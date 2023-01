Reklama

Lexus stawia na młodych kierowców, stąd mocny nacisk na modną stylistykę, ekologię, bezpieczeństwo i przede wszystkim łatwy dostęp do informacji, komunikacji i rozrywki. Japończycy kończą z analogową motoryzacją, czego najlepszym dowodem jest rezygnacja ze staromodnego gładzika na tunelu środkowym. Stąd obok napędów hybrydowych wyróżnikiem mają być szybkie i utalentowane multimedia.

Nowa platforma multimedialna, która niedawno zadebiutowała w modelu NX, jest też numerem popisowym topowego Lexusa RX nowej generacji. Niebawem elektryczny RZ 450e także podbije stawkę. Na co mogą liczyć kierowcy?

Lexus NX wyposażony w multimedia najnowszej generacji i 14-calowy ekran

Przekroczenie progu nowego NX jest jak przepustka do świata totalnej cyfryzacji. Umieszczony idealnie na wysokości wzroku 14-calowy ekran dotykowy stacji Lexus Link Pro prezentuje najnowsze osiągniecia firmy w dziedzinie multimediów. System zaskakuje czasem reakcji (działa o 3,6 razy szybciej niż poprzednik) i jakością prezentowanych grafik. Sterowanie głosowe obsługuje także klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.

Nawigacja w chmurze to standardowe wyposażenie Lexusa

Do tego nowy NX to pierwszy samochód w swojej klasie, który w standardzie ma nawigację czerpiącą informacje z chmury. Rozwiązanie zapewnia także dostęp do szeregu usług aktualizowanych w czasie rzeczywistym (over-the-air OTA). Wykorzystując moduł DCM pojazdu z kartą SIM, Lexus może zapewnić automatyczne "odnawianie" oprogramowania przez internet. To oznacza, że auto w trakcie jego życia będzie można unowocześniać z kanapy, bez potrzeby jazdy do serwisu.

Nowy soft poprawi możliwości systemu multimedialnego, układów elektronicznych czy klimatyzacji i wielu innych. Po latach samochód może mieć nawet lepsze parametry niż na początku. W krajach Europy Środkowej i Zachodniej Lexus zapewnia też czteroletnią transmisję danych w cenie auta. Dzięki temu korzystanie ze wszystkich funkcji systemu multimedialnego nie kosztuje.

Lexus NX to 4 lata transmisji danych w cenie auta

Sam interfejs multimediów błyskawicznie łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto). Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon. Do pełni szczęścia można mieć 17-głośnikowy system nagłośnienia Mark Levinson Premium Surround System, cyfrowe lusterko wsteczne, 10-calowy wyświetlacz head-up na przedniej szybie czy kamery zamiast lusterek bocznych, z których obraz widać na małych ekranach przy przednich słupkach. Nowością jest system autonomicznego parkowania z funkcją zdalnego parkowania za pomocą aplikacji Lexus Teammate oraz z funkcją pamięci miejsc postojowych.

W nowym Lexusie NX łączność wykracza poza sam samochód. Aplikacja Lexus Link daje zdalny dostęp do wybranych funkcji auta. Włączanie klimatyzacji, otwieranie i zamykanie drzwi czy uruchomienie świateł awaryjnych może być obsługiwane przy pomocy smartfona. Aplikacja udostępnia także dane o parametrach jazdy czy informacje o kontrolkach ostrzegawczych. Podpowiada też jak ekonomicznie jeździć hybrydą i oferuje funkcję "znajdź mój samochód".

Lexus Link PRO to najpopularniejsza stacja multimedialna

Standardowy Lexus Link Connect z ekranem 9,8 cala również został zaprojektowany od nowa i jest 2,4 razy szybszy od poprzedniego systemu. Nawigacja w chmurze, asystent głosowy Lexus Concierge oraz łączność ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay oraz Android Auto są w standardzie każdej wersji modelu NX. Lexus Link PRO z 14-calowym ekranem dotykowym i dostępem do najbardziej zaawansowanych funkcji multimedialnych należy do wyposażenia wersji F SPORT i Omotenashi, a także jest dostępny w pakiecie Design dla wersji Prestige. I właśnie stacja z większym wyświetlaczem jest na wyposażeniu aż 80 proc. zamówionych aut.

Lexus RX nowej generacji już bez gładzika, ale w wielkim ekranem

Lexus RX nowej generacji także zrobi wrażenie na fanach nowych technologii. Szlachetny wizerunek japońskiego SUV-a podkreślają smaczki w stylu high-tech. W kokpicie nie ma już gładzika do sterownia multimediami – zamiast tego (wzorem mniejszego NX) jest duży, aż 14-calowy ekran HD, którego moc obliczeniowa jest aż o 3,6 razy szybsza od poprzednio stosowanych multimediów. Zostały jednak pokrętła głośności oraz temperatury i to jest super. Wyświetlacz ma antyrefleksyjną powłokę plus dodatkowe przyciski ułatwiające obsługę najważniejszych funkcji. Sam interfejs multimediów błyskawicznie łączy się bezprzewodowo z Apple CarPlay (przewodowy Android Auto).

Lexus RX to aż 16 skrótów do obsługi auta bez zdejmowania rąk z kierownicy

Sterowanie stacją umożliwia też osiem strzałek na kierownicy, którym da się przypisać różne funkcje, możliwe jest nawet podwójne obłożenie jednego kursora (lewe i prawe pole ma po cztery kursory). W efekcie dostajemy aż 16 skrótów. O aktualnie wybranej funkcji informuje czytelny wyświetlacz head-up – wystarczy dotknąć odpowiedniego pola na kierownicy. Sprytne, bo pozwala w ten sposób obsłużyć szereg systemów pokładowych bez zdejmowania rąk z kierownicy. O resztę można poprosić asystentkę głosową – nowy RX zrozumie także polecenia po polsku. Wystarczy powiedzieć "Hej Lexus", a sztuczna inteligencja spełni życzenia. Indukcyjna ładowarka w konsoli środkowej doładuje telefon o 50 proc. szybciej niż w poprzedniku. Do pełni szczęścia jest system nagłośnienia Mark Levinson Premium Sound Surround z 21 głośnikami.

Najnowsze multimedia dostał też niedawno odświeżony Lexus UX oraz sedan ES. Niebawem na rynku dołączy do nich całkowicie elektryczny Lexus RZ 450e.