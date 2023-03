Reklama

Volkswagen ID. 2all w wersji produkcyjnej jako ID.2 wjeżdża między Polo a Golfa. Zaskoczy nie tylko ceną czy zasięgiem. Najmniejszy i najtańszy przedstawiciel elektrycznej rodziny ID. mocno obniży próg wejścia do świata aut zasilanych prądem.

Nowy model korzysta ze zmodyfikowanej platformy MEB opracowanej z myślą o miejskich autach akumulatorowych. Dlatego też po raz pierwszy samochód na bazie tej architektury jest wyposażony w napęd na przednią oś.

Volkswagen ID. 2all jako VW ID.2 wjedzie do Polski, to samochód dla wszystkich

ID. 2all to także pierwszy model zaprojektowany w nowym języku stylistycznym VW, który skupia się na trzech filarach: stabilności, sympatycznym wyglądzie i ekscytacji. A wymyślił je Andreas Mindt, który niedawno odpowiadał za wygląd aut Bentleya. Debiutant spod jego ręki w swoim nadwoziu łączy zinterpretowane na nowo charakterystyczne, ponadczasowe elementy kultowych modeli marki z Wolfsburga. Fachowe oko dostrzeże, że m.in. kształt słupka C przypomina rozwiązanie z pierwszego Golfa. Nowy ID. 2all jest pierwszym Volkswagenem ze współczesną interpretacją tego detalu.

– Projektowanie samochodów jest formą sztuki, ale także w niej istnieją jasne prawa, które mają zastosowanie – takie jak złota proporcja – stwierdził Andreas Mindt odpowiedzialny za opracowanie nowej stylistyki niemieckiej marki. – Auto może się spodobać już na pierwszy rzut oka dzięki wykorzystaniu tzw. złotej proporcji. Jest to po prostu stosunek trzech piątych do dwóch piątych. Już Leonardo da Vinci kierował się tą geometryczną zasadą w pracach takich jak Mona Lisa. Przetłoczenie poniżej linii okien znajduje się dokładnie na linii wyznaczonej przez złotą proporcję w ID. 2all. Także w Garbusie i Golfie stosowano zasadę złotej proporcji. Ludzie postrzegają ten stworzony przez naturę podział jako przyjemny dla oka i dający się lubić – wyjaśnił Mindt.

Szczególnie, że wygląd przedniej części ID. 2all przypomina uśmiech, a jak wiadomo sympatycznych ludzi łatwiej polubić. To dotyczy też samochodów. Seryjny ID.2 ma sprawić, że Volkswagen znowu rozbłyśnie, a kierowcy pokochają go jak za czasów Garbusa i Ogórka…

Volkswagen ID. 2all powstał jak Mona Lisa i ma uśmiech

Wnętrze ID. 2all także zaskakuje. Zastosowano w nim tworzywa wysokiej jakości. System multimedialny z ekranem 12,3 cala ma bardzo proste menu i tradycyjne pokrętło do regulacji głośności. Niżej przewidziano osobny panel z podświetlanymi przyciskami do sterowania klimatyzacją. Przewidziano też dwa miejsca do indukcyjnego ładowania smartfonów. Inne funkcje m.in. zmiana wyglądu cyfrowego kokpitu są obsługiwane z poziomu ekranu na środku kokpitu.

Volkswagen ID. 2all, wnętrze i wyposażanie

Nowa kierownica wielofunkcyjna okazuje się bardzo prosta w obsłudze. Po obu stronach znajdą się pokrętło i dwa przyciski. Wszystkie istotne dla kierowcy informacje są prezentowane na jednej osi – na cyfrowym kokpicie o przekątnej 10,9 cala i wyświetlaczu head-up. Smartfony i inne urządzenia elektroniczne można ładować przy pomocy licznych gniazd USB-C w różnych miejscach we wnętrzu. Z klasycznego gniazda 230 V można podładować laptop.

Volkswagen ID. 2all bardziej przestronny niż Golf, jaka pojemność bagażnika?

Numerem popisowym jest pomysłowe wykorzystanie przestrzeni kabiny. Pojemność bagażnika w tym 4-metrowym aucie wynosi od 490 do 1330 litrów! To rekord i wynik lepszy niż w autach z wyższych klas (Golf jest dłuży o 30 cm, a kufer jest mniejszy 380/1237 l; porównywalna Dacia Spring 270/1100 l). Na szczególną uwagę zasługuje schowek pod podwójną podłogą, który pomieści np. kilka toreb z zakupami. Kolejna 50-litrowa skrytka znajduje się pod tylną kanapą. Można tam ukryć kabel do ładowania oraz apteczkę, kamizelkę odblaskową i zestaw naprawczy do opon, a miejsca zostanie jeszcze na laptopy i tablety, które można również ładować. Do tego po złożeniu przedniego fotela pasażera powstaje przestrzeń o długości 2,20 m. Oparcia tylnej kanapy składają się w stosunku 40:60.

Volkswagen ID. 2all to też bogate wyposażenie z większych i droższych aut

Volkswagen chce w produkcyjnej wersji ID. 2all zastosować technologie z większych i droższych modeli ID. Lista wyposażenia obejmuje m.in. najnowszą wersję Travel Assist – systemu pozwalającego na półautomatyczną jazdę. ID. 2all dostanie też matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT, światła tylne 3D LED z listwą pomiędzy nimi, system Park Assist Plus z funkcją pamięci, ID.Light oraz elektrycznie sterowane fotele z funkcją masażu. Spis zamyka duży, panoramiczny szklany dach.

Volkswagen ID. 2all, silnik, zasięg i ładowanie do 80 proc. w mniej niż 20 minut

Wreszcie napęd. Dzięki zamocowanemu przy przedniej osi silnikowi elektrycznemu o mocy aż 226 KM ID. 2all przyspiesza od 0 do 100 km/h w mniej niż 7 sekund! Akumulator po naładowaniu do pełna zapewni zasięg do 450 km wg WLTP. Na szybkich stacjach DC prąd można uzupełnić od 10 do 80 procent w ciągu 20 minut. W domu lub na publicznych stacjach ładowania prądem przemiennym akumulator jest ładowany z mocą do 11 kW.

Volkswagen ID. 2all w cenie auta spalinowego, kiedy w Polsce?

– Wersja produkcyjna ID. 2all będzie pełnowartościowym pojazdem elektrycznym, nadającym się do użytkowania na co dzień. To będzie typowy Volkswagen z wystarczającą ilością miejsca i dużym zasięgiem, dzięki czemu możliwe będzie podróżowanie także na długich trasach. Dzięki elastycznej platformie MEB nasi klienci będą mogli korzystać z najnowocześniejszych technologii także w klasie cenowej poniżej 25 000 euro – zapowiedział Kai Grunitz, przedstawiciel zarządu marki VW odpowiedzialny za rozwój.

To oznacza, że ceną na poziomie ok. 117 tys. zł zostanie alternatywą dla benzynowego VW T-Cross, który dziś w sensownej wersji kosztuje podobnie. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za dwa lata. Volkswagen ID. 2all w wersji produkcyjnej zadebiutuje w 2025 roku jako jeden 10 nowych modeli elektrycznych, które VW wprowadzi na rynek do 2026 roku.

Volkswagen ID. 2all dla ludu to nie wszystko, będą jeszcze tańsze samochody

Thomas Schafer, prezes zarządu VW stwierdził, że wersja produkcyjna tego auta w cenie poniżej 25 tys. euro sprawi, że będzie on prawdziwym "samochodem dla ludzi, który zapewni dostęp do elektromobilności w przystępnej cenie". Pytany, czy ze względu na presję kosztową utrzymanie takiej ceny będzie możliwe, dodał, że nie jest to oczywiście łatwe i dlatego nie ma wielu takich aut na rynku, ale VW chce wykorzystać efekt skali i synergii w całej Grupie. Wymienił tu małe modele Cupry i Skody, które także oparte zostaną na nowej małej platformie elektrycznej i będą zresztą produkowane w tej samej fabryce w Hiszpanii. Co więcej, szef VW zapowiedział, że jeśli chodzi o ceny, to nie jest to ostatnie słowo marki na ten temat, bo trwają prace nad pojazdami w cenie poniżej 20 tys. euro. Szczegóły mają być znane w najbliższych miesiącach.

A już niebawem pojawią się trzy auta: ID.3 drugiej generacji i sportowy ID.3 GTX oraz flagowy ID.7. Następnie w 2026 roku na rynek trafi kompaktowy elektryczny SUV. Dzięki temu marka z Wolfsburga będzie miała najszerszą gamę pojazdów elektrycznych ze wszystkich producentów, a jej celem w Europie jest osiągnięcie udziału samochodów elektrycznych w dostawach na poziomie 80 proc. Wcześniejsze szacunki marki Volkswagen Samochody Osobowe zakładały wynik w okolicy 70 proc.

Volkswagen ID. 2all, dane techniczne, wymiary, przyspieszenie