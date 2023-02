Reklama

Stellantis by spełnić regulacje unijne we wszystkich swoich markach rezygnuje z silników spalinowych i przechodzi na napędy hybrydowe oraz w 100 proc. elektryczne. Jednocześnie włosko-amerykańsko-francuski koncern stawia na wykorzystanie mniejszej liczby platform, stąd na jednej architekturze powstaje np. Opel Mokka, Peugeot 2008 czy Jeep Avenger.

Takie podejście wymusza też redukcję zatrudnienia. Tak jak w przypadku fabryki silników spalinowych FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej.

Stellantis i zwolnienia w Bielsku-Białej, koniec benzynowych silników TwinAir, ograniczenie produkcji diesla 1.3

Zarząd bielskiego FCA Powertrain zawiadomił już związkowców o planowanych zwolnieniach grupowych w fabryce. - W wyniku wprowadzenia przez Komisje Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych nastąpił spadek zamówień na silniki, czego konsekwencją jest konieczność zakończenia przez FCA Powertrain Poland produkcji silników TwinAir oraz ograniczenie produkcji silników GSE i SDE - uzasadniły władze zakładu w Bielsku-Białej.

W zakładzie FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej powstaje silnik Diesla SDE (Turbo Diesel Multijet 1.3), dwucylindrowy benzynowy silnik TwinAir 0.9 oraz silniki benzynowe z rodziny GSE (Global Small Engine), do których zalicza się 3-cylindrowa, hybrydowa jednostka N3. Z Bielska-Białej silniki N3 trafiają do Tychów, na linię montażu modeli Fiat 500 i Lancii Ypsilon, oraz do włoskiego zakładu w Pomigliano d’Arco, gdzie jest produkowany Fiat Panda.

Zwolnienia w fabryce silników w w Bielsku-Białej, od 10 lat nie było takiej sytuacji

W bielskiej fabryce pracuje ponad 800 osób. Zarząd spółki zapowiedział, że zamierza zwolnić ok. 300 z nich, w tym 290 osób z produkcji.

– Już w sobotę rozpoczynamy rozmowy. Będziemy analizować nie tylko zakres zwolnień, ale też propozycje pracodawcy dotyczące sposobu restrukturyzacji, w tym także przedstawiony nam pakiet ochrony miejsc pracy – powiedziała Wanda Stróżyk, przewodnicząca międzyzakładowej NSZZ Solidarność FCA Poland. – Od ponad 10 lat nie mieliśmy tak dużych zwolnień w spółkach objętych naszą działalnością związkową - podkreśliła.

Część zwalnianych pracowników trafi do fabryki w Tychach i Gliwicach

FCA Powertrain planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe do końca czerwca 2023. Część pracowników z Bielska-Białej otrzyma możliwość przejścia do fabryki Stellantisa w Tychach, gdzie powstaje m.in. Fiat 500, Abarth, Lancia Ypsilon i Jeep Avenger. Także zakład w Gliwicach ma ich zatrudnić do produkcji samochodów dostawczych.

Silnik benzynowy i diesel zakazane w 2035 roku

Silnik Diesla i benzynowy w nowych autach będzie dostępny jeszcze przez 12 lat, a później koniec. W życie wejdzie zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych. W salonach mają być dostępne wyłącznie pojazdy zeroemisyjne, czyli auta elektryczne czerpiące energię z akumulatora (BEV) lub wykorzystujące wodór do produkcji prądu przez ogniwa paliwowe (FCEV). Jakim prawem?