Reklama

Ceny benzyny i oleju napędowego zmienią siąod poniedziałku 13 marca? Jakie stawki za litr paliwa powitają kierowców na stacjach w przyszłym tygodniu? Odpowiedzi niosą najnowsze raporty analityków….

– W obecnej sytuacji trudno oczekiwać wyraźnych przecen na polskich stacjach paliw - budzić optymizm może jednak fakt, że aktualna cena diesla jest o 56 groszy niższa niż na początku lutego – zauważają eksperci e-petrol. – Niestety w analogiczny sposób nie mogą się pocieszać kierowcytankujący benzynę, która jest w tym tygodniu o 2 grosze droższa niż w poprzednią środę i jej ceny wciąż są bliskie poziomom sprzed miesiąca – gaszą radość specjaliści.

Benzyna 95 droższa, jakie ceny paliw na stacjach?

Benzyna 95-oktanowa podrożała o 2 grosze do poziomu 6,71 zł/l. Z kolei litr benzyny 98 był sprzedawany średnio po 7,39 zł.W przypadku autogazu LPG, czyli alternatywy dla benzyny średnia cena wyniosła 3,19 zł/l.

Reklama

Ceny paliw od poniedziałku 13 marca, ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Ile zapłacimy za litr benzyny 95 czy diesla od poniedziałku 13 marca? Oto przewidywane przez analityków przedziały dla poszczególnych gatunków paliw. – W okresie między 13 i 19 marca 2023 nie oczekujemy dynamicznej przeceny dla benzyn – zapowiadają przedstawiciele e-petrol.

Benzyna 95-oktanowa to ceny w przedziale 6,66-6,77 zł/l. Jeśli chodzi o benzynę 98-oktanową, to większość stacji kierowców powitają stawki 7,34-7,47 zł/l.

Benzyna 95 nie będzie tanieć dynamicznie, a diesel?

- Mimo, że na niektórych obiektach pojawiały się ceny poniżej 7 zł za litr oleju napędowego, aktualna prognoza cen dla diesla wynosi 7,04-7,16 zł/l. Względnie stabilnie zachowywać się będą także ceny autogazu, który kosztować może 3,12-3,20 zł/l – wyliczyli analitycy.

Paliwo - od 13 do19 marca Cena za litr Benzyna 95 6,66-6,77 zł/l Benzyna 98 7,34-7,47 zł/l Olej napędowy, czyli diesel 7,04-7,16 zł/l Gaz LPG 3,12-3,20 zł/l

Jakie ceny na stacjach paliw w Polsce? Potanieje diesel czy benzyna 95?

Z kolei analitycy Biura Maklerskiego Reflex wyliczają, że 7,10 zł/l i 6,70 zł/l to aktualna średnia cena diesla oraz benzyny Pb95. Litr autogazu LPG kosztuje aktualnie 3,18 zł/l (-1 grosz/l).

– W okresie 3-10 marca hurtowe ceny diesla w PKN Orlen spadły blisko 18 gr./l netto, benzyny Pb95 natomiast wzrosły 3 gr./l netto. Rośnie w związku z tym prawdopodobieństwo spadku średniej ceny diesla w kolejnych tygodniach do poziomu 6,90-6,95 zł/l – wskazał Rafał Zywert z BMW Reflex. – Ceny benzyn powinny pozostać stabilne, a to oznacza, że różnica detalicznych cen benzyn i diesla spadnie poniżej 30 gr./l i będzie najniższa od lipca/sierpnia 2022 r. Dla przypomnienia ubiegłoroczny rekord cen diesla przypadł na połowę października, kiedy to za litr tego paliwa płaciliśmy 8,08 zł/l. Historyczne maksima cen benzyny Pb95 obserwowaliśmy w drugim tygodnia czerwca 2022 roku – 7,97 zł/l – przypomniał.