Opel Corsa Moon II to kosmiczny odpowiednik ziemskiej Corsy, ale naszpikowany rozwiązaniami nie z tej ziemi. I to dosłownie…

Niemieccy projektanci twierdzą, że już niebawem ludzie wyniosą się w kosmos. Loty do gwiazd będą powszechne jak wycieczki do Radomia. Stąd Opel chce ułatwić podróżowanie po Księżycu.

Nowy Opel Corsa nie z tej ziemi, zasięg nawet 7000 km

Opel korzystając z wiedzy zdobytej podczas prac nad modelem Corsa Moon z 1997 roku uznał energię słoneczną za jedną z najlepszych opcji zasilania auta. Wbudowane ogniwa mają ładować gigantyczny akumulator 500 kWh nowego modelu. Deklarowany zasięg wynosi do 7000 km. Dla porównania obecnieziemska Corsa-e wykorzystuje akumulator 50 kWh, który daje jej zasięg na poziomie 330 km.

Opel Corsa i reflektory laserowe mocniejsze o 1000 razy

Corsa Moon II to pierwszy Opel, w którym zamontowano nowe adaptacyjne oświetlenie laserowe z technologią Intelli-Lux. Laserowe reflektory reagują szybciej i z większą precyzją niż kiedykolwiek wcześniej, co w warunkach Księżyca może okazać się potężną zaletą. W każdym reflektorze małe moduły laserowe generują wiązki światła, które działają jak reflektor, którego światło oświetla kilka tysięcy metrów.

Laserowe reflektory Opla oświetlają powierzchnie do 1000 razy mocniej niż światło wytwarzane przez ziemską technologię LED. Przy tym są niezwykle energooszczędne, zużywają jedynie ułamek mocy.

Opel Corsa i opony, których nie przebijesz

Duży prześwit i bezpowietrzne opony to kolejna innowacja wyróżniająca samochód Opla do turystyki kosmicznej. Zamontowane w Corsie Moon II koła z siatką zapewniają niezwykłą przyczepność i nigdy nie przebiją się dzięki zastosowaniu wysoce elastycznych, a zarazem wytrzymałych materiałów wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego.

W kabinie kokpit Pure Panel Space jest oparty o najnowsze technologie cyfrowe. Kierowca wid niż nim najważniejsze informacje, takie jak między innymi dane dotyczące zarządzania energią.

Wyświetlacz na przedniej szybie płynnie współdziała z systemami ADAS, dostarczając wszystkich informacji niezbędnych kierowcy. Jest to niezwykle istotne podczas wjeżdżania i zjeżdżania z kraterów. W celu ułatwienia załogowej i bezzałogowej eksploracji przestrzeni kosmicznej, Corsa Moon II współdziała z satelitami geostacjonarnymi i umożliwia intuicyjną komunikację z innymi badaczami Księżyca.

– Dzięki naszemu rewolucyjnemu modelowi Opel Corsa Moon II po raz kolejny przekraczamy nowe granice i skupiamy się na rozwiązaniach w zakresie zrównoważonej mobilności. Celem projektu rozwoju Corsy Moon jest wykonanie kolejnego kroku w kierunku eksploracji Księżyca, przybliżając się do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest ustanowienie trwałej obecności człowieka na Księżycu – powiedział Quentin Huber, dyrektor marketingu marki Opel.

Opel Corsa już 27 lat temu chciał lecieć w kosmos

W ciągu ponad 40 lat, od momentu wprowadzenia na rynek pierwszej generacji Opla Corsy wyprodukowano ponad 14 mln egzemplarzy tego modelu. Kosmiczne aspiracje Opla rozpoczęły się od pierwszej Corsy Moon, zaprezentowanej w 1997 roku jako samochód koncepcyjny oparty na modelu Corsa drugiej generacji.

Opel Corsa A (1982–1993)

Pierwsza była corsa A (1982–1993) - jako "młodsza siostra kadetta" zadebiutowała z nadwoziem o długości 3,62 m. Samochód wyróżniał się niskim, być może nawet rekordowym (jak na tamte czasy) współczynnikiem oporu aerodynamicznego 0,36. Główny projektant Erhard Schnell stworzył mały samochód o prostych i zdecydowanych liniach, który szczególnie przypadł do gustu "panom domu". Flagową wersją była stukonna corsa GSi, ale ten model Opla oferowano także z silnikami wysokoprężnymi. W 1985 roku do popularnej pięciodrzwiowej wersji dołączył trzydrzwiowy hatchback i dwudrzwiowy sedan. Corsa A sprzedawała się znakomicie - w sumie do kierowców trafiło 3,1 mln egzemplarzy tego modelu.

Opel Corsa B (1993–2000)

Po przeszło dekadzie produkcji pierwszej corsy w Russelsheim zdecydowano, że jej następca powinien zostać ulubieńcem kobiet. Do pracy zabrał się Hideo Kodama. Jego dziełem była bardziej zaokrąglona i łagodniejsza corsa z "szeroko otwartymi oczami" reflektorów. Corsa B (1993–2000) była o 10 cm dłuższa od poprzedniczki i bardziej przestronna w środku. Zastosowano w niej także - po raz pierwszy w tej klasie samochodów - wyższe standardy bezpieczeństwa, w tym hamulce z ABS, wzmocnienia boczne oraz czołowe poduszki powietrzne. Na niektórych rynkach oprócz wersji hatchback Opel ponownie zaoferował nadwozie typu sedan, a także kombi i wersję pick-up. Silniki benzynowe zostały wyposażone we wtrysk paliwa i katalizatory, wersja GSi otrzymała 16 zaworową głowicę, a silniki wysokoprężne - turbodoładowanie. Corsa drugiej generacji odnosiła sukcesy na całym świecie, a sprzedaż sięgnęła 4 mln egz.

Opel Corsa C (1993-2000)

O zaprojektowanie kolejnej corsy C ponownie poproszono Hideo Kodamę. Styl generacji produkowanej w latach 2000–2006 wyraźnie nawiązywał do poprzedniczki. Kolejna corsa wydłużyła się o następne 10 cm. Zwiększono także rozstaw kół i osi, dzięki czemu w środku zrobiło się luźniej. Po raz pierwszy nadwozie zostało w całości ocynkowane. Czterozaworowe silniki benzynowe ECOTEC oraz nowe turbodiesle z bezpośrednim wtryskiem paliwa zapewniały wysoką moc przy niewielkim spalaniu. Wszystkie wersje były zgodne z normą emisji spalin euro 4. Corsa C również była popularna - sprzedano 2,5 mln sztuk.

Opel Corsa D produkowana w latach 2000-2014

Corsa D produkowana w latach 2000-2014 była oferowana jako model trzydrzwiowy i pięciodrzwiowy. Samochód miał prawie 4 m długości. Corsę czwartej generacji sprzedano w liczbie 2,8 mln aut.

Opel Corsa E (2014-2019)

Opel Corsa piątej generacji (ten model był raczej głębokim liftingiem niż nową generacją) również był produkowany w zakładach w Saragossie i Eisenach, w wersjach z nadwoziem trzy- i pięciodrzwiowym. Opel sprzedał około 1,3 mln egzemplarzy tego auta. W tej wersji Corsa po raz pierwszy urosła powyżej 4 m - samochód mierzył 4,02 m długości. W ofercie były podgrzewane fotele i podgrzewana kierownica oraz automatyczna klimatyzacja, a także przednia kamera z sygnalizatorem odległości, system rozpoznawania znaków drogowych i asystent utrzymania pasa ruchu. Łączność zapewniały systemy multimedialne z 7‑calowym ekranem dotykowym, kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto. Opel oferował także usportowione wersje – początkowo Corsę OPC z silnikiem o mocy 207 KM, a później 150‑konną Corsę GSi.

Opel Corsa F także jako samochód elektryczny od 2019 roku

Opel Corsa 6. generacji - czyli obecne wcielenie - to konstrukcja bliźniacza do modelu Peugeot 208. Z francuskim krewniakiem dzieli nie tylko platformę, ale także napędy spalinowe i napęd elektryczny.