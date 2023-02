Reklama

Ford Ranger Raptor to pomysł amerykańskiej marki na przeszczepienie najlepszych osiągów i niesamowitych zdolności terenowych do wołu roboczego, jakim jest pikap Ranger. Inżynierowie Forda wspięli się tu na wyżyny swojego kunsztu i nie tylko wyposażyli go w potężny silnik V6 i inteligentny napęd 4x4, lecz także dołożyli perfekcyjne zawieszenie, które naprawdę sprawdza się w każdych warunkach.

Do tego mamy całą armię elektronicznych asystentów i zaskakująco wysoki poziom komfortu na co dzień, kojarzący się bardziej z luksusowym SUV-em niż dostawczym pikapem. Czy Fordowi udało się stworzyć zatem model łączący różne żywioły?

Ford Ranger Raptor to nowy drapieżnik w Polsce

Zacznijmy od wyglądu, który został odpowiednio wyostrzony w taki sposób, by natychmiast zwracać uwagę i budzić respekt. Decydują o tym duże osłony poszerzonych nadkoli, powiększone w stosunku do innych wersji Rangera zderzaki z dodatkowymi zaczepami do holowania i masywne osłony podwozia z przodu i z tyłu.

Potężny napis “FORD” na grillu wraz z ledowymi światłami do jazdy dziennej to oczywiste odniesienia do najsłynniejszego pikapa świata, czyli modelu F-150, w którego przypadku akurat wersje Raptor od lat stanowią synonim twardziela o doskonałych osiągach. Ranger Raptor porusza się na 17-calowych alufelgach, na które nawleczono specjalne opony terenowe.

Ford Ranger Raptor i wnętrze, tu poczujesz się jak w SUV-ie

Wnętrze zapewnia bardzo dobrą przestronność, a wykończenie skórą i zamszem nadaje mu szlachetny charakter. Można się tu poczuć jak w dobrej klasy dużym SUV-ie. Sportowe, profilowane i regulowane elektrycznie fotele zapewniają wygodną pozycję za kierownicą. Ta ostatnia obszyta jest skórą, ma czerwone przeszycia i oznaczenie “Raptor” w dolnej części wieńca. Umieszczono na niej także przyciski sterujące multimediami oraz wybranymi systemami, w tym np. brzmieniem wydechu, ustawieniami zawieszenia i układu kierowniczego.

Wyposażenie, czyli co Ranger Raptor daje w standardzie

To bez wątpienia topowy wariant Forda Rangera, stąd na pokładzie znalazło się kompletne wyposażenie wpływające na komfort i bezpieczeństwo. Ekran cyfrowych zegarów ma przekątną 12,4 cala, a umieszczony na konsoli środkowej pionowy ekran dotykowynajnowszej odsłony multimedialnego systemu SYNC4 – 12 cali. Między siedzeniami znajdziemy przyciski i pokrętło wyborów trybu pracy układu napędowego i jezdnego – odpowiednie komunikaty prezentowane są na wyświetlaczu przed kierowcą. Standardem jest ponadto 10-głośnikowy system audi B&O, dwustrefowa klimatyzacja oraz system wspomagania parkowania z kamerą 360 stopni, która także doskonale sprawdza się w terenie, zapewniając widokiem wokół samochodu wsparcie podczas pokonywania trudnych przeszkód.

Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa to Ford Ranger Raptor także i tu nie idzie na żadne kompromisy, oddając do dyspozycji użytkownika m.in. układ zapobiegający kolizjom, wspomagający omijanie przeszkody, funkcję automatycznego hamowania podczas cofania, monitorowanie martwego pola w lusterkach, asystenta kontroli pasa ruchu i zmiany pasa rachu, a także adaptacyjny tempomat.

Ten Ford wjedzie wszędzie i szybko, silnik 3.0 V6 i skrzynia 10-biegowa

Pod maskę Ford Rangera Raptora trafił benzynowy, sześciocylindrowy silnik z podwójnym turbodoładowaniem, który w europejskich wariantach modelu osiąga maksymalną moc 292 KM oraz moment obrotowy 491 Nm. Celowo podkreślamy tu wariant europejski, bo warto wspomnieć, że z tego silnika w niektórych modelach poza Starym Kontynentem Ford potrafi wycisnąć nawet 400 KM. U nas to kwestia regulacji związanych z normami emisji. W każdym razie 3.0 V6 Twin Turbo w Rangerze Raptorze robi doskonałą robotę, przekształcając pikapa w prawdziwie dynamicznego drapieżnika.

Moment przekazywany jest na koła za pośrednictwem 10-biegowej przekładni automatycznej, która działa płynnie i szybko, dopasowując swoją pracę do wybranego trybu jazdy oraz warunków drogowych (przełożenia da się zmieniać manualnie łopatkami przy kierownicy, ale to raczej gadżet niż potrzeba funkcja). Jest też elektronicznie sterowana dwubiegunowa skrzynia rozdzielcza połączona z mechanizmami różnicowymi z przodu i z tyłu.

Jak Ford Ranger Raptor jeździ w trasie?

Co ważne, na trasie Raptor zachowuje się jak zwykłe auto osobowe. Jest świetnie wyciszony, nie hałasują nawet terenowe opony, elastyczny, a do tego bardzo komfortowy. Do setki przyspiesza w niespełna 8 s, a jego prędkość dochodzi do 180 km/h. Bez względu na to, czy wybierze się tryb Normal, czy Sport, jazda w trasie daje sporo frajdy, a dodatkowo można ją “przyprawić” bardziej soczystym brzmieniem wydechu. W sumie do wyboru są aż cztery, od cichego Quiet, przez Normal i Sport, aż do najbardziej efektownego Baja, z którego Ford zaleca korzystać w terenie.

Warto zwrócić uwagę, że nowy system napędu na cztery koła e-4WD pozwala poruszać się na trasie z napędzaną tylko tylną osią (ustawienie 2H). Można też wybrać opcję automatyczną (4A) i wówczas przednia oś dołączana jest tyle wtedy, gdy to konieczne, np. na śliskie nawierzchni lub gdy na zakręcie dochodzi do utraty przyczepności przez któreś z kół (w Raptorze nie ma centralnego dyferencjału). Oczywiście można też wybrać tryb 4H i wówczas stale napędzane są obydwie osie. Natomiast dla off-roadu zarezerwowany jest tryb 4L z reduktorem.

Ford Ranger Raptor terenie uwalnia moc, jaka dzielność terenowa?

To jednak poza utwardzonymi ścieżkami Ford Ranger Raptor daje najwięcej frajdy i potrafi naginać prawa fizyki. Przekonaliśmy się o tym podczas testów na poligonie pod Warszawą.

O jego niesamowitych możliwościach decyduje m.in. potężna moc oraz konstrukcja podwozia ze sztywną ramą ze zwiększonym skokiem kół, elektroniczni asystenci oraz nowatorskie zawieszenie, w którym zastosowane zostały znane z wyczynowych pojazdów amortyzatory Fox 2.5” Live-Valve z opatentowanym systemem tzw. wewnętrznego obejścia. Są one wypełnione olejem wzbogaconym teflonem i regulując jego przepływ w tłokach, potrafią w czasie rzeczywistym dopasować siły tłumienia do sytuacji na drodze. W efekcie na nierównych nawierzchniach pokonywanych nawet z dużą prędkością nie dochodzi do zjawiska “dobijania” zawieszenia i łatwo jest utrzymać kontrolę nad samochodem. Zwłaszcza w ekstremalnym ustawieniu Baja, w którym wszystkie systemy samochody oddają do dyspozycji swój pełny potencjał. Piach, kamienie, błoto, strome podjazdy i zjazdy, przeszkody wodne, to wszystko jest naturalnym środowiskiem dla Forda Rangera Raptora, w którym potrafi taplać się z nieukrywaną radością. Chociaż taplanie to złe określenie. On je po prostu przejeżdża, a jak trzeba, nawet przeskakuje.

Raptor może pochwalić się takimi parametrami terenowymi jak kąt natarcia: 32 stopnie, kąty zejścia 24-27 stopni, kąt rampowy 24 stopnie. Prześwit sięga 272 mm, a głębokość brodzenia to 850 mm!

Silnik z funkcją podtrzymywania turbo, co to jest?

Warto to jeszcze na chwilę wrócić do silnika, która w trybie Baja oferuje funkcję podtrzymania turbo – przez 3 s po zdjęciu nogi z pedału gazu przepustnica pozostaje otwarta, dzięki czemu silnik gotowy jest niemal natychmiast do ponownego dostarczenia pełni mocy, gdy znowu wciśnięty zostanie gaz w podłogę. Jak podkreśla Ford, rozwiązanie to zostało przejęte ze sportowych modeli: GT i Focus ST.

Blokady przedniego i tylnego dyferencjału można aktywować z poziomu ekranu dotykowego, stały podgląd mamy też do kątów skrętu kół, przechyłu bocznego czy pochylenia wzdłużnego. Do wyboru są jeszcze tryby: Slippery (śliska nawierzchnia), Mud&Ruts (błoto i koleiny), Sand (piach), Rock (skały), a także funkcja Trail Control, która pozwala ustawić w terenie maksymalną prędkość do 32 km/h i skupić się na kierowaniu, podczas gdy samochód sam będzie przyspieszać i zwalniać, tak by bezpiecznie pokonać trasę.

Jeśli ktoś zażyczy sobie efektownych driftów, to Raptorem jest to jak najbardziej możliwe. Wystarczy zapiąć blokadę tylnego dyfra i dać się ponieść. Zabawa doskonała, oczywiście w odpowiednim miejscu.

Ford Ranger Raptor i cena? Tylko przy kasie wywołuje zmartwienie

Jedyne co wzbudza smutek po spotkaniu z Fordem Rangerem Raptorem, to informacja o jego cenie. Za auto trzeba zapłacić minimum 304 550 zł netto, czyli 374 596 zł brutto. Faktem jest, że nie znajdziemy żadnego innego modelu, który oferowałby takie możliwości jak ten pikap, zwłaszcza jeśli chodzi o jazdę w terenie. Na co dzień to perfekcyjny sportowy pikap rodzinny.