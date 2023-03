Reklama

O planowanych przez Komisję Europejską zmianach dotyczących prawa jazdy zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Dla przypomnienia – ważniejsze zakładane zmiany miałyby wprowadzić okres próbny dla młodych kierowców, cyfrowe dokumenty (prawo jazdy) dla wszystkich kierowców w UE, wspólną bazę punktów karnych i... możliwość uzyskania prawa jazdy od 17. roku życia nawet w przypadku samochodów ciężarowych. Co prawda do ukończenia pełnoletności taki młody kierowca nie mógłby jeździć sam, ale ma być to sposób na brakujące ręce do pracy w trudnym i wymagającym fachu kierowcy zawodowego.

Unia chce także tego, by zakaz prowadzenia orzeczony w jednym kraju obowiązywał także w we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Ale, jak donoszą m.in. niemieckie media, to nie koniec zakładanych zmian. Miałyby się też pojawić obostrzenia dla kierowców, którzy ukończyli 70. rok życia.

Prawo jazdy i kierowca po 70. roku życia: co mówią statystyki?

Zapewne pomysł ten nie spotka się szeroką aprobatą, gdyż np. polskie statystyki wypadków za 2021 r. wskazują na to, że wskaźnik liczby spowodowanych wypadków akurat dla grupy wiekowej 60 plus wynosi tylko 3,49 na 10 tys. osób. Dla porównania, w kategorii wiekowej 18-24 jest to aż 13,77, kierowcy w wieku 25-39 lat osiągnęli wskaźnik na poziomie 7,85, natomiast ci z grupy 40-59 lat – 5,46. Nie da się też jednak nie zauważyć, że akurat w poprzedniej dekadzie (mniej więcej do wybuchu pandemii) wskaźnik wśród najstarszych kierowców systematycznie się pogarszał (np. w 2018 r. wynosił on 4,8!) i dopiero od jakiegoś czasu znów spada.

Fakty są też takie, że starsi kierowcy często jeżdżą wolniej i ostrożniej, na dodatek nie pokonują rocznie wielu kilometrów i chętnie poruszają się trasami, które są im dobrze znane. Druga strona medalu: wraz z wiekiem często pogarszają się czas reakcji, wzrok i słuch, a dość powszechną przyczyną wypadków wśród starszych kierowców jest nie prędkość, lecz wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Starsze osoby są też bardziej narażone np. na zasłabnięcie podczas jazdy.

Starszy kierowca, kiedy trzeba wymienić prawo jazdy?

A co o bardziej zaawansowanych wiekowo kierowcach mówią polskie przepisy? Na razie nie obowiązują żadne dodatkowe obostrzenia ani badania lekarskie związane z osiągnięciem przez posiadacza prawa jazdy konkretnego wieku, choć już np. kierowcy z konkretnymi problemami zdrowotnymi (niezależnie od wieku!), aby zachować uprawnienia, po określonym czasie muszą powtórzyć badania lekarskie.

Niedawne wprowadzenie terminowych praw jazdy (czyli takich, które zachowują ważność przez 15 lat) w tej materii wiele nie zmieni, bo ci, którzy kiedyś mieli prawko bezterminowe będą musieli jedynie regularnie wymieniać dokument na nowy. A ci, którzy właśnie ze względów zdrowotnych mieli prawo jazdy ważne przez konkretny okres (terminowe), nadal będą musieli powtarzać badania. Zmiany mają objąć za to tych, którzy skończyli 70 lat lub więcej.

Komisja Europejska: po 70 roku życia prawo jazdy na 5 lat

Jeśli bowiem w życie wejdą zmiany proponowane przez KE, to tacy kierowcy regularnie (bo co 5 lat!) będą musieli dowieść, że wciąż nadają się prowadzenia samochodu. Na razie projekt zbiera cięgi, bo według wielu krytyków jest to klasyczny przykład dyskryminacji ze względu na wiek. Bo skoro ktoś może w wieku 70 lat pracować i dobrze wykonywać nawet wysoko wykwalifikowany zawód, to czemu taki ktoś miałby też nie móc jeździć samochodem? Poza tym ktoś może być przecież uzależniony od auta, bo inaczej nie będzie się mógł dostać do lekarza. Bez dwóch zdań – dyskusja będzie gorąca.

Obostrzenia dotyczące seniorów za kierownicą zawsze budziły kontrowersje i choć nie da się ukryć, że twórcy projektu mają dobre intencje ("wizja zero" – brak ofiar na drogach w 2050 r.), to nakładanie obostrzeń na wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia na pewno wielu osobom nieco podniesie ciśnienie. Naszym zdaniem? Prawda leży pośrodku, bo o ile zdrowy i sprawny 70-latek zazwyczaj bez problemu zaliczy badania i będzie mógł jeździć dalej, o tyle przynajmniej część kierowców w wieku 80-90 lat powinna chyba faktycznie zastanowić się nad tym, czy nie pora już usiąść na fotelu pasażera. Poza tym przez pięć lat zdrowie naprawdę może się komuś popsuć. I to poważnie.