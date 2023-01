Reklama

Jaguar I-Pace przeszedł delikatną kurację odmładzającą. Żeby dostrzec różnice pomiędzy dotychczasową wersją a nowym modelem, trzeba mocno pochylić się nad szczegółami. Projektanci nie zaserwowali tym razem rewolucji. Zamiast tego wprowadzono kosmetyczne poprawki, które subtelnie podkręcają jego wygląd.

Jaguar I-Pace od momentu premiery przekonał do siebie wielu klientów, a do tego zgarnął kilka ważnych nagród: m.in. potrójną koronę w konkursie World Car of the Year 2019. Zdobył tytuł World Car Design of the Year, World Green Car i World Car of the Year.

Jaguar I-Pace po face-liftingu, jakie zmiany wprowadzono?

Reklama

Nadwozie elektrycznego crossovera urzeka nietuzinkowym wyglądem. Krótkie zwisy nadwozia i muskularna bryła odróżniają go od innych elektrycznych modeli dostępnych na rynku. Po pięciu latach od premiery jego wygląd jeszcze nie zdążył się opatrzyć na ulicach. W odświeżonej wersji ewoluował, a projektanci mieli dużo czasu, żeby zastanowić się, jak wprowadzić zmiany, które nie zepsują całości.

Jaguar I-Pace otrzymał czarną, zamkniętą osłonę chłodnicy. Zastąpiła dotychczasową, typową atrapę o strukturze siatki. Kolejną zmianą są ciemnoszare wstawki we wlotach powietrza. W wersji 400 Sport w Jaguarze zamontowano dyskretny spojler z tyłu, a samochód stoi na zupełnie nowych, 22-calowych felgach z całorocznymi oponami dostępnymi jako opcja. Wszystkie felgi dostępne w odświeżonej wersji modelu są teraz diamentowo polerowane.

Opcja panoramicznego dachu w kontrastującym kolorze po raz pierwszy pozwala wybrać czarne wykończenie tylnej części dachu, które do tej pory było dostępne wyłącznie w kolorze nadwozia. Po raz pierwszy w ofercie pojawiły się satynowe lakiery: Eiger Grey lub nowy Carpathian Grey.

Jaguar I-Pace, co nowego w kabinie?

W kabinie odświeżonego modelu jest montowane w standardzie szybkie i intuicyjne urządzenie multimedialne Pivi Pro. Obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto, sterowanie głosowe Alexa oraz możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.

Producent przewidział cztery wersje wyposażenia w odświeżonym modelu I-Pace: R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE i 400 SPORT. Oczywiście będą dostępne w zależności od rynku.

Jaguar I-Pace, moc silnika i osiągi

Co ciekawe, Jaguar nie zdecydował się poprawić elektrycznego napędu. Nadal do dyspozycji kierowcy pozostaje 400 KM maksymalnej mocy i 696 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 4,8 sekundy. Prędkość maksymalna to 200 km/h.

Jaguar I-Pace po face-liftingu, jaka pojemność akumulatora, ile trwa ładowanie?

Silnik połączono z akumulatorem o pojemności 90 kWh. Producent zapowiada, że takie parametry wystarczą, żeby przejechać do 470 km na jednym ładowaniu.

Nie zmieniła się maksymalna moc ładowania - 100 kW. Korzystając z ładowarki DC o takich parametrach, w kwadrans można zwiększyć zasięg o 127 km. Klienci korzystający z dostępu do domowego wallboxa (instalacja trójfazowa 11kW) mogą w godzinę zyskać 53 km zasięgu. Pełne ładowanie zajmuje 8,6 godziny. Korzystając z instalacji jednofazowej (7 kW) zasięg zwiększy się o 35 km po godzinie ładowania. Pełne ładowanie potrwa prawie 13 godzin.

Jaguar I-Pace ma kilka racjonalizatorskich funkcji ładowania

Oprogramowanie sterujące ładowaniem samochodu ma kilka ciekawych opcji. Pierwsza to "Low Cost Hours Only", czyli ładowanie wyłącznie w godzinach obowiązywania tańszej taryfy, np. nocnej. Wystarczy ustawić w komputerze pokładowym godziny rozpoczęcia i zakończenia ładowania, zwykle poza szczytem w nocy. Samochód podłączony do ładowarki będzie doładowywał się tylko w określonych godzinach.

Kolejna przydatna opcja to możliwość zakończenia ładowania, gdy bateria osiągnie określony poziom (np. 80 proc.). Takie rozwiązanie przydaje się w przypadku korzystania z publicznych ładowarek. Nie blokujemy wtedy niepotrzebnie miejsca, tylko korzystamy z zasięgu potrzebnego do dotarcia do celu.

Reklama

Funkcja "preconditioning" przydaje się zwłaszcza w okresie zimowym. Gdy pojazd jest podłączony do ładowarki, następuje automatyczne ogrzewanie (lub chłodzenie) akumulatora oraz kabiny samochodu do optymalnej temperatury. Po zakończeniu ładowania można od razu wsiąść i jechać w trasę. Korzystanie z sieciowego zasilania do optymalizowania parametrów termicznych akumulatora pozwala zaoszczędzić energię i zmaksymalizować zasięg.

Wszystkie powyższe funkcje można ustawić za pomocą ekranu dotykowego w urządzeniu multimedialnym lub skorzystać z aplikacji Jaguar Remote.

Jaguar I-Pace po face-liftingu, polskie ceny, kiedy w salonach?

Odświeżony Jaguar I-Pace trafi do salonów w całej Europie już za kilka miesięcy. Cennik dotychczasowej wersji otwierała kwota 389 200 zł. Tradycyjnie należy się spodziewać, że wersja po face-liftingu będzie zauważalnie droższa.