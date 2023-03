Reklama

Opony letnie zdobywają popularność, ich sprzedaż rośnie. Opony zimowe pikują, a na tej stracie korzystają opony całoroczne czy wielosezonowe. Liczby najlepiej oddają obraz zmian zachodzących w preferencjach polskich kierowców…

– Sprzedaż opon letnich w Polsce wzrosła w 2022 roku o 3,2 proc., zdecydowany spadek o 10,6 proc. zanotowały jednak opony zimowe. Nieznaczny wzrost o 0,5 proc. odnotowaliśmy również na rynku opon wielosezonowych. W 2022 roku możemy mówić o zahamowaniu dwucyfrowych wzrostów tego segmentu, jakie rejestrowaliśmy od 2015 roku. Przewidujemy jednak, że zahamowanie to ma charakter tymczasowy. Kategoria ogumienia wielosezonowego rozwija się niezwykle dynamicznie, a na taki typ opony decyduje się coraz więcej kierowców, szczególnie w rejonach, w których sezon zimowy nie obfituje w częste opady śniegu – powiedział Piotr Snakowski, dyrektor marketingu Continental Opony Polska.

Opony całoroczne: zalety, wady, opinie, czyli nie tylko cena robi różnicę

Od siebie możemy dodać, że opony wielosezonowe – niegdyś uważane za swego rodzaju półśrodek – dziś pod wieloma względami nie mają się już często czego wstydzić. Nadal nie polecimy ich kierowcom, którzy lubią bardzo szybko wchodzić w każdy kolejny zakręt ani tym, którzy poruszają się typowo sportowymi autami o wysokiej mocy, ale do większości typowych zastosowań takie ogumienie nadaje się świetnie.

Reklama

Co więcej, opony całoroczne wysokiej klasy osiągają na śniegu wyniki zbliżone do zimówek, a i w porze letniej radzą sobie coraz lepiej. To po części na pewno tłumaczy odejście klientów od ogumienia typowo zimowego. No i do tego dochodzi nam wygoda: brak konieczności przeprowadzania sezonowej wymiany, tracenia czasu w kolejkach i wydawania pieniędzy.

Opony z przetworzonych butelek PET już na polskich drogach, to nowy trend

Continental podkreśla ponadto, że kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, a to, jak wynika z badań, też istotna kwestia dla polskich kierowców. – Przez lata, oprócz rozmiarów kół i mocy silników, zwiększyła się również świadomość środowiskowa kierowców. W nurcie zrównoważonego rozwoju działamy również w Continental, dążąc do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050 – wyjaśnia Snakowski.

– Aby osiągnąć ten cel, stosujemy w naszych oponach wiele innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań, takich jak technologia ContiRe.Tex, pozwalająca na wykorzystanie w procesie produkcji opon plastiku pochodzącego z przetworzonych butelek PET. Obecnie po polskich drogach porusza się już ponad 5000 opon tego typu, co oznacza, że daliśmy drugie życie 50 000 butelek – kończy dyrektor marketingu.

Recykling przy produkcji opon, czyli jak to się robi?

Już dziś w standardowej oponie Continental do samochodów osobowych stosuje się około 15-20 proc. materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Na tym jednak niemiecki producent nie poprzestaje, ciągle analizuje i sprawdza wszystkie składniki wykorzystywane przy produkcji opon, by w efekcie zwiększyć udział tworzyw z odzysku.

Materiał znany jako Conti-Reclaim pozyskiwany jest w ramach procesu bieżnikowania opon ciężarowych w zakładzie firmy w Stocken w Hanowerze już od 2013 roku i od lat jest stosowany w produkcji ogumienia. Aby rozszerzyć zakres zastosowań gumy z recyklingu Continental wykorzystuje nie tylko Conti-Reclaim, ale także gumę z recyklingu pozyskiwaną od innych dostawców.

– Surowce z recyklingu odegrają niezwykle istotną rolę w uczynieniu opon bardziej zrównoważonymi. Używamy tego typu materiałów, kiedy tylko jest to możliwe. Jednocześnie kluczowe jest dla nas, aby ich jakość i właściwości były na takim samym poziomie, jak w przypadku surowców konwencjonalnych – wyjaśniłą Anna Burakowska, dyrektor generalna Continental Opony Polska.

Continental pochwalił się też nową letnią oponą z rodziny PremiumContact. Tym razem przyszedł czas na siódmą generację. Producent zaznacza, że aż trzy technologie umożliwiły postęp w zakresie bezpieczeństwa opony PremiumContact 7: konstrukcja dostosowana do rozmiaru, innowacyjna mieszanka bieżnika RedChili oraz adaptacyjny wzór bieżnika.

Jak wyjaśniają fachowcy z Continental, za sprawą nowej mieszanki RedChili udało się zapewnić optymalne osiągi w najszerszym możliwym zakresie temperatur. Dzięki temu opona rozwija wysoką przyczepność nawet w niskich temperaturach w codziennym ruchu drogowym, bez wcześniejszej fazy rozgrzewania. W ocenie inżynierów kierowcy skorzystają z tego szczególnie w przejściowych miesiącach wiosennych i jesiennych.

Adaptacyjna konstrukcja bieżnika opony PremiumContact 7 ma zapewnić stabilność i komfort jazdy zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Szerokie otwory boczne w zewnętrznych obszarach rzeźby bieżnika powinny zapewnić wydajne odprowadzanie wody podczas jazdy na wprost, ponieważ powierzchnia styku z podłożem kończy się dokładnie w punkcie o najszerszym otworze. Podczas pokonywania zakrętów powierzchnia styku z drogą przesuwa się na zewnątrz, a boczne otwory ponownie się zamykają, zapewniając więcej gumy na styku opony z nawierzchnią, co skutkuje lepszą przyczepnością.