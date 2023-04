Reklama

Późna wiosna to okres, kiedy większość z nas ma sezonową wymianę opon już za sobą. I to dobra wiadomość, natomiast zła jest taka, że przynajmniej część kierowców na tym etapie o ogumieniu w zasadzie zapomina. No bo skoro na aucie mamy już opony letnie, to przecież nie ma się czym martwić, wystarczy tylko jeździć i niczym się nie przejmować, przy zmianie na letnie mechanik powiedział wprawdzie, że opony już mocno wyeksploatowane i czas myśleć o nowych, ale ty myślisz sobie, że jeszcze ten jeden sezon dadzą radę.. Takie podejście to ryzyko.

O ile z ustawieniem odpowiedniego ciśnienia poradzi sobie każdy (patrz dalej), o tyle ryzykowanie dalszego wyjazdu na zużytych/zniszczonych oponach to bardzo kiepski pomysł. Dlatego zawsze, gdy pojawią się wątpliwości co do stanu aktualnie używanych przez ciebie opon, powinieneś skorzystać z opinii fachowego serwisu i rozważyć zakup kompletu nowego ogumienia idealnie dopasowanego do twojego samochodu i stylu jazdy.

Opony Goodyear Eagle F1 Assymmetric 6: najlepsza w klasie

Gdzie szukać, jak kupować? Dobre oferty często trafiają się w internecie, ale opony można też łatwo kupić (i od razu wymienić!) stacjonarnie w profesjonalnym serwisie. Taką usługę oferuje np. ogólnopolska sieć warsztatów Premio należąca do Goodyear. Najpierw zamawiasz ogumienie online, potem ustalasz dogodny dla siebie termin i umawiasz się w wybranym punkcie na wymianę – opony będą tam na ciebie czekać. W razie jakichkolwiek wątpliwości fachowcy z Premio służą poradą. Czyli szybko, łatwo i przyjemnie.

Kolejna kwestia: dobór odpowiedniego produktu. Opona musi spełniać warunki nie tylko wymagane przez producenta samochodu (czyli odpowiedni rozmiar i typ), ale powinna też – i to najważniejsze! – zapewniać maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa. Dlatego warto zgłębić technologiczny poziom zaawansowania danej opony. Biorąc za przykład Eagle F1 Asymmetric 6, znajdziemy w niej na przykład technologię Dry Contact Plus, która pozwala zwiększyć powierzchnię styku z podłożem zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się duże przeciążenia. Z kolei zastosowanie w mieszance innowacyjnej żywicy (technologia Wet Braking Pro), znacznie poprawia prowadzenie na mokrej nawierzchni – w praktyce oznacza to niższe ryzyko aquaplaningu i znacznie krótszą drogę hamowania.

Opony Goodyear EfficientGrip Performance 2: wysoka trwałość względem konkurencji

Kolejny ważny element: trwałość. Jeśli już zainwestujesz w nowe opony, chcesz, by służyły jak najdłużej nie tracąc swoich „mocy” z upływem czasu. W tej kwestii warto sięgnąć po rekomendacje niezależnych, renomowanych testerów, do których zalicza się redakcja magazynu Auto Bild – w jej tegorocznych testach opona Eagle F1 Asymmteric 6 zdobyła (jako jedyna) wyłącznie pozytywne opinie, pokonując 49 konkurencyjnych produktów. Szczególnie dobrze wypadła właśnie pod względem trwałości – testujący uznali, że opona zachowuje swoje właściwości przez cały okres eksploatacji i przewyższa konkurencyjne marki pod względem oczekiwanego przebiegu. .

Eagle F1 Asymmetric 6 to opona dedykowana wymagającym kierowcom aut z mocnym silnikiem, ale tuż obok niej w ofercie Goodyear stoi ceniona za wydajność EfficientGrip Performance 2, która zapewnia o 20% dłuższy przebieg w porównaniu z najbliższym konkurentem i o 50% lepszy niż jej poprzedni model. Ta opona w tegorocznym jubileuszowym teście ADAC uzyskała najlepszą ocenę w kategorii zużycia bieżnika i znalazła się w czołówce pod względem efektywności. Za tak imponującym wynikiem też stoją konkretne technologie.

Po pierwsze, wysoka elastyczność bieżnika pomaga ograniczyć zużycie opony spowodowane trudnymi warunkami drogowymi. Po drugie, zwiększona liczba dłuższych krawędzi chwytających oraz zoptymalizowana sztywność mieszanki poprawia odprowadzanie wody i skraca drogę hamowania na mokrych nawierzchniach. I wreszcie po trzecie, większe żebra w centralnej części bieżnika zapewniają większą sztywność, co zwiększa stabilność prowadzenia w awaryjnych sytuacjach.

Opona Dębica Presto HP2: świetna jakość w dobrej cenie

Jeśli dysonujesz nieco skromniejszym budżetem, to wcale nie oznacza, że dobrej jakości opony o wysokich osiągach są poza twoim zasięgiem. Dobrym przykładem jest tutaj Dębica Presto HP2, również należąca do portfolio Goodyeara. Opona polskiej marki świetnie sprawdza się na mokrych nawierzchniach, a przecież lato w Polsce... nie zawsze jest tak słoneczne, jak byśmy chcieli. Wiedzą coś o tym ci, którzy wybierają się na urlop na przykład w lipcu.

Ale wracając do produktu Dębicy: dzięki zwiększonej liczbie rowków i krawędzi tnących w rzeźbie bieżnika, woda jest lepiej odprowadzana sprzed czoła opony, co przekłada się na dobrą trakcję na mokrej nawierzchni. Efekt? Lepsze prowadzenie i wysoka skuteczność hamowania na mokrym asfalcie. Z kolei zoptymalizowany wzór asymetrycznego bieżnika i konstrukcja opony Presto HP2 pozwalają zmniejszyć koszty eksploatacji – niskie opory toczenia. Produkt Dębicy występuje w rozmiarach od 15 do 17 cali i został zaprojektowany z myślą o autach miejskich i kompaktowych.

Opony muszą być przede wszystkim bezpieczne

Jeśli masz już wybrany produkt, to czas wrócić do kwestii sprawdzenia opon przed wyjazdem. Jest kilka ważnych rzeczy, które damy radę ocenić i ewentualnie poprawić samodzielnie Po pierwsze: właściwe ciśnienie. W zależności od obciążenia auta należy zawsze odpowiednio dopasować poziom ciśnienia w oponach. Dane o rekomendowanym i prawidłowym poziomie znajdziesz np. na naklejce we wnęce drzwi lub w instrukcji auta. Generalna zasada mówi, że im większy ładunek, tym wyższe ciśnienie. A wiosną i latem podczas wyjazdów majówkowych/urlopowych auta przeważnie zostają mocno obciążone.

Po drugie: stan bieżnika. Chodzi nie tylko o jego wysokość (zgodnie z przepisami musi to być minimum 1,6 mm, ale w praktyce lepiej nie schodzić poniżej 3-4 mm!), ale i wiek opony - starsza niż 10 lat, nawet jeśli ma dużo bieżnika, to nadaje się do wymiany! Musimy też być czujni w ocenie ewentualnych uszkodzeń (wybrzuszenia, pęknięcia) lub oznak nierównomiernego zużycia (np. ząbkowanie). W tym wypadku zazwyczaj oznacza to też jakiś problem z zawieszeniem, co również w kontekście dłuższego wyjazdu z rodziną może być ryzykowne. I tu znów wkracza potrzeba poradzenia się fachowców, by pomogli ocenić ewentualne uszkodzenia i doradzili, co w danej sytuacji zrobić, by szybko i łatwo rozwiązać problem.

Pamiętaj: opony mają tzw. wskaźnik zużycia (TWI), który – jeśli swoją wysokością pokryje się z bieżnikiem – to oznacza tylko jedno: opona nadaje się do utylizacji . Jeśli jednak chcesz przejechać na jednym komplecie więcej kilometrów, wybieraj modele o wyższej trwałości.