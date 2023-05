Reklama

Lamborghini Urus Performante “Essenza SCV12” Limited Edition jest hołdem złożonym przez dział personalizacji Ad Personam Lamborghini dla hipersamochodu torowego Essenza SCV12 przedstawionego w lipcu 2020 roku i naszpikowanego rozwiązaniami znanymi ze sportów wyścigowych. Bolid ten wyposażony został w silnik V12 z Aventadora i dysponuje mocą 830 KM, którą przekazuje na tylne kola za pośrednictwem 6-biegowej, umieszczonej poprzecznie skrzyni. Do tego oferuje wyjątkowy stosunek masy do mocy wynoszący 1,66 kg/KM, który udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu w konstrukcji monokokowego szkieletu z włókien węglowych nowej generacji. Powstało tylko 40 egzemplarzy tego superauta. Wszystkie sprzedały się na pniu i teraz właśnie do ich właścicieli Lamborghini kieruje ofertę specjalną przygotowaną przez dział Ad Personam.

Lamborghini Urus Performante “Essenza SCV12” – limitowany i unikalny

Każdy z klientów zamawiających nowego Ursusa Performante z limitowanej serii może stworzyć jego unikalną konfigurację z dedykowanym designem i inspirowanymi wyścigami detalami dla podkreślenia maksymalnego sportowego charakteru. Ekskluzywny styl wzmacnia szerokie zastosowanie elementów z odsłoniętego włókna węglowego o wykończeniu błyszczącym lub matowym. Z karbonu wykonano m.in. pokrywę silnika i dach, osłony wahaczy, lusterka i ramkę z logo Lamborghini umieszczoną pomiędzy kloszami tylnych świateł. Każdy egzemplarz ma też dedykowane malowanie w kolorystyce zgodnej z życzeniami klientów, która łączy ciemne elementy z włókien węglowych z lakierami nawiązującymi do ich bolidów Essenza SCV12, w tym z charakterystycznym numerem namalowanym na drzwiach. Seryjnym wyposażeniem są 23-calowe czarne felgi o wysokim połysku i czarne zaciski hamulcowe, ale tu oczywiście klienci mogą dowolnie wybrać rodzaj i kolory kół oraz zacisków hamulcowych spośród dostępnych w katalogu Lamborghini.

Wnętrze Urusów z serii specjalnej wyróżnia ekskluzywna tapicerka Nero Cosmus (czarna) z Alcantary ze skórzanymi detalami, dekoracje z włókna węglowego z możliwością wyboru wykończenia błyszczącego lub matowego, elementy z anodowanego na czarno aluminium oraz Pakiet Dark z wyjątkiem kontrastowych czerwonych klamek drzwi. Włókno węglowe znajdziemy także w elementach po stronie pasażera na desce rozdzielczej, na której umieszczono logo i sylwetę Essenza SCV12. Wyjątkowość każdego egzemplarza podkreślają dwie karbonowe tabliczki znamionowe: jedna z logo Lamborghini 60th Anniversary, a druga z numerem pojazdu lub nazwiskiem klienta.

Lamborghini Urus Performante “Essenza SCV12” – jak cena, moc i osiągi?

Limitowana Seria Ursusa bazuje na topowej wersji Performante. Oznacza to, że pod maską znajdziemy silnik biturbo 4.0 V8 o mocy 666 KM i momencie 850 Nm. Taki potencjał pozwala na przyspieszanie do setki w 3,3 s i osiąganie maksymalnej prędkości 306 km/h! Warto przypomnieć, że do Urusa Performante należy rekord w kategorii produkcyjnych SUV-ów na trasie Pikes Peak International Hill Climb. Linię mety na wysokości 4 302 metrów przekroczył on w czasie 10:32,064, bijąc poprzedni rekord o ponad 17 sekund.

Lamborghini nie ujawnia ceny modelu. Za "zwykłego" Ursusa Performante trzeba zapłacić około 260 tys. dolarów, więc do tej sumy trzeba doliczyć odpowiednią premię za wyjątkowość plus konfigurację na życzenie. Zapewne będzie stanowić ona niewielką część kwoty, jaką klienci musieli wyłożyć za wyceniane na ponad 3 mln dolarów za sztukę bolidy Essenza SCV12.