabrykę samochodów, będącą pierwszym nowym zakładem Mercedesa po 1997 roku. Stanowi ona uzupełnienie fabryki małych samochodów w Niemczech, ale produkuje również niektóre modele Mercedesa – m.in. Mercedes Klasa B, czterodrzwiowe coupe CLA. Dzięki temu zakład odnotował przychody na poziomie 4 mld euro w 2022 roku.

6. miejsce: Dacia SA (Rumunia)

Szóste miejsce zajmuje DACIA. Firma założona w Rumunii w 1966 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 5,17 mld euro w 2022 roku. Mówi się, że jej nazwa pochodzi od regionu, któremu Rzymianie nadali nazwę Dacia, znanemu obecnie jako Rumunia.

5. miejsce: Hyundai Motor Manufacturing Czech (Czechy)

Hyundai Motor Manufacturing Czech od 2006 roku rozwija się dynamicznie. W 2022 roku spółka mogła pochwalić się rocznym obrotem w wysokości 6,54 mld euro. Aż 200-hektarowy teren w dzielnicy przemysłowej Nosovice jest pierwszym zakładem koreańskiego producenta w Europie.

4. miejsce: Kia Slovakia (Słowacja)

Na czwartym miejscu plasuje się słowacka Kia Slovakia. Producent samochodów i silników z siedzibą w miejscowości Teplicka nad Vahom na Słowacji w 2022 roku osiągnął obroty na poziomie 6,76 mld euro.

3. miejsce: Audi Hungaria (Węgry)

Trzecie miejsce w rankingu zajmuje założona w 1993 roku firma Audi Hungaria. Roczne obroty wyniosły 8,44 mld euro w 2022 roku.

2. miejsce: Volkswagen Slovakia (Słowacja)

Spółka Volkswagen Slovakia zdobyła drugie miejsce za sprawą rocznego obrotu na poziomie 9,73 mld euro w 2022 roku. Zakład w Bratysławie jest jedynym zakładem motoryzacyjnym na świecie, w którym pod jednym dachem produkuje się pojazdy pięciu marek: Audi, Porsche, Seat, Skoda i Volkswagen.

1. miejsce: Skoda Auto (Czechy)

Skoda Auto, czyli duma czeskiej gospodarki i jedna z najstarszych firm branży motoryzacyjnej, kolejny raz zajęła pierwsze miejsce w rankingu. Spółka należy do Grupy Volkswagen. W 2022 roku osiągnęła znakomity roczny obrót w wysokości 18,18 mld euro.