Program bezpłatnych szkoleń dla młodych kierowców Ford Driving Skills For Life realizowany jest w ramach kampanii społecznej odpowiedzialności. Działa na świecie od 2003 roku, a w 2013 pojawił się również w Europie. Do tej pory na naszym kontynencie przeszkolono 50 000 młodych kierowców. W Polsce program DSFL istnieje od 2016 roku.

Już po raz siódmy spotkaliśmy się w Polsce z młodymi kierowcami. W tym roku odwiedziliśmy Gdańsk. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak rozpoznawać zagrożenia na drodze, panować nad pojazdem czy kontrolować prędkość. W tym roku program Ford Driving Skills For Life poruszał także kwestie związane z prowadzeniem pojazdów elektrycznych. Pojawiły się również zajęcia związane z międzynarodową kampanią Forda „Podziel się drogą”. Akcja ta ma na celu popularyzację dobrych zachowań wśród rowerzystów oraz kierowców, a także promowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uprzejmości i empatii. W tym roku w bezpłatnym szkoleniu uczestniczyło ponad 300 osób. Oznacza to, że od 2016 roku przeszkoliliśmy ponad 4000 młodych kierowców. To wszystko ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach – powiedział Mariusz Jasiński, Dyrektor Komunikacji i Public Relations Ford Polska.

Od momentu utworzenia programu Ford Driving Skills Ford Life przez firmę Ford Motor Company Fund, stowarzyszenie Governors Highway Safety Association oraz panel ekspertów ds. bezpieczeństw Fundusz Forda zainwestował w szkolenia ponad 60 milionów dolarów.