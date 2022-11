Reklama

Lancia przez ostatnie lata zawiesiła swoją motoryzacyjną karierę. Jednak przez wiele dekad Włosi słynęli z produkcji sportowych i stylowych samochodów, konkurując na swojej drodze z francuskimi i niemieckimi markami ocierającymi się o segment premium.

Lancia ma aktualnie w ofercie tylko jeden samochód. To miejski model Ypsilon oferowany wyłącznie na włoskim rynku. Samochód powstał na bazie Fiata 500, ale różni się od niego wyglądem nadwozia. I to by było na tyle w kwestii obecności Lancii na rynku.

Jednak już niebawem wszystko może się zmienić. Włoska marka właśnie zaskoczyła świat dwoma projektami, które mogą oznaczać jedno – powrót do gry. Włosi pochwalili się odświeżonym logo marki oraz mocno awangardowym konceptem.

Lancia pokazała nowe logo. Jest jak klejnot

Zespół projektantów pracujących dla włoskiej marki dokładnie przeanalizował siedem odsłon logo, które funkcjonowały na rynku od 1907 r. Wspólnym mianownikiem była tarcza, koło i lanca, do której zamontowano flagę. Aktualne logo firmy było użytkowane przez 16 lat. W 2006 r. marka wprowadziła nowy znaczek na maski samochodów z okazji 100. urodzin marki.

Tym razem Włoski celowo przeciwstawili się projektowaniu dwuwymiarowego logo, zoptymalizowanego pod kątem mediów społecznościowych oraz użytku cyfrowego. Twórcy nazywają je "progresywnym klasykiem". Ważną informacją jest to, że logo nie pojawi się w przedniej ani tylnej części nadwozia. Będzie montowane z boku pojazdu – na słupku B lub C.

W przedniej części nadwozia zostanie zamontowany pasek świetlny w kształcie litery "Y", na którym będzie rozpięte słowo "Lancia", a literka "A" pojawi się jako odwrócone "V". Ten sam motyw pojawi się z tyłu, pomiędzy okrągłymi światłami.

Lancia wprowadzi trzy modele w 6 lat

Nowe logo pojawi się na trzech modelach, które zadebiutują na przestrzeni nadchodzących sześciu lat i będą stanowić trzon włoskiej marki. Zgodnie z zapowiedzią, w 2024 r. pojawi się na rynku nowe wcielenie modelu Ypsilon. Nadal będzie to miejski samochód, ale tym razem o wyglądzie crossovera i długości ok. 4 metrów. To już piąte wcielenie modelu, włączając model Y10 produkowany w latach 1985-1995.

W 2026 r. Lancia zaprezentuje swój topowy model. Producent nie zdradza zbyt wielu szczegółów, ale plotki mówią o kompaktowym SUV-ie mierzącym ok. 4,6 m długości. Niewykluczone, że samochód otrzyma nazwę Aurelia.

Ostatnią zapowiadaną nowością jest kolejne wcielenie modelu Delta. Zgodnie z planem auto zadebiutuje dopiero w 2028 roku. Czwarta generacja kompaktowego modelu będzie mierzyć ok. 4,4 metra.

Lancia wróci na kluczowe rynki i rozwinie sieć dilerską

Nowe modele to jednoznaczny sygnał, że Lancia ponownie chce się liczyć na rynku europejskim. Aktualnie samochody włoskiej marki są sprzedawane na rynku lokalnym, a od 2024 r. trafią do Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii oraz Niemiec. Później przyjdzie czas na premiery w kolejnych krajach w Europie.

W nadchodzących latach firma będzie rozwijać sieć dilerską w Europie, równolegle koncentrując się na sprzedaży internetowej. Zgodnie z najnowszą filozofią koncernu Stellantis, zostanie wprowadzony model dystrybucji "agencyjnej".

Od 2028 r. Lancia zamierza sprzedawać wyłącznie samochody napędzane elektrycznie. Dlatego wszystkie modele wprowadzane po drodze na rynek będą uwzględniać głównie taki rodzaj napędu.

Lancia pokazała koncept Pu+Ra. Nie przypomina samochodu

Wygląd zapowiadanych wyżej modeli zapowiada najnowszy projekt włoskich stylistów. Wraz z nowym logo Lancia przedstawiła rzeźbę o nazwie Pu+Ra Zero.

Mówiąc delikatnie, to dość abstrakcyjna forma. Choć nie ma kół, to można się w niej doszukiwać analogii do historycznych modeli włoskiej marki. W projekcie pojawił się akcent w postaci okrągłych kloszy z modelu Stratos Zero oraz nawiązania do Alfa Romeo Carabo. Oba modele zaprojektowało legendarne studio koncepcyjne Bertone.

Nazwa Pu+Ra nie jest przypadkowa, bowiem zapowiada nową nazwę języka stylistycznego Lancii. Będzie oparty na dwóch hasłach: "pure" i "radical". Po pierwszym można się spodziewać minimalistycznej formy, natomiast drugi zapowiada odważne i nietuzinkowe kształty.

- Chcieliśmy pokazać, że Lancia może być wierna swoim korzeniom bez konieczności wybierania pomiędzy byciem czystym a radykalnym, oferując jedno i drugie w naszym języku projektowym Pu+Ra - powiedział Luca Napolitano, dyrektor generalny Lancii.

Co ciekawe, producent ogłosił współpracę z producentem mebli Cassina. Firma będzie uczestniczyć w tworzeniu nadchodzących modeli. To sugeruje, że Lancia zamierza mocno przymierzać się do segmentu premium. Czas pokaże, czy pomysł na współpracę okazał się słuszny.