Co się odwlecze, to nie uciecze? Nowy elektryczny SUV Audi był zapowiadany już od jakiegoś czasu, jednak seryjna produkcja ruszy zapewne dopiero w drugiej połowie 2023 roku. Na razie, aby podtrzymać zainteresowanie nadchodzącym elektrycznym SUV-em, Niemcy chwalą się tym, że auto przechodzi ostatnie testy w północnej Europie. No a tam wciąż panują mocno zimowe warunki atmosferyczne. Na zdjęciach widać jeszcze mocno zakamuflowane egzemplarze, ale jest już sporo rzeczy, które o nadchodzącym Q6 e-tron wiemy na pewno.

Audi Q6 e-tron: co nowego? Jaka platforma?

Po pierwsze, mamy do czynienia z zupełnie nowym modelem. Q6 dostanie architekturę 800V i zostanie zbudowane na platformie PPE (Premium Platform Electric), z której skorzysta też m.in. nadchodzące elektryczne Porsche Macan. Po drugie, nie będzie do wyboru innej opcji napędu niż elektryczna. W końcu nazwa "e-tron" zobowiązuje. Po trzecie, model ten ma na początek stanowić uzupełnienie dla gamy Q5, czyli w chwili obecnej jednego z najpopularniejszych modeli Audi w skali globalnej. Q6 będzie więc pozycjonowane między Q4 a Q7 i ma być dostępne w dwóch wersjach nadwozia: jako klasyczny SUV oraz Sportback.

Audi Q6 e-tron: kiedy w Polsce?

Debiut modelu Q6 nie oznacza jednak, że Q5 jako takie od razu pójdzie do odstrzału. Na razie wiele wskazuje bowiem na to, że Q5 doczeka się jeszcze kolejnej generacji, jednak – aby nie podkopywać sprzedaży Q6 – nie będzie dostępne w wersji na prąd. Klienci dostaną więc do wyboru "tylko" wersje benzynowe, diesle i hybrydy. A kiedy nowe Q6 pojawi się w Polsce? Zakładamy, że wtedy, kiedy i na innych europejskich rynkach. Czyli pod koniec 2023 roku.

Nowe Audi A3: tylko jako elektryk, nowa platforma

Jak donosi m.in. Autocar, zmiany także w przypadku modelu A3 – nowa generacja ma zadebiutować w 2027 r. i w tej chwili wszystko wskazuje na to, że model będzie już wyłącznie elektryczny. Entuzjastom modelu RS3 i jego niepowtarzalnego (i dla wielu już kultowego!) silnika 2.5 R5 turbo zostaje już coraz mniej czasu...

Nie zostało też jeszcze przesądzone, czy elektryczny kompakt spod znaku czterech pierścieni będzie się nazywał "A3 e-tron", czy jednak, idąc za innymi zmianami w nomenklaturze, Audi zdecyduje się na coś innego. Tak jak Q6, nowy kompakt wykorzysta architekturę 800V, ale zostanie zbudowany na platformie SSP (Scalable Systems Platform).