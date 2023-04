Reklama

Lancia Pu+Ra HPE w błękitno-zielonym lakierze Progressive Green wyskoczyła niczym królik z kapelusza podczas wielkiego show w Mediolanie. Sztukmistrzem był Luca Napolitano, dyrektor generalny włoskiej marki. Nowy model to sensacja na miarę legendarnego modelu Stratos. Zresztą twórcy auta pełnymi garściami czerpali z bogatej przeszłości. Ale po kolei…

Lancia w Polsce znana jest z miejskiego modelu Ypsilon produkowanego w Tychach i rządowych limuzyn Kappa, które później trafiały w ręce kolekcjonerów. Szczególnie rzadkim okazem jest Kappa coupe. Z kolei Lancia Lybra jako sedan i kombi miała stanowić dla marki z Turynu przełom – wtedy nie wyszło. Także Delta produkowana do 2014 roku, mimo świetnej stylistyki, przestronnego wnętrza i dobrych silników, nie podbiła świata. Teraz po niemal dekadzie niebytu Lancia zaczyna lśnić na nowo…

Lancia Pu+Ra HPE to nowy model włoskiej legendy, czekaliśmy niemal 10 lat

- Dzisiaj Lancia przedstawia Lancię Pu+Ra HPE, wizję marki na najbliższe 10 lat, model, który wprowadza markę w erę mobilności elektrycznej i podsumowuje sposób w jaki pojmujemy samochód i wrażenia z nim związane. Począwszy od nowego modelu Ypsilon, nasze auta przyszłości będą czerpać inspiracje z Lancii Pu+Ra HPE - powiedział Luca Napolitano, dyrektor generalny marki Lancia.

Lancia Pu+Ra HPE, jak wygląda i co to za samochód? (wideo)

Lancia Pu+Ra HPE wygląda kosmicznie. Szerokie nadwozie to smukła rzeźba utworzona z podstawowych kształtów geometrycznych, takich jak koło, prostokąt i trójkąt. Boczne linie przypominają Aurelię i Flaminię. Okrągłe światła to ekstremalna Lancia Stratos, dzięki której Włosi w rajdach zdobyli trzy tytuły Mistrza Świata Konstruktorów z rzędu (1974, 1975 i 1976 r.).

Z kolei błękitno-zielony lakier Progressive Green w ciepłym złotym odcieniu został wykonany z wykorzystaniem płynnego metalu z pigmentami najnowszej generacji - jest hołdem dla zabytkowej i ponadczasowej Lancii Flaminia Azzurro Vincennes.

Spektakularne wrażenie robi także obrotowy kolisty dach (wideo). Tylna szyba również nawiązuje do Lancii z lat 70-tych, Beta HPE, z poziomymi listwami, które przypominają strukturę osłony przeciwsłonecznej. Tak w skrócie projektanci w klinowatej sylwetce debiutującej Lancii wymieszali to co najlepsze z dziedzictwa z genami nowego języka stylistycznego, który na przestrzeni najbliższych lat znajdzie kontynuację do kolejnych modelach.

Lancia Pu+Ra HPE, co oznacza nazwa nowego modelu?

Sama nazwa Lancia Pu+Ra HPE także niesie przesłanie. Skrót "Pu+Ra" odnosi się do nowego, czystego i radykalnego designu. Z kolei HPE to skrót od High Performance Electric i oznacza samochód, który jest jednocześnie ekologiczny, ekscytujący i który ewoluuje (Eco-sustainable, Exciting and Evolved). Warto przypomnieć, że skrót HPE został użyty po raz pierwszy w latach 70. dla Lancii Beta i oznaczał High Performance Estate, był symbolem sportowego charakteru i praktyczności. Wtedy za osiągi odpowiadał silnik spalinowy, dziś Lancia zmienia się w markę zelektryfikowaną. Zanim jednak zakręcą się koła, warto rozejrzeć się we wnętrzu…

Nowa Lancia Pu+Ra HPE i jej wnętrze

Włosi uwielbiają otaczać się pięknymi przedmiotami. Nic dziwnego, że kabinę nowego modelu Lancia opracowali specjaliści firmy Cassina słynącej z ekskluzywnych mebli. Dzięki temu za kierownicą mamy poczuć się jak w domu. Inspirację włoskim wzornictwem widać wyraźnie w okrągłym dywanie z naturalnej wełny oraz w fenomenalnych przednich siedzeniach, inspirowanych fotelami Maralunga zaprojektowanymi przez Vico Magistretti.

Nowa Lancia wprowadza rewolucyjne sterowanie jednym przyciskiem i głosem (wideo)

Nowa Lancia ma wnętrze w 70 proc. wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu. Pu+Ra HPE to również pierwszy samochód wyposażony nowy kokpit z wirtualnym interfejsem S.A.L.A., który będzie dostępny w nowym modelu Ypsilon. A dzięki S.A.L.A, Lancia zostanie pierwszą marką w grupie Stellantis, która wdroży technologie Chameleon i TAPE (Tailored Predictive Experience) centralizujące funkcje audio, sterowanie klimatyzacją i oświetleniem, umożliwiając dostosowanie atmosfery panującej w kabinie poprzez naciśnięcie jednego przycisku lub sterowanie głosem. Cały tył samochodu i dolna część wnętrza wykonane są z aksamitnego nubuku (firmy Poltrona Frau) produkowanego we Włoszech.

Lancia Pu+Ra HPE jako samochód elektryczny z zasięgiem 700 km

Wreszcie napęd. Nowa Lancia Pu+Ra HPE to samochód elektryczny. Producent obiecuje zasięg ponad 700 km. Imponuje też 10-minutowy czas ładowania akumulatora i niesamowicie niskie zużycie energii mniejsze niż 10 kWh na 100 km. Takie parametry ma zapewnić szerokie zastosowanie aerodynamicznych elementów, takich jak obniżony dach, wąskie cyfrowe lusterka boczne, aerodynamiczne koła, trzy przednie, aerodynamiczne płyty osłonowe podwozia.

Lancia Pu+Ra HPE i pierwsze dane techniczne

Lancia Pu+Ra HPE samochód elektryczny Zasięg ponad 700 km Czas ładowania ok. 10 min. Zużycie energii poniżej 10 kWh na 100 km

Lancia wraca i wprowadzi 4 nowe modele: Ypsilon, Ypsilon HF, Gamma i nowa Delta

Kiedy na drodze? W 2024 roku na rynek wejdzie nowa 4-metrowa Lancia Ypsilon, zarówno w wersji hybrydowej, jak i elektrycznej. A już od 2025 roku dołączy nowy usportowiony Ypsilon HF (szerszy o 4 cm od zwykłego modelu i niższy).

Lancia i akumulatory ze stałym elektrolitem

Wreszcie Lancia wraca do segmentu C i D na nowej platformie Stellamedium. Nowa i większa Lancia Gamma zadebiutuje w 2026 roku i do sprzedaży trafiać będą już wyłącznie samochody w 100 proc. elektryczne. Nowa Lancia Delta dołączy w 2028 roku i od tej pory firma będzie sprzedawać wyłącznie modele zasilane prądem z akumulatora. Oba modele będą wyposażone w akumulatory ze stałym elektrolitem.

Lancia i kalendarz nowych modeli: