Reklama

Opel Experimental stawia na bardziej techniczną i ekstremalną filozofię designu określaną jako "Bold and Pure" (odważna i czysta), której najważniejsze cechy będą wyróżniać także inne przyszłe modele marki. Auto w pełnej krasie zostanie przedstawione podczas najbliższego międzynarodowego salonu samochodowego w Monachium (otwarty dla publiczności od 5 do 10 września).

Opel Experimental wyznacza początek nowego rozdziału dla naszej marki. Został zaprojektowany, aby przekazać namacalną wizję tego, dokąd zmierza marka Opel – powiedział Florian Huettl, dyrektor generalny marki Opel. Czego zatem możemy oczekiwać?

Reklama

Opel Experimental – czyste formy

Na pierwszych zdjęciach, które pokazują detale nadwozia, widać nową koncepcję estetyki, w tym tzw. kompasu Opla. To przede wszystkim zmieniony przód z podświetloną błyskawicą, czyli logo marki. Stanowi ono centralny element kompasu i wkomponowane jest w odświeżony Opel Vizor, który pod czarnym panelem kryje zestaw czujników i radarów, a teraz zyskał imitację pionowego użebrowania i ledowe poziome pasy. Ten motyw można dojrzeć także w tylnej części nadwozia, gdzie wąskie ledowe lampy wcinają się głęboko w błotniki i współgrają z mocno ściętą linią dachu. Ta ostatnia ma wpływać na wyróżniającą się w klasie wydajność aerodynamiczną.

Wiadomo też, że we wnętrzu Experimentala znajdziemy nową odsłonę ergonomicznych foteli z atestem AGR.

Opel Experimental – nowa platforma

Firma nie ujawniła jeszcze żadnych szczegółów technicznych, można jednak przypuszczać, że będzie to pierwszy model marki zbudowany na nowej elektrycznej platformie STLA Medium koncernu Stellantis, którą wykorzysta m.in. nowy Peugeot 3008. Jego debiut w produkcyjnej formie zgodnie z zapowiedziami ma nastąpić jeszcze w tym roku. Nowa platforma może pomieścić akumulatory o pojemności od 87 do 104 kWh, co przełoży się na zasięg na jednym ładowaniu do nawet 700 km.

Więcej szczegółów na temat konceptu, jak i kierunku rozwoju marki Opel ujawni podczas premiery Experimentala w Monachium.