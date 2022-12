Reklama

Lancia po latach stagnacji zamierza znów o sobie przypomnieć. Właśnie zadebiutował Ypsilon po face-liftingu, ale to jeszcze nie koniec rewelacji, jakie szykuje marka. W najbliższych latach pojawią się zupełnie nowe samochody z napędem elektrycznym.

Lancia spokojnie dawkuje emocje. Jako przedsmak rewolucji prezentuje odświeżone wydanie miejskiego malucha, który po 11 latach doczekał się liftingu, a przez ten cały czas utrzymywał markę przy życiu.

Lancia Ypsilon przechodzi face-lifting po 11 latach

Lancia Ypsilon to bliźniak Fiata 500 i Pandy. Ze względu na włoski rodowód, cieszy się niesłabnącą popularnością w swoim macierzystym kraju. Klienci doceniają stylowe nadwozie, oszczędne silniki oraz rozsądną cenę samochodu. Włoski producent postanowił delikatnie przypomnieć o swoim istnieniu wprowadzając kilka zmian w wyglądzie, wyposażeniu oraz napędzie.

Ypsilon produkowany w tyskiej fabryce otrzyma nową kolorystykę nadwozia i opcje wykończenia. Prezentowany na zdjęciach egzemplarz pomalowano nowym lakierem Verde Rugiada. We wnętrzu pojawiły się niebieskie wstawki na desce rozdzielczej i drzwiach, a także zielone akcenty na dźwigni zmiany biegów, kierownicy, nawiewach czy zestawie wskaźników.

Lancia Ypsilon po face-liftingu, nowe wyposażenie

Po raz pierwszy w historii tego modelu na liście wyposażenia będą dostępne takie udogodnienia jak kamera cofania i ładowarka indukcyjna. Użytkownicy z pewnością docenią możliwość integracji pokładowych multimediów z Android Auto i Apple CarPlay. We wnętrzu samochodu zobaczymy materiały pochodzące z recyklingu, a konkretnie z plastiku wyłowionego z Morza Śródziemnego.

Lancia Ypsilon po face-liftingu, silnik i osiągi

Pod maską również znajdziemy ekologiczne akcenty. Wylądował tam silnik znany z innych modeli Fiata. Benzynowy trzycylindrowiec Firefly o pojemności 1.0 generuje 70 KM maksymalnej mocy. Silnik spalinowy jest wspomagany przez 12-woltowy układ miękkiej hybrydy (mild hybrid), czyli elektryczny silnik o mocy 4,6 KM, pełniący rolę rozrusznika i alternatora.

Auto przyspiesza od 0 do 100 km/h w 14,2 s, a przy prędkości poniżej 30 km/h układ hybrydowy przechodzi w tryb "żeglowania" z wyłączonym silnikiem. Mały silnik będzie dostępny w parze wyłącznie ze skrzynią mechaniczną.

Lancia Ypsilon po face-liftingu będzie tańsza niż Fiat 500

Na razie w kwestii dostępności nic się nie zmienia. Produkowany w Polsce model jest dostępny tylko dla klientów we Włoszech. Ceny na lokalnym rynku startują od 13 350 euro, co przy dzisiejszym kursie wynosi w przeliczeniu 62,3 tys. zł. Bliźniaczy Fiat 500 w podobnej specyfikacji kosztuje we Włoszech znacznie więcej – 17,8 tys. euro, czyli jakieś 83,1 tys. zł. Co ciekawe, ten sam samochód w polskich salonach jest dostępny od 67 tys. zł.

Lancia szykuje 3 głośne premiery. Nowy Ypsilon w 2024 r.

Fani włoskiej marki z innych krajów Europy muszą uzbroić się w cierpliwość. Lancia zaprezentowała niedawno swój nowy koncept-rzeźbę o nazwie Pu+Ra Zero, który zapowiada wielki renesans marki. W następnych latach pojawią się trzy nowe modele, a wśród nich zupełnie nowa Lancia Ypsilon. Auto, które pojawi się na rynku w 2024 roku, zamieni się w miejskiego crossovera, a pod nadwoziem będzie skrywać napęd elektryczny.

W 2026 r. gama modelowa Lancii wzbogaci się o topowy model Aurelia. Producent nie zdradza zbyt wielu szczegółów, ale plotki mówią o kompaktowym SUV-ie mierzącym ok. 4,6 m długości. Dwa lata później dołączy do pozostałej dwójki zupełnie nowe wcielenie modelu Delta.

Po latach stagnacji, Lancia chce znowu błyszczeć na europejskich salonach. Ekspansja Włochów rozpocznie się od 2024 roku. W Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii oraz Niemczech pojawią się salony tej marki. Lancia będzie rozwijać sieć dilerską, ale równolegle będzie stawiać na sprzedaż internetową i agencyjny model dystrybucji.