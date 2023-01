Reklama

GSe, czyli Grand Sport electric to nowa submarka Opla, w ramach której oferowane będą zelektryfikowane modele o sportowej aparycji i dynamicznych układach napędowych. Na pierwszy ogień poszły w tym przypadku najpopularniejsze auta marki, czyli kompaktowa Astra i flagowy SUV Grandland, które w wersjach GSe są abolutnie topowymi odmianami tych samochodów.

Jak już informowaliśmy, z czasem dołączą do nich także inne modele Opla, co jest elementem strategii elektryfikacji marki, w ramach której od 2024 roku wszystkie auta z błyskawicą w logo będą sprzedawane w Europie już tylko w wariantach hybrydowych, a od 2028 roku w pełni elektrycznych. Zamówienia na Grandlanda GSe można składać od początku lutego, ale trzeba przyznać, że to bardzo ekskluzywna oferta. Dlaczego? Oto odpowiedź…

Opel Grandland GSe przyciąga uwagę agresywnym stylem

Opel Grandland GSe nie jest mistrzem skromności. Podobnie jak w przypadku Astry styliści marki podkreślili wyjątkowy charakter modelu, zmieniając detale w nadwoziu. To przede wszystkim bardziej agresywny zderzak oraz tylny dyfuzor, a także 19-calowe alufelgi "Monza" inspirowane studyjnym modelem Manta GSe. Uwagę zwraca też jaskrawe oznaczenia na klapie bagażnika. Na życzenie, w ramach opcji można zamówić czarne lakierowanie maski silnika, które koresponduje z czarnymi wstawkami w zderzakach i dachem.

Reklama

Opel Grandland GSe z fotelami AGR, wyposażenie z wyższej półki

Sportowy styl wlewa się też do kabiny za sprawą dedykowanych dla GSe kubełkowych foteli obszytych skórą i Alcantara (tak jak w Astrze mają atest AGR, czyli kampanii na rzecz zdrowych pleców i zapewniają doskonałe podparcie, trzymanie boczne i komfort), spłaszczonej u dołu kierownicy i chromowanych detali wykończenia. Pure Panel tj. cyfrowy kokpit z 12-calowym wyświetlaczem zegarów oraz 10-calowym ekranem systemu multimedialnego dostarcza przejrzystych informacji, a podobnie jak w przypadku innych wersji Grandlanda z tym rozwiązaniem umożliwia ergonomiczną obsługę pokładowych systemów. Są też dedykowane wybranym funkcjom fizyczne przyciski na konsoli środkowej i kierownicy.

Opel Grandland GSe to dużo miejsca w kabinie, ale pojemność bagażnika nie rozpieszcza

Do dyspozycji pasażerów jest też mnóstwo miejsca zarówno na przednich fotelach, jak i tylnej kanapie. Bagażnik w zależności od ustawienia oparć tylnej kanapy zapewnia od 390 do 1528 l przestrzeni ładunkowej – to efekt umieszczenia pod podłogą litowo-jonowych akumulatorów (dla przypomnienia: spalinowy Grandland oferuje większy kufer o pojemności odpowiednio 514 i 1652 l).

Opel Grandland GSe cieszy potencjałem napędu hybrydowego

300 KM nie jest akurat niczym nowym w przypadku Grandlanda, bo hybryda plug-in o takiej mocy po raz pierwszy trafiła do gamy modelu już w 2019 roku. W GSe mamy więc ten sam układ z silnikiem benzynowym 1.6 turbo osiągającym 200 KM oraz dwoma motorami elektrycznymi – 110-konnym z przodu oraz 113-konnym z tyłu.

Moc systemowa to właśnie wspomniane 300 KM, a moment obrotowy – imponujące 520 Nm. Warto tu podkreślić, że 320 Nm generowanych przez elektryczny przedni silnik i 166 Nm przez tylny dostępne są natychmiast po wciśnięciu startera. W układzie mamy jeszcze mechanizm różnicowy, inwerter i 8-stopniowy automat oraz litowo-jonowy akumulator, którego pojemność zwiększono z 13,2 do 14,2 kWh.

Przy wykorzystaniu Wallboxa energię można uzupełniać z mocą 3,7 kW (standard) lub 7,4 kW (opcja), co w tym drugim przypadku oznacza, że do pełna "zatankujemy" prądem w niespełna 2 godziny. W razie potrzeby da się też naładować akumulatory podczas jazdy, ale kosztem większego spalania benzyny.

Grandland GSe imponuje mocą, a ile spali benzyny?

Deklarowany przez Opla zasięg na prądzie to 63 km w cyklu mieszanym WLTP. Podczas pierwszych jazd co prawda nie udało na się osiągnąć takiego wyniku, ale podobnie jak w przypadku Astry wynikało to z faktu, że potencjał napędu, zwłaszcza w trybie Sport, wyraźnie prowokował do dynamicznego podróżowania. Co ważne, na dystansie blisko 200 km zanotowaliśmy świetny wynik spalania benzyny – tylko 5,3 l/100 km, który przy tak mocnym SUV-ie robi duże wrażenie.

Opel Grandland GSe bardziej żywiołowy niż Astra GSe

Samą współpracę silnika spalinowego i elektrycznych również należy ocenić pozytywnie. Zwłaszcza gdy do dyspozycji mamy jeszcze zapas energii w akumulatorach, bo wtedy Grandland GSe potrafi pokazać sportowy pazur. Przyspieszenie do setki to tylko 6,1 s, a reakcje na ruchy pedałem przyspieszenia są bardziej żywiołowe niż w Astrze GSe. Owszem nadal występuje opóźnienie w reakcji na kick down, ale płynność jazdy i elastyczność jest znacznie lepsza.

Co ciekawe, w trybie elektrycznym i podczas spokojniejszej jazdy ten SUV zachowuje się jak auto tylnonapędowe, bo korzysta tylko z silnika przy tylnej osi, pozostałe wchodzą do akcji zależnie od potrzeb – podczas przyspieszania albo by poprawić trakcję na szybko pokonywanych zakrętach lub gdy wyczerpie się bateria. Na szczęście benzyniak jest dobrze wyciszony i jego brzmienie raczej nie przeszkadza w delektowaniu się jazdą.

Reklama

Jak jeździ i jak się prowadzi? Opel Grandland GSe potrafi zaskoczyć

A ta potrafi dostarczyć przyjemności, tym bardziej że wersja GSe zyskała zmodyfikowany układ kierowniczy i bardziej bezpośrednią kalibracją oraz sportowe zawieszenie z amortyzatorami Koni z technologią Frequency Selective Damping, czyli zmienną częstotliwością tłumienia. Tak jak w Astrze GSe regulując przepływ oleju w tłokach, dopasowują one swoją sztywność do ruchu samochodu. W efekcie podczas dynamicznej jazdy i w zakrętach zawieszenie się utwardza, a przy spokojnej efektywnie tłumi nierówności. I wcale nie oznacza to kompromisów, bo pewne zachowanie auta idzie w parze z wysokim komfortem.

Opel Grandland GSe z wyposażeniem dla wymagających

Jak przystało na topowy wariant Grandland GSe ma kompletne wyposażenie. Poza elementami wspomnianymi wyżej standard obejmuje tu m.in.: alarm przedkolizyjny z aktywnym hamowaniem awaryjnym i wykrywaniem pieszych, aktywny system utrzymania na pasie ruchu, wykrywanie zmęczenia kierowcy, rozpoznawanie znaków drogowych, monitorowanie martwego pola, adaptacyjny tempomat z funkcją całkowitego zatrzymania pojazdu, czujniki systemu Parkpilot ułatwiające parkowanie przodem i tyłem, asystenta automatycznego parkowania oraz kamerę cofania. System multimedialny NaviPro współpracuje bezprzewodowo z Apel Car Play i Android Auto. Słowem wszystko, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo.

Opel Grandland GSe w Polsce limitowany do 50 sztuk, a jaka cena?

Niestety zła informacja jest przy tym taka, że (tu znowu musimy odwołać się do Astry GSe) to nie tylko najlepsza, lecz także i najdroższa wersja Grandlanda. Za GSe trzeba zapłacić minimum 252 900 zł. Może z tego powodu Opel zarezerwował dla polskich klientów tylko 50 sztuk. Pięknie nas urządzili…

Opel Grandland GSe, dane techniczne, wymiary, przyspieszenie