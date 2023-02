Zobacz najlepsze auta używane w cenie do 10 tys. zł. Te silniki posłużą latami

1/21 W zestawieniu skupiamy się na autach segmentów B i C, bo w przedziale do 10 tys. zł wybór jest naprawdę niezły. To często uniwersalne pojazdy, które przy odrobinie zacięcia mogą też służyć rodzinie, poza tym wybieraliśmy te, które powinny być tanie w utrzymaniu. Stawiamy w pierwszej kolejności na proste silniki benzynowe, bo to głównie one gwarantują względnie przewidywalne koszty eksploatacji. Jeśli jakiś silnik dobrze toleruje LPG, też o tym wspominamy. Kolejność aut w zestawieniu – alfabetyczna. Poza zestawieniem znalazło się też kilka ciekawych aut, które też swobodnie mogłyby zostać uwzględnione - to np. Honda Jazz i Toyota Yaris...