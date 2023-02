Reklama

Lexus jest tak pewien swoich samochodów, że zdecydował się na wyciągnięcie asa z rękawa. Marka premium należąca do koncernu Toyota od niedawna realizuje program Gwarancja Lexus Relax. Na czym polega trik Japończyków?

Nowa gwarancja obejmuje wszystkie Lexusy z europejskiej dystrybucji – nowe i nie starsze niż 10-letnie, ale z przebiegiem do 185 tys. km. To nowość – wcześniej granicą było 160 tys. km.

Gwarancji Lexus Relax, czyli samochód używany z gwarancją do 10 lat i przebiegiem zwiększonym do 185 tys. km

Gwarancja jest przyznawana automatycznie po wykonaniu przeglądu Relax w autoryzowanym serwisie producenta. Oznacza to, że przez następne 12 miesięcy lub 15 tys. km, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, kierowca może korzystać z samochodu bez obaw o koszty napraw. Japońska marka przyjmuje też pod swoje skrzydła auta z przerwą w serwisowaniu.

Reklama

Przypominamy, że wszystkie samochody Lexusa chroni standardowa 3-letnia gwarancją producenta (do 100 tys. km). Z kolei auta z hybrydą mają też gwarancję na komponenty oraz akumulator układu napędowego na 5 lat lub 100 tys. km. Dodatkowo można sukcesywnie przedłużać gwarancję na akumulator układu hybrydowego o kolejny rok (lub 15 tys. km) aż do 10 lat. Tu warunkiem jest coroczny test baterii napędu hybrydowego w ASO Lexusa.

Lexus nowy i używany z gwarancją na 10 lat

– Lexus Relax to pierwszy taki program gwarancyjny na polskim rynku – powiedział dziennik.pl Robert Mularczyk, PR senior manager, Toyota i Lexus Central Europe. – Oferuje on właścicielom samochodów marki Lexus ochronę do 10 lat lub 185 tys. km. Gwarancja Lexus Relax cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, a każdego dnia programem objętych jest coraz więcej aut. Teraz oprócz najwyższej jakości obsługi oraz usług w ASO Lexus, możemy również zapewnić naszym klientom komfort spokojnej eksploatacji na kolejny rok lub 15 tys. km – wskazał.

Samochód naprawisz w całej Europie i dostaniesz zwrot kosztów

Gwarancja Lexus Relax jest realizowana przez Toyota Motor Europe i obowiązuje w całym regionie. Dzięki temu, w razie potrzeby można wykonać naprawę gwarancyjną w dowolnym autoryzowanym serwisie Lexusa w Europie i otrzymać w Polsce refundację kosztów. Na tym jednak nie koniec...

Toyota także daje 10 lat gwarancji na używane auta

Toyota jako marka także od niedawna realizuje program Gwarancja Toyota Relax. Tu warunki są podobne – program obejmuje wszystkie Toyoty z europejskiej dystrybucji nie starsze niż 10-letnie i z przebiegiem do 185 tys. km.

Z tej gwarancji mogą skorzystać zarówno pierwsi właściciele samochodu tej japońskiej marki po wygaśnięciu podstawowej 3-letniej gwarancji producenta, jak i nabywcy używanego Toyoty pochodzącej z Polski lub sprowadzonej z innego kraju UE.