Opel Corsa to jeden z najpopularniejszych modeli niemieckiej marki w Europie, który od ponad 40 lat znajduje się w czołówce najczęściej kupowanych aut segmentu B. Aktualna, szósta już generacja dostępna jest na rynku od 2019 roku i z powodzeniem utrzymuje ten status. To obecnie najczęściej wybierany model tej klasy w Niemczech i najpopularniejszy Opel w Polsce.

Teraz przyszedł czas na face lifting, dzięki któremu Corsa zyska mocne atuty w rywalizacji o klientów w tym konkurencyjnym segmencie. Co się zmieniło?

Nowy Opel Corsa zyskał nową twarz (zobacz WIDEO z premiery)

Już na pierwszy rzut oka nową Corsę poznamy po charakterystycznym dla najnowszych modeli marki pasie przednim. To tzw. Opel Vizor, czyli czarny, błyszczący grill z umieszczonym centralnie logo marki, które może być również czarne lub mieć satynowy, srebrny kolor. Powiększony został też wlot powietrza w dolnej części zderzaka, dzięki czemu auto zyskało jeszcze bardziej dynamiczny wyraz "twarzy".

Z przodu uwagę zwracają też zmodyfikowane reflektory Intelli-Lux LED z unikalnym dla marki układem świateł do jazdy dziennej. Reflektory składają się teraz z 14 indywidualnie sterowanych elementów LED (wcześniej było ich 8), które aktywnie dopasowują wiązkę światła na drodze, nie tylko poprawiając widoczność, lecz także nie oślepiają innych uczestników ruchu nadjeżdżających z przeciwka.

W tylnej części nadwozia nowością jest umieszczenie nazwy modelu na całej szerokości klapy bagażnika oraz zmieniona grafika diodowych lamp. Face lifting uzupełnia świeża paleta aluminiowych obręczy kół oraz debiutujący w Corsie lakier Grafik Grey (widocznych na zdjęciach).

Nowy Opel Corsa, wnętrze i nowe wyposażenie

We wnętrzu uwagę zwracają nowe wzory tapicerki i materiały wykończeniowe oraz przede wszystkim opcjonalny, w pełni cyfrowy kokpit z systemem multimedialnym najnowszej generacji. Składa się on z 7-calowych cyfrowych zegarów oraz 10-calowego ekranu dotykowego. Bazą dla multimediów jest teraz platforma Snapdragon Cockpit firmy Qualcomm Technologies z ulepszoną grafiką, rozpoznawaniem obrazów i wspomaganiem sztucznej inteligencji (AI). Dzięki temu użytkownik ma lepiej dopasowane, kontekstowe informacje, a co więcej mogą one z czasem być dopasowywane do indywidualnych preferencji zarówno kierowcy jak i pasażerów. System informacyjno-rozrywkowy współpracuje bezprzewodowo z Apple CarPlay i Android Auto, można go też obsługiwać głosowo, aktywując komendą "Hey Opel". Oczywiście wspiera również zdalne aktualizacje over-the-air (OTA), za sprawą których Corsa ma dostęp do najnowszych rozwiązań systemowych.

Na liście wyposażenia wersji po face liftingu znajdzie się ponadto m.in. panoramiczna kamera cofania o wysokiej rozdzielczości, adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem prędkości, system Flank Guard wspomagający parkowanie i manewrowanie oraz układ ostrzegania przed kolizją z funkcjami automatycznego hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych.

Nowy Opel Corsa ma większą moc, ale jakie silniki?

Najważniejszą nowością w gamie wersji napędowych jest mocniejszy wariant Corsy Electric, który ma silnik elektryczny o mocy 156 KM i momencie 260 Nm oraz większą baterię o pojemności 51 kWh. Układ ten zapewnia nie tylko lepszą dynamikę, lecz przede wszystkim większy zasięg, który w cyklu WLTP dochodzi do 402 km. Co ważne, akumulatory będzie można ładować na szybkich ładowarkach o mocy 100 kW, na których uzupełnienie energii z poziomu 20 do 80 proc. potrwa niespełna pół godziny.

Oprócz mocniejszej elektrycznej wersji w gamie pozostanie także znany już wariant 136-konny z zasięgiem do 357 km, a także odmiany spalinowe z benzynowymi, turbodoładowanymi silnikami trzycylindrowymi o pojemności 1,2 l i mocy 100 lub 130 KM. Obydwie jednostki będzie można zestawić z nową, automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią biegów.

Nowy Opel Corsa w Polsce – kiedy w sprzedaży, jaka cena?

Opel rozpocznie przyjmowanie zamówień na odświeżoną gamę Corsy już za kilka tygodni. Nie są jeszcze znane ceny wersji po face liftingu, ale zapewne będą one wyższe od aktualnie dostępnych wariantów. Dla przypomnienia: najtańsza obecnie Corsa 1.2/75 KM kosztuje od 71 900 zł, a 1.2/100 KM – minimum 82 300 zł.

Za elektryczną Corsę o mocy 136 KM trzeba zapłacić co najmniej 160 300 zł (bez dopłat w ramach programu "Mój Elektryk"). Cenniki nowej Corsy poznamy przed wakacjami.