Lexus odważnie rozpycha się na rynku europejskim i w Polsce. Z roku na rok słupki są coraz wyższe, co w czasach szalejącej inflacji i kryzysu może imponować. A o sile japońskiej marki premium decydują najnowsze modele SUV i crossover oraz zelektryfikowane napędy, czyli hybrydy, auta elektryczne i hybrydy plug-in. Liczby najlepiej oddają sytuację…

Lexus w 2022 roku sprzedał w Europie ponad 50 tys. samochodów. Lwią część, bo ponad 80 proc. tego wyniku stanowiły auta nisko- lub zeroemisyjne. W Europie Zachodniej aż 99 proc. sprzedawanych Lexusów ma napęd zelektryfikowany. W Polsce w zeszłym roku zarejestrowano niemal 93 tys. aut z wyższej półki. W ocenie analityków samochody premium i luksusowe nie sprzedawały się tak dobrze nawet przed wybuchem pandemii. Lexus wykroił dla siebie poważną cześć rynku – nowe numery rejestracyjne dostało ponad 5,6 tys. samochodów osobowych. Taki wynik dał japońskiej marce piąte miejsce w segmencie premium. Postęp i agresywność Lexusa pokazują też wyniki z początku 2023 roku. Tylko w styczniu zarejestrowano w Polsce 943 auta japońskiego producenta. To lepiej aż o 231 proc. w porównaniu z pierwszym miesiącem 2022 roku.

Lexus UX w nowej odsłonie, duży wyświetlacz zamiast touchpada

Lexus UX - europejski przebój - niezmiennie pozostaje jednym z ulubionych miejskich crossoverów w Polsce. A po niedawnej modernizacji zyskał na wyglądzie i praktyczności. W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest nowy wyświetlacz przybliżony do kierowcy o 143 mm, dzięki czemu obsługa stałą się łatwiejsza. Ekran dotykowy zastąpił dotychczas stosowane rozwiązanie z touchpadem. Nowy system multimedialny Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjny i ma większą liczbę funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, a także urozmaicono dostępne konfiguracje wnętrza. Lexus UX występuje w przyrodzie w trzech wersjach napędowych - benzynowej UX 200, hybrydowej UX 250h oraz elektrycznej UX 300e.

Lexus UX 250h hitem w Polsce, to trzy napędy do wyboru

Hybrydowy UX 250h skrywa pod maską kombinację 2-litrowego silnika benzynowego z dwoma jednostkami elektrycznymi. Łączna moc układu to aż 184 KM. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3 l/100 km. Samochód jest też dostępny z napędem na cztery koła E-FOUR, który wykorzystuje dodatkowy silnik elektryczny zamontowany przy tylnej osi. System rozpoznaje utratę przyczepności i automatycznie dobiera odpowiedni rozdział momentu obrotowego między przednią a tylną oś. Tylny silnik elektryczny pełni również funkcję generatora, odzyskując energię z hamowania lub z toczenia się i przekazując ją do akumulatora. I właśnie niemal 70 proc. zarejestrowanych w 2022 roku UX-ów to były hybrydy.

Lexus UX 300e, czyli japoński elektryk z zasięgiem większym o 40 proc.

UX 300e jest pierwszym elektrycznym modelem Lexusa. Po ostatniej modyfikacji samochód dostał nową, większą baterię o pojemności 72,8 kWh, zachowując dotychczasową moc (204 KM, 150 kW). Zmiany te pozwoliły na zwiększenie zasięgu o 40 proc. - w cyklu mieszanym WLTP Lexus UX 300e może przejechać nawet do 450 km.

UX 300e ma też poprawiony układ kierowniczy oraz amtoryzatory. Za sprawą dodatkowych spawów osiągnięto większą sztywność nadwozia. Umieszczona pod podłogą bateria sprawia, że auto ma nisko położony środek ciężkości, co też pozytywnie wpływa na jego prowadzenie. W nowym UX-ie 300e udoskonalono też wyciszenie kabiny.

Lexus UX 200 stawia na wolnossący silnik benzynowy 2.0

UX 200 wykorzystuje wolnossący 2-litrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy 173 KM i 204 Nm momentu obrotowego. To wartości zbliżone do jednostek o mniejszej pojemności z turbodoładowaniem, ale silnik Lexusa jest mniej skomplikowany i osiąga aż 40-proc. sprawność cieplną.

Polacy nie żałują sobie, Lexus UX w bogatych wersjach schodzi na pniu

Standardem w każdym Lexusie UX jest dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, nowy system multimedialny z nawigacją w chmurze, inteligentny asystent głosowy Lexus Concierge oraz możliwość zdalnej obsługi wybranych funkcji auta, a także pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + 2.5 z udoskonalonym systemem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS). W Polsce jednak kierowcy sięgają na wyższa półkę – ulubione wersje to Business z pakietem Techno i F SPORT Design. Aż 85 proc. kupujących zdecydowało się na te warianty.

Wyposażenie wersji Business z pakietem Techno obejmuje podgrzewane przednie fotele i kierownicę, kamerę cofania, automatyczne wycieraczki, reflektory LED z automatycznymi światłami drogowymi, chromowane relingi dachowe oraz czarne nakładki na błotniki. We wnętrzu znajdziemy ładowarkę indukcyjną, elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika, system monitorujący martwe pole w lusterkach (BSM) oraz system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego zatrzymania (RCTAB), który pomaga uniknąć kolizji przy wyjeżdżaniu z prostopadłych miejsc parkingowych.

W wersji F SPORT Design Lexus dokłada sportowe akcenty stylistyczne. Auto wyróżnia się czarnym grillem ze wzorem kratki w kształcie litery L i tylnym zderzakiem w agresywnej stylistyce F SPORT. Do tego są 18-calowe alufelgi o 10 ramionach pokrytych ciemnym metalicznym lakierem. We wnętrzu tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko.

Lexus UX, czyli który lakier leży najlepiej?

Spośród dostępnych kolorów największym powodzeniem cieszą się te, które powstają z wykorzystaniem technologii sonicznego nakładania lakierów - Sonic Quartz, Sonic Titanium i Sonic Grey, a listę najpopularniejszych kolorystyk uzupełniają Terrane Khaki oraz Graphite Black. W wersjach F SPORT oraz F SPORT Design i F SPORT Design+ jest też możliwość zamówienia auta z dwukolorowym nadwoziem. Kierowcy w Polsce najczęściej łączą czarny dach z białym lakierem F White lub niebieskim Heat Blue. We wnętrzu pierwszym wyborem jest czarna tapicerka, a na drugim miejscu jest nowa kolorystyka Hazel, która zadebiutowała w 2022 roku.

Napęd hybrydowy już dostępny w wersji F SPORT Design+

Nowością jest wersja F SPORT Design+, którą opracowano wyłącznie na polski rynek. Auto wyróżnia się dużym, 12,3-calowym, dotykowym ekranem systemu multimediów w wysokiej rozdzielczości z wbudowaną nawigacją, 10-głośnikowym zestawem audio z subwooferem i wzmacniaczem, a także elektryczną regulacją kolumny kierownicy.

Lexus UX w Polsce, ceny i finasowanie?

Lexus UX kosztuje w Polsce od 139 500 zł - to cena za odmianę UX 200 Pure z 2-litrowym silnikiem benzynowym. Hybrydowy UX 250h z napędem na przednie koła to wydatek od 171 900 zł. Odmiana UX 250h E-FOUR wymaga 194 900 zł. W 100 proc. elektryczny UX 300e startuje od 262 900 zł. Japoński producent oferuje też ciekawe finasowanie swojego crossovera.

– Dla klientów indywidualnych przygotowaliśmy warunki do tej pory zarezerwowane wyłącznie dla przedsiębiorców. Niskie miesięczne raty, elastyczne możliwości zakończenia umowy, a także fakt, że płacimy jedynie za użytkowanie samochodu, a nie spłacamy całą jego wartość, dają dużą wygodę korzystania z nowego auta – powiedziała Ewelina Stanek, product manager KINTO Poland. –Lexus UX w dobrze wyposażonej wersji F SPORT Design+ kosztuje od 1595 zł brutto miesięcznie przy dwuletniej umowie z limitem przebiegu 30 tys. km oraz 10-procentową opłatą wstępną– wyliczyła.

Lexus UX, dane techniczne, pojemność bagażnika, wymiary, przyspieszenie, spalanie