Opel Astra GSe i Grandland GSe, czyli hatchback i SUV to podwójna premiera niemieckiej marki w Polsce. To także pierwsze modele z nowej serii GSe (od Grand Sport electric) nawiązującej do dawnych usportowionych aut z Russelsheim.

Kiedyś ten skrót nosiły modele Commodore GS/E czy Monza GSE. Rozwinięcie tych trzech liter oznaczało wówczas Grand Sport Einspritzung – samochody sportowe z wtryskiem paliwa. Od dziś benzynę wspomaga prąd z akumulatora trakcyjnego...

Opel Astra GSe i Grandland GSe dostępne w Polsce

Nowa Astra GSe to mocarna hybryda plug-in, czyli ładowana z gniazdka. Pod wysmuklonym aerodynamicznie rodzinnym nadwoziem inżynierowie połączyli turbobenzynową jednostkę 1.6/180 KM, silnik elektryczny 110 KM, 8-biegowy automat oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 12,4 kWh. W ten sposób kierowca dostaje 225 KM mocy systemowej i 360 Nm. Z takim potencjałem usportowiona Astra przyspiesza od 0 do 100 km/h w 7,5 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 235 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym).

Opel Astra GSe zaskoczy zużyciem benzyny, ale jest jeden haczyk

W przypadku hybrydy ładowanej z gniazdka kluczowe znaczenie mają parametry jazdy w trybie EV. Astra GSe przejedzie 64 km na prąd. Zaletę zasięgu docenią osoby, które na co dzień mają gdzie ładować baterie (dom, biurowiec), wtedy może być wykorzystywana jako samochód elektryczny.

Astra GSe ma osiągać spalanie na poziomie – uwaga! – 1,1-1,2 litra benzyny na 100 km. I żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy – ten bajeczny wynik jest możliwy pod warunkiem podróżowania z akumulatorem naładowanym w 100 proc. Jeśli jednak ktoś nie dopilnuje uzupełniania prądu w baterii wówczas musi liczyć się ze znacznie szybszym osuszaniem zbiornika paliwa. Identyczne zużycie przy takich samych zasadach użytkowania ma zapewnić Grandland GSe, ale jego mocniejszą kartą mają być osiągi...

Opel Grandland GSe zużywa 1,2 l benzyny na 100 km, dane techniczne

Opel Grandland GSe popisuje się jeszcze lepszymi parametrami. Turbodoładowana jednostka 1.6/200 KM współpracuje z dwoma silnikami elektrycznymi, po jednym na każdą oś. Silniki elektryczne na przedniej i tylnej osi rozwijają moc odpowiednio 110 KM i 113 KM. W ten sposób uzyskano łączną moc układu 300 KM!

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,1 sekundy. Grandland GSe rozwija taką samą prędkość maksymalną jak Astra GSe, czyli 235 km/h (135 km/h w trybie elektrycznym). Litowo-jonowy akumulator 14,2 kWh po naładowaniu do pełna zapewni do 63 km zasięgu według cyklu WLTP.

Opel Astra GSe i Grandland GSe to lepsze zawieszenie i specjalny układ kierownicy

Oba modele GSe mają też zapewnić większą frajdę z prowadzenia w porównaniu do pozostałych tradycyjnych wersji. Człowiek za kółkiem dostanie mocniejszy zastrzyk emocji. W przypadku Astry GSe układ kierowniczy, zawieszenie obniżone o 10 mm i hamulce zestrojono tak, by reagowały błyskawicznie i przewidywalnie na każde polecenie kierowcy. Producent obiecuje lepszą stabilnością w zakrętach, podczas hamowania oraz w czasie szybkiej jazdy autostradą.

Sportowo zestrojony układ kierowniczy skalibrowano specjalnie do wersji GSe, a charakterystyka przednich i tylnych amortyzatorów olejowych jest dobrana nie tylko pod kątem dynamicznej jazdy, ale także komfortu. Dzięki technologii KONI FSD (Frequency Selective Damping) amortyzatory pracują inaczej przy wysokiej częstotliwości ruchu tłoka (kontrola pracy zawieszenia) i niskiej częstotliwości (ograniczanie przechyłów nadwozia). W ustawieniach ESP specjalnie podwyższono próg aktywacji z uwzględnieniem potrzeb kierowcy preferującego dynamiczną jazdę.

Opel Astra GSe i Grandland GSe zaskoczą wyposażeniem i fotelami AGR

Astra GSe pod względem stylistycznym to znane już proporcje ale oszlifowane bardziej agresywnie. Smaczkiem są 18‑calowe alufelgi wzorowane na tych ze zjawiskowej Manty GSe. Większe, bo aż 19-calowe koła dostał Grandland GSe. W kabinach obu aut czekają wszechstronnie ustawiane fotele AGR z tapicerką z alcantary (atest przyznawany przez lekarzy ortopedów) – świetnie wyglądają, umożliwiają szeroki zakres regulacji, od elektrycznego pochylania siedziska po elektro-pneumatyczne sterowanie podparciem lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Wyposażenie obejmuje komplet systemów wspomagających kierowcę, które Opel oferuje obecnie w modelach Grandland i Astra. System Intelli-Drive 1.0 w Astrze GSe obejmuje alarm przedkolizyjny z funkcją hamowania awaryjnego zapobiegającą najechaniu na pojazd poprzedzający, wykrywanie pieszych oraz zmęczenia kierowcy, ostrzeżenie przed niekontrolowaną zmianą pasa, rozpoznawanie znaków drogowych, ostrzeżenie o ruchu poprzecznym tyłu i obecności pojazdu w martwym polu, a także automatyczny tempomat z funkcją pełnego zatrzymania. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz zapewniający widok w promieniu 360 stopni system kamer Intelli-Vision pomagają przy manewrowaniu. Do dyspozycji kierowcy i pasażerów jest system multimedialno-nawigacyjny kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto, z 10‑calowm ekranem dotykowym oraz 10‑calowym wyświetlaczem informacyjnym dla kierowcy (12‑cali w Grandlandzie GSe). Bezprzewodowa ładowarka w konsoli środkowej umożliwia ładowanie kompatybilnych smartfonów.

Opel Astra GSe i Grandland GSe, ceny w Polsce, kto pierwszy ten lepszy

Opel Grandland GSe w Polsce będzie dostępny już od lutego. Cena staruje z poziomu 252 900 zł. Niemiecki producent przewidział nad Wisłę limitowaną serię 50 sztuk tego auta, czyli kto szybszy ten lepszy. A jeśli ktoś nie zdąży, na pocieszenie może sprawić sobie nową Astrę GSe. Cena hatchbacka to przynajmniej 204 tys. zł. Astra Sports Tourer GSe, czyli kombi z pazurem, czeka jeszcze w blokach na swoją premierę rynkową.

Opel będzie wyłącznie elektryczny

Opel już teraz oferuje 12 zelektryfikowanych aut. Lista obejmuje w 100 proc. elektryczne modele jak m.in. Corsa-e, Mokka-e, Combo‑e, Vivaro‑e i Movano‑e. Źródłem energii w Vivaro‑e HYDROGEN są ogniwa paliwowe (wodór). Grandland i nowa Astra występują jako hybrydy plug-in. W 2023 roku dołączy elektryczna Astra‑e z nadwoziem pięciodrzwiowym oraz kombi Sports Tourer. Rok później już wszystkie auta z gamy Opla będą dostępne w wersjach zelektryfikowanych. By do 2028 roku przestawić całą gamę na napęd wyłącznie elektryczny i skasować silniki spalinowe. Nowe auta elektryczne oczywiście zyskają oznaczenie GSe.