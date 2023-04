Reklama

Poprzednie BMW M2 (F87) zyskało rzeszę oddanych fanów (na świecie nabywców znalazło niemal 60 tys. sztuk!), bo było dokładnie takie, jakie sportowe BMW być powinno: nieprzesadnie duże, pięknie narysowane, zwinne i z mocnym silnikiem R6. A że ze względu na solidną masę nie grało w wadze piórkowej? Żaden problem, bo przez co najmniej kilka lat to właśnie M2 (szczególnie w wersji CS!) uchodziło za najbardziej "rasowe" ze sportowych modeli z Monachium.

Nowe M2 (G87) ma więc trudne zadanie, ale z drugiej strony – także i wszystkie atuty, by temu zadaniu sprostać. No i jest ostatnim wyłącznie spalinowym modelem od M GmbH w historii...

Nowe BMW M2: Technika z M3 i M4

Nowe M2 bazuje (elementy zawieszenia i układu napędowego) na obecnie produkowanych M3 i M4. Rozstaw osi jest jednak krótszy o 110 mm, a auto jest o 214 mm krótsze niż BMW M4 Coupé. Jednocześnie szerokość nadwozia i rozstaw kół są znacznie większe niż w nowym BMW serii 2 coupé. Z przodu w oczy rzuca się stonowana atrapa chłodnicy (część miłośników marki odetchnęła z ulgą, że nie mamy tu "zębów bobra" znanych z M3/M4!) z poziomymi listwami i trzyczęściowy dolny wlot powietrza o niemal prostokątnych konturach.

Z boku uwagę zwracają mocno wystające progi i muskularnie nadkola. Tył? Drobny spoiler na pokrywie bagażnika i pionowe światła odblaskowe tworzą oryginalne akcenty, podobnie jak wstawka dyfuzora i dwie wąsko rozstawione pary końcówek rur wydechowych. Opcjonalnie oferowany jest karbonowy dach M, który zmniejsza masę pojazdu o około 6 kg.

Nowe BMW M2: Jaki silnik, jaka moc?

Co pod maską? Sześciocylindrowa jednostka o pojemności 3,0 l (S58) różni się tylko w kilku szczegółach od silnika stosowanego w BMW M3/M4 i wyróżnia się spontaniczną reakcją, łatwym wchodzeniem na obroty i liniowym oddawaniem mocy. Moc 460 KM nowego BMW M2 oznacza wzrost w stosunku do bazowej wersji poprzednika aż o 90 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 550 Nm i dostępny jest w zakresie od 2650 do 5870 obr/min. Układ wydechowy dostał elektrycznie sterowane klapy. Układy chłodzenia i smarowania opracowano pod kątem jazdy na torze wyścigowym.

Napęd przenoszony jest na tylne koła standardowo przez 8-stopniową skrzynię Steptronic. To klasyczny automat z konwerterem momentu, tymczasem poprzednik korzystał ze skrzyni dwusprzęgłowej. Ale to wcale nie jest zła wiadomość, bo nowa skrzynia działa błyskawicznie szybko, umie też być brutalna i zadziorna. Funkcja Drivelogic oferuje możliwość wyboru jednego z trzech programów zmiany biegów.

Nowe BMW M2: Skrzynia ręczna w… opcji. Jakie osiągi?

Opcjonalnie oferowana jest 6-biegowa skrzynia manualna zapewniająca wrażenia z jazdy w klasycznym stylu. Dzięki asystentowi zmiany biegów elektronika podbija obroty przy redukcji (tzw. międzygaz) każdy może od razu poczuć się jak zawodowy kierowca wyścigowy. Osiągi?

W wersji ze skrzynią Steptronic nowe BMW M2 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s; w połączeniu z 6-biegową skrzynią manualną – w 4,3 s. Przyspieszenie od 0 do 200 km/h wynosi 13,5 s (skrzynia automatyczna) lub 14,3 s (skrzynia manualna). Prędkość maksymalną nowego BMW M2 można podnieść z 250 do 285 km/h, wybierając opcjonalny M Driver's Package.

Aktywny mechanizm różnicowy M na tylnej osi (wyposażeniem standardowe) zapewnia najwyższą radość z jazdy poprzez płynną blokadę do 100 procent. Szpera poprawia na przykład trakcję na nawierzchniach o różnych przyczepnościach na prawym i lewym kole tylnej osi, jak również przenoszenie napędu na drogę podczas dynamicznego przyspieszania w zakrętach.

Nowe BMW M2: jakie zawieszenie?

Wyposażenie standardowe nowego BMW M2 obejmuje adaptacyjny układ jezdny z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu, układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) z trybem M Dynamic oraz wydajny układ hamulcowy M z pływającymi tarczami i sześciotłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu. Zintegrowany układ hamulcowy umożliwia dwie charakterystyki twardości pedału hamulca.

Nowe BMW M2 wyposażone jest w 19‑calowe obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarze z przodu i 20‑calowe z tyłu. Są one więc o jeden cal większe niż w modelach BMW M3 i BMW M4 z wyposażeniem standardowym. Opcjonalnie oferowane są również opony torowe.

Nowe BMW M2: Wyposażenie i multimedia

Nowe BMW M2 dostało kokpit zorientowany na kierowcę, a także tzw. zakrzywiony wyświetlacz BMW. Informacje istotne dla kierowcy, w tym wskaźnik zmiany biegu, są wyświetlane w nowej formie graficznej na wyświetlaczu informacyjnym o przekątnej 12,3 cala. Wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala może pokazywać widżety dotyczące między innymi ustawień pojazdu i stanu opon. Wyświetlacz head-up? Jest, ale jako opcja.

Multimedia bazują na systemie operacyjnym BMW 8. W wyposażeniu standardowym nowego BMW M2 oferowana jest również integracja smartfonów za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Standardowo kierowca i pasażer obok siedzą w sportowych fotelach z tapicerką z Sensateku i Alcantary. Alternatywnie dostępne są fotele sportowe M ze zintegrowanymi zagłówkami i perforowaną tapicerką ze skóry Vernasca i Sensateku. Fotele kubełkowe (dostępne również jako opcja mają) dostały karbonowe elementy konstrukcyjne w siedzisku i oparciu, a także otwory w obszarze podparć bocznych i pod zagłówkiem. Fotele te zmniejszają masę pojazdu o około 10,8 kg.

Nowe BMW M2: Jaka cena?

Przycisk "Setup" na konsoli środkowej umożliwia bezpośredni dostęp do ustawień silnika, układu jezdnego, kierowniczego, hamulcowego i układ M Traction Control Można zapisać i aktywować przyciskami M na kierownicy dwie ogólne konfiguracje ustawień pojazdu. Standardowy system M Drive Professional oprócz systemu kontroli trakcji obejmuje także funkcję Drift Analyser i Laptimer. Ponadto przycisk M Mode na konsoli środkowej pozwala zmieniać działanie systemów wspomagających kierowcę oraz na wskazania wyświetlacza informacyjnego i head-up. Do wyboru są ustawienia Road, Sport i Track.

Opcjonalnie dostępny jest też pakiet M Race Track. Oprócz pakietu M Driver obejmuje on również karbonowy dach M, karbonowe fotele kubełkowe oraz opony torowe. Wiemy już, że ceny nowego M2 startują od 350 000 zł, a dokładne wrażenia z jazd przekażemy, jak tylko auto pojawi się w polskim parku prasowym BMW. Co – mamy nadzieję – nastąpi jak najszybciej.