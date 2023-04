Reklama

Porsche już od dłuższego czasu wypuszczało kontrolowane przecieki na temat szczegółów technicznych nowego Cayenne, ale dopiero teraz poznaliśmy wszystkie kluczowe szczegóły. Lista zmian, jak na modernizację, faktycznie jest imponująca. Nie ma w zasadzie aspektu, nad którym inżynierowie by się nie pochylili.

– To jedna z najszerzej zakrojonych aktualizacji produktów w historii Porsche – powiedział Michael Schätzle, wiceprezes ds. linii produktów Cayenne. Reflektory LED HD Matrix o wysokiej rozdzielczości zapewniają oświetlenie dostosowane do każdej sytuacji na drodze, system kontroli jakości powietrza w kabinie filtruje zanieczyszczenia z zewnątrz, a pasażer przodu po raz pierwszy w Cayenne dysponuje własnym wyświetlaczem informacyjno-rozrywkowym. Jednak po kolei.

Nowe Porsche Cayenne: jakie zmiany w środku?

W najnowszym Cayenne zmieniono też koncepcję sterowania i wyświetlania informacji. Dostęp do często używanych funkcji znajduje się bezpośrednio na kierownicy. Lub tuż obok. Na przykład dźwignia umieszczona po lewej stronie dodatkowo służy do zmiany ustawień systemów wspomagających. Dźwignia automatycznej przekładni została zlokalizowana na desce rozdzielczej, co pozwoliło wygospodarować w konsoli środkowej miejsce na schowki oraz duży panel sterowania klimatyzacją. Łatwo dostępne elementy obsługi w połączeniu z mechanicznymi przełącznikami klimatyzacji i dotykowym regulatorem głośności łączą optymalną funkcjonalność z miłym dla oka wzornictwem.

Przeprojektowany kokpit Cayenne po raz pierwszy obejmuje w pełni cyfrowy 12,6-calowy zestaw wskaźników w tak zwanej zakrzywionej, wolnostojącej formie. Jako opcja dostępny jest zoptymalizowany wyświetlacz head-up. Standardowy centralny ekran Porsche Communication Management (PCM) o przekątnej 12,3 cala zapewnia dostęp do wszystkich istotnych funkcji.

Łączność w nowym Cayenne optymalizują natywne aplikacje, takie jak Spotify oraz Apple Music. Po raz pierwszy po stronie pasażera oferowany jest dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala, który wzbogaca wrażenia z jazdy – może wyświetlać dane na temat osiągów, zapewniać osobny dostęp do elementów obsługi systemu informacyjno-rozrywkowego oraz, w zależności od rynku, umożliwiać strumieniowe przesyłanie treści wideo podczas podróży. Specjalna folia sprawia, że kierowca nie widzi zawartości tego wyświetlacza. Także nawet nie myślcie o oglądaniu YouTube'a w czasie jazdy!

Nowe Porsche Cayenne: jakie zmiany z zewnątrz?

A jakie zmiany czekają nas na zewnątrz? Na pierwszy rzut oka w zauważymy m.in. nowy przedni pas, inne błotniki, nową pokrywę i reflektory. Z tyłu czekają "trójwymiarowe" lampy oraz nowy zderzak. Do tego poszerzona została paleta lakierów (trzy nowe odcienie), pojawią się pakiety sportowe dla Cayenne Coupé pozwalające zmniejszyć masę własną nawet o 33 kg, oraz nowa gama 20-, 21- i 22-calowych obręczy kół.

Standardowe wyposażenie Cayenne obejmuje reflektory LED Matrix. Nową opcję stanowią reflektory LED HD Matrix. Ich innowacyjna technologia z dwoma modułami o wysokiej rozdzielczości – ponad 32 tysięcy pikseli na każdą lampę – wygasza wiązkę świateł dorogowych z dokładnością co do piksela, zapobiegając oślepianiu kierowców jadących z przodu i z na przeciwka. W zależności od sytuacji na drodze jasność modułów można regulować w zakresie ponad 1000 stopni.

Nowe Porsche Cayenne: zadba o dobrą atmosferę

W nowym Cayenne Porsche wprowadza również system kontroli jakości powietrza. Standardowo samochód wykorzystuje dane nawigacyjne do wykrywania zbliżających się wjazdów do tuneli i automatycznie aktywuje wówczas recyrkulację powietrza. Opcjonalnie czujnik wykrywa poziom drobnych cząstek pyłu w powietrzu i w razie potrzeby wielokrotnie przepuszcza je przez filtr drobnego pyłu. Dodatkowo wiele zarazków i zanieczyszczeń z powietrza usuwa jonizator – co jest szczególnie korzystne dla alergików.

Ponadto będzie można skorzystać z szerokiej gamy nowych systemów asystujących. Należą do nich: aktywny ogranicznik prędkości oraz asystent omijania przeszkody, asystent skrętu oraz udoskonalony system Porsche InnoDrive, dostępny w połączeniu z adaptacyjnym tempomatem.

Nowe Porsche Cayenne: jakie zmiany w zawieszeniu? Jakie silniki?

Cayenne standardowo dostanie zawieszenie ze stalowymi sprężynami oraz Porsche Active Suspension Management (PASM). Nowe amortyzatory w technice dwuzaworowej, która umożliwia osobną kontrolę ugięcia i odbicia, zapewniają lepszą wydajność. Wyraźna poprawa nastąpiła szczególnie w obszarach komfortu przy niskich prędkościach, prowadzenia podczas dynamicznego pokonywania zakrętów oraz balansu przechyłów wzdłużnych i poprzecznych. Jeszcze lepsze wrażenia z jazdy oferuje nowe adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne w technice dwukomorowej i dwuzaworowej. Jego charakterystyka zapewnia wysoką stabilność oraz jeszcze bardziej intuicyjne prowadzenie na utwardzonych drogach i w terenie – zarówno w porównaniu z zawieszeniem standardowym, jak i z poprzednikiem.

W Europie nowe Cayenne debiutuje w trzech wersjach silnikowych. Kompleksowo udoskonalony 4,0-litrowy silnik V8 biturbo opracowany przez Porsche zastępuje poprzednią jednostkę V6 w nowym Cayenne S. Z maksymalną mocą 349 KW (474 KM) i maksymalnym momentem obrotowym 600 Nm – to o 25 kW (34 KM) oraz o 50 Nm więcej niż w poprzedniku – zarówno w SUV-ie, jak i w Coupé pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,7 s. Prędkość maksymalna wynosi 273 km/h.

Gamę Cayenne otwiera zoptymalizowany 3,0-litrowy silnik V6 z turbodoładowaniem. Generuje on teraz moc 260 kW (353 KM) oraz 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego, czyli o 10 kW (13 KM) i o 50 Nm więcej niż wcześniej.

Nowe Porsche Cayenne E-Hybrid: jaki zasięg na prądzie? Turbo GT nie dla UE

Sześciocylindrowy motor stanowi również podstawę zespołu napędowego najnowszego Cayenne E-Hybrid. W połączeniu z nowym silnikiem elektrycznym, wzmocnionym o 30 kW – do 130 kW (176 KM), moc systemowa wzrasta do 346 kW (470 KM). Akumulator wysokonapięciowy o pojemności zwiększonej z 17,9 kWh do 25,9 kWh, w zależności od poziomu wyposażenia, zapewnia zasięg WLTP w trybie elektrycznym do 90 km. Nowa ładowarka pokładowa o mocy 11 kW skraca czas ładowania z odpowiedniego źródła prądu do mniej niż 2,5 h, i to pomimo zwiększonej pojemności akumulatora. Efektywność samochodu podnoszą zoptymalizowane tryby jazdy hybrydowej.

Zła wiadomość? Topowej odmiany mocy w Polsce nie dostaniemy. Bo o ile na większości rynków poza Unią Europejską dostępne będzie Cayenne Turbo GT, o tyle w UE tej wersji nie uświadczymy. Turbo GT występuje wyłącznie z nadwoziem Coupé, a moc 4,0-litrowego silnika V8 biturbo została zwiększona o 14 kW (19 KM), do 485 kW (659 KM). Cayenne Turbo GT przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 s i osiąga prędkość maksymalną 305 km/h.

Nowe Porsche Cayenne: jakie ceny? Kiedy w salonach?

Standardowa specyfikacja Cayenne została znacząco poszerzona i obejmuje m.in. reflektory LED Matrix, zawieszenie Porsche Active Suspension Management, 20-calowe obręcze kół, wspomaganie parkowania z przodu i z tyłu wraz z kamerą cofania oraz schowek na smartfon z funkcją ładowania indukcyjnego z mocą do 15 W. W Polsce Porsche oferuje nowe Cayenne w cenie od 428 tys. zł (Coupé: od 448 tys. zł). Cena Cayenne E-Hybrid wynosi od 458 tys. zł (Coupé: od 473 tys. zł), a Cayenne S – od 529 tys. zł (Coupé: od 555 tys. zł). Nowe modele można już zamawiać, a dostawy rozpoczną się w lipcu 2023 r.