Reklama

Ford Explorer Sport będzie pierwszym autem wprowadzonym pod nowym hasłem i w nowej stylistyce. Amerykanie ogłosili, że sentencją przewodnią Forda w Europie będzie "Adventurous Spirit" (Duch Przygody). Slogan ma odzwierciedlać wolność i przygodę, a także emocje, które wzbudzają kultowe modele marki.

Dziś rdzennie amerykański Explorer w Polsce występuje jako hybryda plug-in i już na dzień dobry robi niesamowite wrażenie swoją gigantyczną, przeszło 5-metrową sylwetką zawieszoną na 20-calowych kołach. Wyniki sprzedaży jednak nie są tak imponujące. Stąd najwidoczniej inny pomysł na zagospodarowanie kultowej nazwy w Europie…

Nowy Ford Explorer Sport to pierwszy z elektrycznych bliźniaków

Rąbka tajemnicy uchylił Martin Sander, dyrektor generalny jednostki Ford Model e odpowiedzialnej za opracowanie nowych samochodów elektrycznych, a także za rozwój oprogramowania oraz technologii i usług związanych z pojazdami skomunikowanymi. Sander odchylając czarną płachę udowodnił, że elektryczna rewolucja nie istnieje wyłącznie na papierze. Nowy Ford Explorer Sport jest pierwszym z dwóch nowych samochodów elektrycznych, które Amerykanie wyprodukują w Kolonii w oparciu o volkswagenowską platformę MEB.

Reklama

Ford Explorer Sport zaskoczy surowym wyglądem i zasięgiem

Wykorzystanie tej architektury oznacza, że Explorer Sport zagra w lidze kompaktowych crossoverów średniej wielkości. Pod względem wyglądu sprawia wrażenie bardziej kanciastego i surowego niż EV Grupy VW. Przedstawiciele Forda zapowiedzieli, że jego styl będzie agresywny. Wykonanie również pójdzie w stronę premium. To ma być hit dużo większy od Mustanga Mach-E. Stąd jeśli ma brylować w rankingach sprzedaży bardziej niż SUV rodem z USA, wówczas niższa cena jest tu kluczowa.

Ford obiecuje zasięg 500 km na jednym ładowaniu akumulatorów. Wnętrze pomieści pięciu pasażerów. Można domyślać się, że jego nadwozie będzie nieznacznie mniejsze od sylwetki Mustanga Mach-E. Rywale to m.in. Toyota bZ4X, Nissan Ariya czy Volkswagen ID.4 (zbudowany na MEB).

Kiedy Ford Explorer Sport wjedzie do Polski?

Ford Explorer Sport oficjalnie zadebiutuje w marcu 2023 roku, wtedy też ruszą taśmy produkcyjne w Kolonii. Po nim w 2024 roku w tym samym zakładzie będzie wytwarzany nazywany wewnętrznie przez inżynierów Forda elektryczny Sport Crossover. Pod względem zasięgu nie może być gorszy...

Ford spodziewa się, że roczna produkcja obu nowych modeli osiągnie 1,2 mln sztuk w ciągu sześciu lat. Inwestycja w ten elektryczny duet wyniesie 2 mld dolarów. W kwocie zawarto też nową montownię akumulatorów, która ma rozpocząć działalność w 2024 roku.

Ford pracuje nad własną technologią akumulatorów półprzewodnikowych

Jednocześnie Ford prowadzi własne prace badawczo-rozwojowe nad akumulatorami do samochodów elektrycznych. Stąd inwestycja 185 mln dolarów w globalne centrum rozwojowe Ford Ion Park w Romulus w stanie Michigan. Obiekt o powierzchni ponad 25 tys. m2 pomieści sprzęt do projektowania i produkcji elektrod, ogniw i macierzy. Zespół 200 ekspertów wymyśli i wyprodukuje ogniwa i układy akumulatorów litowo-jonowych oraz nową generację akumulatorów półprzewodnikowych. Ta ostatnia technologia ma radykalnie zmienić użyteczność samochodów elektrycznych. Rozwiązanie zapewni większą gęstość energii wobec dzisiejszych elektrolitowych akumulatorów litowo-jonowych. Czas ładowania zostanie skrócony. Efekt skali przyczyni się do obniżenia kosztów.

Ford Fiesta znika w 2023 roku, tak Amerykanie kasują nierentowne modele

Ford na dobre zaczął przerzucać się na SUV-y w Europie. Trudno dziwić się takiej decyzji, w końcu kierowcy kupują wszystko, co jest zawieszone wyżej nad jezdnią i choć trochę przypomina terenówkę. Ofiarą ssania na SUV-y i crossovery padają nierentowne segmenty – z rynku znikają małe auta, tradycyjne kompakty, samochody klasy średniej i minivany. Ford w 2023 roku wygasi produkcję Fiesty – w jej miejsce w Kolonii wjedzie właśnie pierwszy z elektrycznych bliźniaków. Kompaktowy Focus zostanie wycofany z produkcji w fabryce w Saarlouis w Niemczech w 2025 roku.

Ford rezygnuje również z minivanów S-Max i Ford Galaxy produkowanych w Walencji w Hiszpanii. Produkcja modeli zakończy się w kwietniu 2023 roku. Produkcja Mondeo w Walencji już się zakończyła, zamiast tego Ford planuje uruchomić produkcję samochodów elektrycznych opartych o własną platformę.

Ford Puma także jako samochód elektryczny to nie wszystko

Puma jest obecnie najczęściej kupowanym samochodem osobowym Forda w Europie. Jednak i tu szykują się zmiany. Od 2024 roku będzie dostępna z napędem elektrycznym. Stylistycznie wyróżni się m.in. światłami z grafiką trzech pazurów w każdym reflektorze. Puma EV wyjedzie z fabryki w Krajowej w Rumunii.

Do tego gama całkowicie elektrycznych pojazdów użytkowych Forda zostanie poszerzona w 2023 roku o E-Transita Customa i E-Tourneo Customa, które będą produkowane w fabryce Otosan w Turcji. W kolejnym roku zadebiutują mniejsze w pełni elektryczne Transity Courier i Tourneo Courier, montowane w zakładzie w Krajowie.