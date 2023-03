Reklama

W myśl znanej zasady "pięćdziesiąt modeli opon na pięćdziesiąte urodziny" ADAC opublikował właśnie test 50 różnych modeli opon letnich w popularnym rozmiarze 205/55 R16. W zestawieniu znalazły się zarówno produkty klasy premium, jak i te ze średniej półki, ale też i te najtańsze dalekowschodnie marki, o których część z was mogła nawet jeszcze nie słyszeć.

No bo w sumie skoro takie produkty da się w Europie kupić, to czemu ich nie sprawdzić? No właśnie. A wbrew pozorom, najtańsze ogumienie sprzedaje się całkiem dobrze, bo zwłaszcza w przypadku dużych średnic i mniej typowych rozmiarów często można naprawdę dużo zaoszczędzić. Musimy bowiem pamiętać o tym, że dla niektórych, co w dzisiejszych czasach dość zrozumiałe, w pierwszej kolejności liczą się właśnie kwestie finansowe. Czy aby nie kosztem bezpieczeństwa? Sprawdzimy to, bo może właśnie okaże się, że jest na odwrót i że wcale nie ma co przepłacać za tzw. premium...

Opony letnie 2023, test opon letnich 205/55 R16: jakie oceny

Dodatkowo, aby nadążyć za duchem czasów, ADAC nieco zmodyfikował też tym razem system ocen. Teraz każda opona dostaje po dwie noty końcowe (patrz tabelka dalej; jedna za wynik z prób stricte pod kątem bezpieczeństwa jazdy, druga – za kwestie związane ze zużyciem/wpływem danej opony na środowisko) i dopiero na podstawie tych dwóch wystawiana jest ocena końcowa. Ale uwaga: obie oceny główne "nie ważą" w tym wypadku tyle samo – podział wynosi 70 do 30 proc. na korzyść noty z kategorii "bezpieczeństwo".

W kategorii "bezpieczeństwo jazdy" opony sprawdzano m.in. pod kątem właściwości i zachowania na suchej i mokrej nawierzchni. Z kolei na notę związaną z wpływem na środowisko składały się m.in. opory toczenia/zużycie paliwa, emisja hałasu, prognozowana trwałość, ale także – i to nowość – ocena procesu produkcji danej opony i jej wpływ na środowisko.

Test opon letnich rozmiar 205/55 R16: jakie opony letnie wybrać

Pełne wyniki testu w każdej poszczególnej kategorii znajdziecie na stronach ADAC, my prezentujemy tu modele, które wypadły najlepiej i najgorzej, ale omawiamy też kilka modeli ze środka stawki. Jak czytać tabele? Zasadniczo należy pamiętać o tym, że – tak jak w niemieckim systemie szkolnym – im niższa ocena w danej kategorii, tym lepiej.

W czołówce znalazły się głównie opony marek premium (czyli jednak!), ale w tym doborowym towarzystwie nie zabrakło propozycji od nieco mniej renomowanych producentów – na znakomitym 5. miejscu test zakończył Falken. Warto zauważyć, że ten model wypadł w kwestii bezpieczeństwa jazdy gorzej tylko niż zwycięzca (Goodyear), a nieco niższe lokaty to pokłosie słabszych wyników w kategorii "środowisko/koszty". Dobrze wypadły też m.in.: Nokian, Falken, Kumho, Hankook i Nexen.

Test opon letnich rozmiar 205/55 R16: jak wypadła Dębica Presto HP 2?

Natomiast jeden z najlepszych wyników spośród marek budżetowych (zwanych też czasem dla niepoznaki "ekonomicznymi") zajął zawodnik z Polski. Czyli Dębica Presto HP 2. Testujący docenili wysoką prognozowaną trwałość, zganili za to mocno podwyższone zużycie paliwa. Własności jezdne, bezpieczeństwo? Solidne, choć bez większych rewelacji.

Opona polskiej marki osiągnęła dobry rezultat w kategorii "środowisko/koszty" (efekt m.in. dobrej ceny oraz wysokiej prognozowanej trwałości), nieco gorzej oceniono własności jezdne, zaś bardzo kiepsko wypadło w przypadku tej opony zużycie paliwa (podwyższone opory toczenia).

Test opon letnich rozmiar 205/55 R16: przeciętne wyniki Pirelli i Dunlopa

Wśród zaskoczeń in minus z pewnością należy wspomnieć o dość przeciętnych wynikach Pirelli Cinturato P7 C2 i Dunlopa i Sport BluResponse. Z kolei pośród marek nieco bardziej egzotycznych najwyżej (czyli w środku stawki) uplasowało się ogumienie marek General Tire, Giti i Petlas.

Najgorzej w teście wypadły takie tuzy jak np. Rotalla (marka dość dobrze znana w Polsce), Berlin Tires, Lassa, Evergreen, Riken, DoubleCoin i Premiorri. Niezbyt dobrze poradziła też dość popularna u nas marka Zeetex (ZT 1000).

Opona ekologiczna do aut elektrycznych: dlaczego tak słabo?

Osobny komentarz należy się za to sklasyfikowanej blisko końca tabeli oponie Michelin E Primacy: z jednej strony mamy tu najlepszy wynik w kategorii "środowisko/koszty", z drugiej bardzo słabe oceny na suchym i mokrym torze. Przeciwnicy aut elektrycznych pewnie aż zapiszczą w tym wypadku z radości, bo nie da się ukryć, że jest to model opony dedykowany właśnie elektrykom (choć stosowany też i w autach spalinowych; właśnie ze względu na niskie spalanie).

Test opon letnich rozmiar 205/55 R16 V: które opony letnie najlepsze?

Oto czołówka testu ADAC. Jak widać, dominują marki premium, ale nie zabrakło i tańszych rywali. Im niższa ocena, tym lepiej. Warto też podkreślić, że polscy kierowcy coraz częściej i chętniej przesiadają się na opony całoroczne i zwłaszcza w przypadku aut o umiarkowanych osiągach rola ogumienia sezonowego coraz bardziej spada.

marka i model/kategoria orientacyjna cena (szt.) środowisko/koszty bezpieczeństwo jazdy ocena końcowa Goodyear EfficientGrip Performance 2 390 zł 1,7 2,1 2,0 Continental PremiumContact 6 440 zł 2,6 1,8 2,0 Michelin Primacy 4+ 415 zł 1,6 2,3 2,1 Bridgestone Turanza T005 405 zł 2,4 2,2 2,3 Nokian Tyres Wetproof 510 zł (indeks W, wzmacniana) 2,9 2,0 2,3 Falken ZIEX ZE310 ECORUN 325 zł 2,7 2,1 2,3 Continental UltraContact 410 zł 1,7 2,6 2,3 Kumho Ecsta HS52 317 zł 2,7 2,3 2,4 Hankook Ventus Prime4 320 zł 2,7 2,4 2,5 Nexen N´Fera Primus 310 zł 3,1 2,3 2,5

Test opon letnich rozmiar 205/55 R16 V: kto w środku stawki?

Poniżej opony, które znalazły się w środku stawki. Jak wypadła polska Dębica Presto HP 2?

marka i model/kategoria orientacyjna cena (szt.) środowisko/koszty bezpieczeństwo jazdy ocena końcowa Kenda Kenetica Pro KR210 bd. 3,0 2,4 2,6 Kleber Dynaxer HP4 300 zł 2,1 2,8 2,6 Fulda EcoControl HP2 290 zł 2,2 2,8 2,6 Toyo Tires Proxes Comfort 350 zł (wzmacniana) 2,5 2,7 2,6 Dębica Presto HP 2 275 zł 2,3 2,8 2,7 Dunlop Sport BluResponse 375 zł 2,8 2,6 2,7 Pirelli Cinturato P7 C2 370 zł 2,6 2,7 2,7 Sava Intensa HP2 325 zł 2,6 2,8 2,7 Semperit SPEED-LIFE 3 360 zł 2,6 2,8 2,7 Firestone Roadhawk 295 zł 2,7 2,8 2,8 BF Goodrich Advantage 335 zł (wzmacniana) 2,8 2,9 2,9 GT Radial FE2 bd. 3,0 2,9 2,9

Test opon letnich rozmiar 205/55 R16 V: które opony letnie najgorsze? Tych nie kupuj

Tych opon nie polecamy nikomu. Poza tymi widocznymi poniżej, słabo wypadły też np.: Delinte DH2, Zeetex ZT1000, Avon AV7 i Radar RPX800.