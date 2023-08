Reklama

Opel kilka tygodni temu zapowiedział już premierę Experimentala publikując pierwsze szkice tego modelu. Teraz idzie za ciosem i ujawnia kolejne szczegóły na temat auta, które ma szanse wywołać prawdziwe zamieszanie na rynku kompaktowych crossoverów.

Choć koncern jeszcze tego nie potwierdził, to wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z zaawansowanym studium, które przybliża wygląd i najważniejsze cechy zupełnie nowej generacji Manty. Auta, które w swojej pierwszej odsłonie już zapisało się w historii motoryzacji i zdobyło zasłużony status kultowego. Teraz przyszedł czas na jego reinkarnację w ultranowoczesnej, elektrycznej formie crossovera. Co ważne, wiele rozwiązań przedstawionych w koncepcie Experimental ma trafić także do innych Opli nowych generacji, których premiery planowane są w ciągu najbliższych dwóch lat, w tym oczekiwanego następcy Insignii.

Opel Experimental to nowy Opel Manta

- Nowy Opel Experimental to ekstremalna interpretacja naszej filozofii projektowania "Bold and Pure" – śmiałego i przejrzystego stylu. Nadaje kształt naszej wizji przyszłości – mówi Mark Adams, wiceprezes ds. projektowania. I trzeba przyznać, że wizja ta wygląda rzeczywiście oszałamiająco. Na zdjęciach koncept urzeka dynamicznym i zadziornym charakterem, w dawce, którą mógłby obdzielić jeszcze kilka innych modeli. Uwagę zwraca opływowa linia nadwozia w stylu coupe, które pewnie stoi na potężnych 23-calowych alufelgach Ronal z kompozytowymi wkładkami aerodynamicznymi. Nawleczono na nie opony Goodyear wykonane z gumy pochodzącej z recyclingu.

Agresywny przód przykuwa spojrzenia nie tylko wyrazistym splitterem i dużymi wlotami powietrza w zderzaku, lecz przede wszystkim podświetlanym i trójwymiarowym logo marki osadzonym na charakterystycznym grillu, który stanowi najnowszą interpretację znanego z aktualnych modeli marki elementu. To Opel Vizor 4D, w którym zintegrowano ledowe reflektory i pasy świetlne. Dodatkowa ledowa listwa ciągnie się wzdłuż przedniej maski i zderzaka. Ten element znajdziemy także w tylnej części nadwozia i na opadającej szybie. Smukłe lampy tylne połączone są świetlną listwą, której centralnym miejscu umieszczono napis "OPEL" zamiast stosowanego dotychczas logo z błyskawicą.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na brak chromowanych elementów wykończeniowych, powszechne są za to detale wykonane z kompozytów. Nie jest to jednak włókno węglowe tylko włókno lniane. Experimental nie ma też klasycznych lusterek wstecznych – zamiast nich na słupkach C znajdziemy małe kamery z kątem widzenia 180 stopni, z których obraz przekazywany jest do wnętrza.

Dużą uwagi projektanci nowego Opla poświęcili też aerodynamice. Za perfekcyjny przepływ powietrza odpowiadają nie tylko specjalnie ukształtowany zderzak przedni z dyfuzorem, lecz także boczne fartuchy przy nadkolach oraz tylny dyfuzor, który chowa się lub wysuwa w zależności od potrzeb i sytuacji na drodze. Funkcje aerodynamiczne spełniają też wspomniane wkładki na alufelgach.

Opel Experimental – wnętrze z chowaną kierownicą

Choć wymiarami zewnętrznymi Experimental plasuje się w segmencie C (same nadwozie ma kompaktowe wymiary, w tym długość około 4,4 m i rozstaw osi sięgający 2,8 m), to pod względem przestronności wnętrza ma odpowiadać modelom o rozmiar większym. To zasługa m.in. specjalnej konstrukcji siedzeń obszytych materiałami tekstylnymi wykonanymi w technologii 3D, a także usunięciu mechanicznych elementów układu kierowniczego. Tak, Experimental ma układ w pełni elektroniczny "steer-by-wire", który dodatkowo pozwolił na obniżenie masy auta. Kierownicę da się łatwo złożyć, jeśli nie jest ona potrzebna. Ciekawe.

W koncepcie nie ma też tradycyjnych zegarów, a kokpit jest rewolucyjnym rozwinięciem Pure Panelu Opla, w którym informacje wyświetlane są na powierzchni pod przednią szybą oraz na wyświetlaczu head-up z wykorzystaniem technologii rozszerzonej projekcji i rzeczywistości.

Osobny przezroczysty panel Pure Pad trafił na konsolę środkową. Na nim umieszczono konfigurowalne przyciski do wybranych funkcji, dzięki czemu użytkownik może je dopasować do własnych preferencji.

Auto wyposażono też w kamery, radary oraz lidary odpowiadające za monitorowanie przestrzeni wokół pojazdu i funkcje autonomicznej jazdy.

Opel Experimental – jaki napęd

Opel nie ujawnił jeszcze szczegółów technicznych Experimentala. Wiadomo jednak, że koncept został zbudowany na nowej elektrycznej platformie Stellantis BEV i ma napęd na cztery koła. Z wcześniejszych prezentacji samej platformy wiemy też, że auta ją wykorzystujące będą mogły pochwalić się zasięgiem od 500 do 800 km na jednym ładowaniu.

Opel Experimental – premiera w Monachium

Nowy koncept zostanie oficjalnie przedstawiony podczas IAA Mobility w Monachium, które będą otwarte dla zwiedzających od 5 do 10 września.

Na wersję produkcyjną trzeba będzie zaczekać do 2025 roku, kiedy to niemiecki koncern planuje wprowadzić do sprzedaży nową generację Manty. Oby wyglądała tak jak Experimental…